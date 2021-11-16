Школи Івано-Франківська з 22 листопада відновлять очне навчання. Пора за парти, - Марцінків
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
У школах Івано-Франківська з 22 листопада для учнів 5-11 класів відновлять очне навчання.
Як зазначає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив мер міста Руслан Марцінків.
За його словами, сьогодні на оперативній нараді він дав доручення з понеділка відновити повноцінний освітній процес у школах міста.
"Вже майже всі працівники провакциновані (а невакциновані – відсторонені). І щоб за цієї умови, де 100% вакцинованих, 5-11 класи вийшли на навчання. Адже дітям вже давно пора навчатись в очному форматі… Пора за парти", - написав Марцінків.
Мер додав, що деякі школи міста вже запрацюють з четверга.
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показати весь коментар16.11.2021 14:45 Відповісти Мені подобається 0
Super Gut
показати весь коментар16.11.2021 16:00 Відповісти Мені подобається 0
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