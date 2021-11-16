Арахамія підтримав ідею Шуляк створити в "Слузі народу" "дисциплінарну комісію": Потрібно активно проводити самоочищення рядів

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія позитивно оцінює можливість створення "дисциплінарної комісії" в "Слузі народу".

Про це він сказав в ексклюзивному коментарі парламентському кореспонденту Цензор.НЕТ.

"Партія – це системна організація, в якій потрібно активно проводити самоочищення рядів, щоб вибудовувати довіру суспільства. Тому що партії – це організації, які працюють на місцях з виборцями. Там повинні бути люди, які дійсно викликають довіру суспільства", - зазначив нардеп.

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Говорячи про те, чи буде комісія ухвалювати рішення щодо народних депутатів, Арахамія наголосив, що це внутрішньофракційні питання, якими "слуги народу" вже займаються.

"А тут йдеться про те, як втримати баланс між тим, щоб усіх розігнати, та утриманням необхідної кількості депутатів", - додав керівник фракції "СН".

Раніше стало відомо, що голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк ініціює створення "дисциплінарної комісії", яка проводитиме оцінку роботи депутатів.