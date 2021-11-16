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Новини Політика України
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Арахамія (1000) Слуга народу (2544) Шуляк Олена (104)

Арахамія підтримав ідею Шуляк створити в "Слузі народу" "дисциплінарну комісію": Потрібно активно проводити самоочищення рядів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Арахамія підтримав ідею Шуляк створити в

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія позитивно оцінює можливість створення "дисциплінарної комісії" в "Слузі народу".

Про це він сказав в ексклюзивному коментарі парламентському кореспонденту Цензор.НЕТ.

"Партія – це системна організація, в якій потрібно активно проводити самоочищення рядів, щоб вибудовувати довіру суспільства. Тому що партії – це організації, які працюють на місцях з виборцями. Там повинні бути люди, які дійсно викликають довіру суспільства", - зазначив нардеп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Арахамія про виключення депутатів з фракції "СН": Ми уповільнюємо темп та намагаємося тримати баланс між кількістю і якістю

Говорячи про те, чи буде комісія ухвалювати рішення щодо народних депутатів, Арахамія наголосив, що це внутрішньофракційні питання, якими "слуги народу" вже займаються.

"А тут йдеться про те, як втримати баланс між тим, щоб усіх розігнати, та утриманням необхідної кількості депутатів", - додав керівник фракції "СН".

Раніше стало відомо, що голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк ініціює створення "дисциплінарної комісії", яка проводитиме оцінку роботи депутатів.
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Топ коментарі
+9
давайте еще парторга и главу месткома совок из головы никак не выйдет...
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16.11.2021 13:59
+5
Жидобільшовики, як їх не перефарбовуй!, завжди залишаються жидобільшовиками - сировинна економіка, експлуатація дешевої робочої сили і тотальна корупція під партійним захистом. Їх кредо - джерело багатства влада, а не чесна праця. Бо чесна праця це для лохів, а лохи "******* вухами" тому хуцпа (нахабна брехня в очі) це їх "усьо"...
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16.11.2021 14:23
+5
чим більше "чистять ряди", тим більше лайна залишається, можливо не з того боку чистять???
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16.11.2021 14:35
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давайте еще парторга и главу месткома совок из головы никак не выйдет...
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16.11.2021 13:59 Відповісти
так это вкп(б). какие бы там не были "новые лица", как его не обзовешь, а все равно та самая членинская партия
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16.11.2021 14:00 Відповісти
Так це ж головний фанат китайських комуністів. Все по завєтам Ілліча
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16.11.2021 14:00 Відповісти
Не хотіли робити мораторію на членів КПРС. Тепер доведеться робити мораторій на членів КПРС, партії регіонів та слуг народу.
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16.11.2021 15:40 Відповісти
с ПЛЕТКАМИ САДОМАЗО ПАРНОЯ КРЕПЧАЕТ ЧТО НЕ ПРИДУМАЕТ НАРОД ПРОСТО КРУТИТ У ВИСКА И ГОВОРИТ А ОНИ АДЕКВАТНЫ
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16.11.2021 14:02 Відповісти
Очевидно, что Хламидия - это пример, для всех "слуг", как нужно себя вести, а кто не будет обезьянничать, того к позорному столбу и палкой по пяткам
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16.11.2021 14:17 Відповісти
этому обизянке как тут на фото....
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16.11.2021 16:02 Відповісти
нехай ці іба...ти додатково видадуть цій комісії шкіряні куртки, "партки" і наган
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16.11.2021 14:04 Відповісти
Та Авакян же видавав нагани !
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16.11.2021 15:47 Відповісти
да расстреливать сразу предателей))))
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16.11.2021 14:10 Відповісти
Не, надо как в Китае - за отступление от линии партии сразу расстрел! Абизяна ведь большой любитель перенимать китайские "традиции".
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16.11.2021 14:14 Відповісти
На наступних виборах буде у вас саме круте очищення рядів, повезе якщо чоловік 30 залишиться в ВР
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16.11.2021 14:14 Відповісти
Ага размечтались! У них свое понятие о чистоте! И очевидно, что тот кто о этой "чистоте" заговорил, считает себя образчиком поведения и культурных манер.
Так что будет с точностью до наоборот и если раньше, они не все были похожи на абизян, то теперь я бы сказал "порода значительно улучшится"
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16.11.2021 14:21 Відповісти
Эти слуги все какие-то небритые и непромытые! Кофты не сушат. Кофты стирают, кавээнщики затруханые.

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16.11.2021 21:43 Відповісти
о,партійні чистки!не долго музыка играла,недолго фраер танцевал!
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16.11.2021 14:22 Відповісти
Жидобільшовики, як їх не перефарбовуй!, завжди залишаються жидобільшовиками - сировинна економіка, експлуатація дешевої робочої сили і тотальна корупція під партійним захистом. Їх кредо - джерело багатства влада, а не чесна праця. Бо чесна праця це для лохів, а лохи "******* вухами" тому хуцпа (нахабна брехня в очі) це їх "усьо"...
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16.11.2021 14:23 Відповісти
Арахамчику, хочеш очистити партію - обирай каштан, береза чи дубок.
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16.11.2021 14:24 Відповісти
А заградотряди?
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16.11.2021 14:29 Відповісти
чим більше "чистять ряди", тим більше лайна залишається, можливо не з того боку чистять???
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16.11.2021 14:35 Відповісти
Маєте рацію! Найефективнішою була і є ректальна стимуляція самоочищення
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16.11.2021 15:24 Відповісти
та давайтє уже тройкі расстрєльниє вводітє,
нє мєлочітєсь - вокзал уєзжаєт..!
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16.11.2021 14:36 Відповісти
Краще штрафні батальони і на фронт. А кто искупил ,тот будет "Велике будівничество" лопатами та граблями закінчувати.
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16.11.2021 14:36 Відповісти
Пропоную зразу ввести трійку та розстрільну команду! Без суду і слідства усіх зашкварених 3,14**расів прямо у кутку зали для засідань і мочити! Як планував Голобородько!
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16.11.2021 14:46 Відповісти
Чтоб КПСС нужна идеология. Тут нет оригинальной идеи.Чтобы беня был богаче? Чем это отличается от ахметка был богаче,фирташ,пупкин итд был богаче? Бардак в нашей политике невероятный. У нас партий нет вообще. Хоть я и голосовал за пороха,но и тут идея та же самая. В чем , мне кажется проблема - в игнорировании политэкономии. Люди в классовом обществе отличаются все-таки по отношению к средствам производства.И у каждой группы есть свои ИНТЕРЕСЫ. Поэтому, есть консерваторы и лейбористы,социал-демократы,республиканцы. Они представляют группы общества со своими глубинными(шкурными) реальными интересами. Тут не обязательно классовая борьба - просто интересы реально разные. И их представляют партии. У нас например,нет левых,а по риторике все правые. Но монополей в природе не бывает - есть северный полюс и южный,есть левая сторона и правая, спины у электронов противоположные.Додумались до монобильшости - это на самом деле черная дыра,поле которой взрыв.
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16.11.2021 14:47 Відповісти
Агрохімія підтримав Шуляк... тепер буде дисц. комісія... це як гра, або мімікрія під ранній совок... в ролі "вождя" в дибілів хто виступає?
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16.11.2021 14:50 Відповісти
Цікаво, ким були діди і баби, цих "слуг урода"?
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16.11.2021 14:56 Відповісти
Нужно активно проводить самоочищение рядов

это из серии :перестройка начинается с тебя!
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16.11.2021 15:00 Відповісти
лучше расстрельную команду
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16.11.2021 15:01 Відповісти
Самоочищение? Тогда убейся головой о стену,агрохимия.
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16.11.2021 15:05 Відповісти
МалоВАТО будет. А где расстрельные тройки? А где материалы 28 съезда КПСС, тьфу СНСС (Слуга Народа Себе же Служит)?
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16.11.2021 15:07 Відповісти
Ну это уже в КПСС проходили - ревизионная комиссия, партийная комиссия, парткомы и парторги ячейки и тройки… щербицкий наверное в труне крутится??? А симоненко потирает руки и хитро блестит окулярами!!!
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16.11.2021 15:09 Відповісти
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16.11.2021 15:13 Відповісти
До сталинских тройках осталось совсем не много …
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16.11.2021 15:18 Відповісти
Только санитары помогут убогим. Интересно с когоначнется очищение Банды, или юридическим языком ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППИРОВКИ?
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16.11.2021 15:23 Відповісти
Давид Арахамия положительно оценивает возможность создания "дисциплинарной комиссии" в "Слуге народа".

Лучше бы расстрельную команду.
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16.11.2021 15:23 Відповісти
На з'їзді Слуги народу зі складу партії була виключена депутатка Ольга Коваль. Причиною цьому стали зв'язки з екс-спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим. Про це кореспонденту LIGA.net повідомили три джерела в керівництві партії.
«Олю Коваль виключили з політради за зв'язки з Разумковим», - розповів один з них.
Уточнюється, що Коваль нещодавно вступила в міжфракційне об'єднання розумна політика. Його створив Разумков і планує будувати партію на основі цього МФО. Зараз Коваль залишається членом фракції Слуги народу, вона пройшла в Раду під 57 номером у списку.
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16.11.2021 15:29 Відповісти
Зачекайте вже трохи, сам народ зробить вам очищення.
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16.11.2021 15:37 Відповісти
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16.11.2021 15:40 Відповісти
Коли вже Лєо втопить того абхаза- чіполіну?!
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16.11.2021 21:54 Відповісти
є ж у Бортничах станція аерації. Чи з таким лайном, як слуги, вона не може впоратись?
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16.11.2021 15:57 Відповісти
верно.
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16.11.2021 16:34 Відповісти
Шо вот так сразу с янелоха и начнут
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16.11.2021 18:49 Відповісти
Агрохимия претендует на звание "Отборный шлак".
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16.11.2021 19:15 Відповісти
да, критика и самокритика, работа над собой, обликоморале...
вроде после советов выросли, первоисточники не конспектировали, а шпарят как комсомольцы и пионеры
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16.11.2021 22:50 Відповісти
 
 