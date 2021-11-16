Арахамія підтримав ідею Шуляк створити в "Слузі народу" "дисциплінарну комісію": Потрібно активно проводити самоочищення рядів
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія позитивно оцінює можливість створення "дисциплінарної комісії" в "Слузі народу".
Про це він сказав в ексклюзивному коментарі парламентському кореспонденту Цензор.НЕТ.
"Партія – це системна організація, в якій потрібно активно проводити самоочищення рядів, щоб вибудовувати довіру суспільства. Тому що партії – це організації, які працюють на місцях з виборцями. Там повинні бути люди, які дійсно викликають довіру суспільства", - зазначив нардеп.
Говорячи про те, чи буде комісія ухвалювати рішення щодо народних депутатів, Арахамія наголосив, що це внутрішньофракційні питання, якими "слуги народу" вже займаються.
"А тут йдеться про те, як втримати баланс між тим, щоб усіх розігнати, та утриманням необхідної кількості депутатів", - додав керівник фракції "СН".
Раніше стало відомо, що голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк ініціює створення "дисциплінарної комісії", яка проводитиме оцінку роботи депутатів.
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Так что будет с точностью до наоборот и если раньше, они не все были похожи на абизян, то теперь я бы сказал "порода значительно улучшится"
нє мєлочітєсь - вокзал уєзжаєт..!
это из серии :перестройка начинается с тебя!
Лучше бы расстрельную команду.
«Олю Коваль виключили з політради за зв'язки з Разумковим», - розповів один з них.
Уточнюється, що Коваль нещодавно вступила в міжфракційне об'єднання розумна політика. Його створив Разумков і планує будувати партію на основі цього МФО. Зараз Коваль залишається членом фракції Слуги народу, вона пройшла в Раду під 57 номером у списку.
вроде после советов выросли, первоисточники не конспектировали, а шпарят как комсомольцы и пионеры