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Школи Івано-Франківська з 22 листопада відновлять очне навчання. Пора за парти, - Марцінків

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Школи Івано-Франківська з 22 листопада відновлять очне навчання. Пора за парти, - Марцінків

У школах Івано-Франківська з 22 листопада для учнів 5-11 класів відновлять очне навчання.

Як зазначає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив мер міста Руслан Марцінків.

За його словами, сьогодні на оперативній нараді він дав доручення з понеділка відновити повноцінний освітній процес у школах міста.

"Вже майже всі працівники провакциновані (а невакциновані – відсторонені). І щоб за цієї умови, де 100% вакцинованих, 5-11 класи вийшли на навчання. Адже дітям вже давно пора навчатись в очному форматі… Пора за парти", - написав Марцінків.

Мер додав, що деякі школи міста вже запрацюють з четверга.

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Автор: Ірина Дашківська
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Тобто все за планом? Не дивлячись на епідситуацію? Головне не зменшення захворюванності людей, а вакцинація, як я зрозумів.
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16.11.2021 14:45 Відповісти
В стране 800 ковидных трупов за день, а им еще мало! Закройте нахер все школы - хватит детям распространять ковид
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16.11.2021 16:00 Відповісти
 
 