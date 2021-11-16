УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13743 відвідувача онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
14 777 136
вакцина (3528) виплати (484) Офіс Президента (1746) Устенко Олег (57) коронавірус (16711)

Тисячу Зеленського отримають усі повністю щеплені українці через "Дію". Для пенсіонерів готується інший інструмент отримання грошового сертифіката, - ОП (Оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Тисячу Зеленського отримають усі повністю щеплені українці через

Усі щеплені двома дозами вакцини від коронавірусу українці зможуть отримати грошовий сертифікат на 1 тис. грн через застосунок "Дія". Для пенсіонерів і тих, хто не має "Дії", буде надано інший інструмент.

Про це написав радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко у своєму телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"1000 грн таки отримають усі, хто вже має дві дози вакцини, через програму "Дія". До кінця року для цього мають виділити 3 млрд гривень. Для пенсіонерів і тих, хто не має "Дії", буде надано інший інструмент. Найближчим часом його буде представлено Кабінетом Міністрів", - написав він.

"Зараз обговорюється механізм, яким чином це буде реалізовано. Це дозволить стимулювати вакцинацію. Стратегічне завдання – вийти на 17 млн ​​вакцинованих до кінця року, що (відповідатиме – ред.) середньому світовому показнику (близько 40% вакцинованого населення, – ред.)", – сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тисячу Зеленського не дадуть готівкою на руки. Її можна буде витратити лише на певний перелік товарів і послуг, - ОП

За словами Устенка, українці отримають виплати у вигляді сертифікатів, які можна буде використати для сектора послуг. На його думку, це дозволить підтримати сектор послуг країни, який під час пандемії коронавірусу зазнає основного удару.

"Широта використання сертифікатів також обговорюється", – додав він.

Також читайте: Разумков про 1000 грн від Зеленського для щеплених українців: Це не реанімує рейтингу президента

"Найближчим часом Міністерство економіки представить відповідні напрацювання у Верховній Раді, оскільки ініціатива вимагатиме змін до держбюджету", - пояснив Устенко.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський анонсував, що кожен українець, який отримав дві вакцини від COVID-19, зможе отримати 1 тис. грн на спорт, подорожі та відвідування культурних установ. "Кожен, хто отримав дві вакцини, зможе отримати 1 тис. грн. Швидко та зручно – тобто через додаток "Дія". За ці гроші можна буде придбати абонемент до спортзалу або фітнес-клубу, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або виставковий центр чи купити квитки для подорожей усередині країни", - сказав Зеленський у відеозверненні 15 листопада.

За словами президента, програма стартує 19 грудня. До кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд грн, стільки ж – на початку 2022 року.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+29
показати весь коментар
16.11.2021 14:16
+20
показати весь коментар
16.11.2021 14:07
+15
А хто вакцинувався раніше? Болт вам, расходитесь по домам.
показати весь коментар
16.11.2021 14:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Вова красава! Так профинансировать "свой" шоубизнес да еще с государственного бюджета. Ребята! Корпоративные концерты скоро. Придворным лицедеям кушать надо!
показати весь коментар
16.11.2021 15:02 Відповісти
Чтобы получить Юлину тысячу нужно пройти четыре полных вакцинации!
показати весь коментар
16.11.2021 15:03 Відповісти
ЗЕ-жЮля
показати весь коментар
16.11.2021 16:43 Відповісти
интересно как в преддверии Нового года можно использовать Зелину тысячу ? порезать театральные билеты в оливье или лучше сделать абонемент в фитнесс-клуб под шубой ?
показати весь коментар
16.11.2021 15:04 Відповісти
Не, просто насрать на бубу. И назвать этот шыдэвр 'Буба под шубой". А потом рвануть на квартал-дэбил 95! Юзик топлесс (***!) , ленка-впопучленка, она же сцынарыстка ,и растерянный лысый. Не, ну а шо этому шапито остайоцца делать, когда зельцман, предавший их, попистует на кичу?!
показати весь коментар
16.11.2021 15:53 Відповісти
показати весь коментар
16.11.2021 15:05 Відповісти
показати весь коментар
16.11.2021 15:08 Відповісти
Жах, мля. Вона реально видана))) пздц....
показати весь коментар
16.11.2021 17:01 Відповісти
дадуть потримати
показати весь коментар
16.11.2021 15:06 Відповісти
В итоге окажется, что деньги можно будет потратить только на билеты на концерт говно-квартала 95
показати весь коментар
16.11.2021 15:07 Відповісти
Они в своем репертуаре! После того как дали одному персонажу 30 серебренников, так и продолжают их раздавать уже более 2000 лет.
показати весь коментар
16.11.2021 15:11 Відповісти
Тысячу за щеку и в театр на квартал..
показати весь коментар
16.11.2021 15:17 Відповісти
Всі вакциновані отримають 1000 гривень!

Ну якби не зовсім гроші і не зовсім отримають, але мільярди спишемо і пи@діти про це будемо знатно по всіх ригалівських каналах, додаючи цю тищу до борщових наборів та інших достопрімічатєльностєй цієї бл@дської влади.
Їжте не обляпайтесь!
показати весь коментар
16.11.2021 15:18 Відповісти
клоунада в действии ура!
показати весь коментар
16.11.2021 15:23 Відповісти
Что за вранье, если деньги получат все то нужно не 6 а примерно 30 млрд если без учета детей.
показати весь коментар
16.11.2021 15:24 Відповісти
А теперь покажи те мне те кинотеатры и фитнес клубы которые будут продавать билеты и абонементы за эти зеленые госфантики, а я поржу))
показати весь коментар
16.11.2021 15:42 Відповісти
Шугайте і далі бакс, гаспада фінансісти, печатайте грн.
показати весь коментар
16.11.2021 15:51 Відповісти
надо какой-то флешмоб с этой тысячей, памперсов на нее вове купить что-ли.
показати весь коментар
16.11.2021 16:04 Відповісти
показати весь коментар
16.11.2021 16:19 Відповісти
котам та пенсіонерам не положено.... !
показати весь коментар
16.11.2021 16:44 Відповісти
А что нужно сделать, если я не хочу получать эту вовину тысячу, хотя и вакцинирована?
Кто в этом разобрался, можете ответить?
показати весь коментар
16.11.2021 16:30 Відповісти
А прийдеться.
Сказано -отримають усі-, значить, так і буде.
Спробуєте відмовитися - запишуть у =неблагонадьожні=. Зараз з цим швидко.
показати весь коментар
16.11.2021 20:45 Відповісти
Дякую, дуже дякую.
Тре подумати, а то в неблагонадьожні потрапляти аж дуже страшно.
показати весь коментар
16.11.2021 22:02 Відповісти
Бачте.
показати весь коментар
17.11.2021 01:01 Відповісти
Покажіть Вовє фак! Це все, що вам треба зробити, він від середнього пальця втрачає свідомість.
показати весь коментар
17.11.2021 01:29 Відповісти
правильно.
показати весь коментар
16.11.2021 16:35 Відповісти
*****.....
показати весь коментар
16.11.2021 16:39 Відповісти
... вже цілий бордель Вовіних хворих фантазій
показати весь коментар
16.11.2021 16:46 Відповісти
Этот шаг нивелирует законопослушных и здравомыслящих граждан. А давайте платить тем, кто переходит дорогу на зеленый свет или оплачивает проезд в общественном транспорте?! Единственно что может быть притянуто за уши - это то, что лечение в реанимации обойдется гораздо дороже
показати весь коментар
16.11.2021 16:54 Відповісти
показати весь коментар
16.11.2021 17:18 Відповісти
Подавитесь вы, твари, этой тысячью
показати весь коментар
16.11.2021 17:23 Відповісти
Утром деньги - вечером вакцинация
показати весь коментар
16.11.2021 18:47 Відповісти
Да на хрен нам надо такие деньги, за которые ни хрена нельзя купить. Пусть их засунет в свою еврейскую оппу...
показати весь коментар
18.11.2021 22:44 Відповісти
""Найближчим часом Міністерство економіки представить відповідні напрацювання у Верховній Раді, оскільки ініціатива вимагатиме змін до держбюджету"

Чем больше дефицит бюджета - тем выше рейтинг Зеленского!
показати весь коментар
16.11.2021 18:51 Відповісти
Навязчивое пропихивание Дії очень попахивает подготовкой к выборам в электронном режиме
показати весь коментар
16.11.2021 20:45 Відповісти
показати весь коментар
16.11.2021 21:15 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 