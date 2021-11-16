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Посадовці медустанов Києва привласнили 2 млн грн на закупівлі апаратів ШВЛ для хворих на COVID-19, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

Посадовці медустанов Києва привласнили 2 млн грн на закупівлі апаратів ШВЛ для хворих на COVID-19, - СБУ

Співробітники СБУ викрили службовців медичних закладів Києва на розкраданні коштів, виділених на боротьбу з пандемією COVID-19. За попередніми даними, через злочинні махінації зловмисники привласнили майже 2 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як вдалося встановити СБУ, до "схеми" причетні не лише посадовці медичних установ, а й приватні підприємці, які продавали відповідне обладнання. Розкрадання коштів відбувалося за рахунок включення до вартості угод суми ПДВ, хоча, насправді, законодавством передбачено звільнення від оподаткування ПДВ такі операції.

"Гроші привласнювалися із закупівель анестезіологічних систем та апаратів штучної вентиляції легенів, необхідних для запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби COVID-19", - сказано в повідомленні.

Зазначається також, що за результатами зібраних доказів головному бухгалтеру держустанови Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

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Крім того, за результатами проведення додаткових процесуальних дій вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності керівництва підприємства-постачальник за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

"Водночас, у ході досудового розслідування, встановлено додаткові епізоди аналогічних порушень в інших державних органах та установах України. За вказаними фактами триває збір доказів для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності", - акцентують увагу в СБУ

Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники Департаменту кібербезпеки СБУ та Нацполіції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва.

Автор: Ірина Дашківська
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Добре що гривень, а не євро.
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16.11.2021 14:56 Відповісти
расстрел
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16.11.2021 14:56 Відповісти
за такое воровство на жизнях людей раньше в тюрьмах переводили в опущенные..
Это тоже самое как воровать у детей еду в детдомах..
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16.11.2021 15:03 Відповісти
Врачей гонять вообще-то полиция должна, а СБУшники шпионов и террористов
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16.11.2021 15:08 Відповісти
Так бабло снять же хочется)))
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16.11.2021 15:13 Відповісти
Почему-то меня это не удивляет...
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16.11.2021 15:09 Відповісти
Там. где торчат уши ушлепков-рэкетиров СБУ - ищи подвох! Выкатят 150-200кS откупных фирмачам и все заглохнет. Спешат, черти, обилетить до вступления в силу закона о реформе СБУ. Хотя, как их не реформируй - они другим заниматься не умеют. шеф рэкетиров Беззубенко сидит в ОП помощником Ермака - контора все спишет. И вновь риторический вопрос - Вы нажретесь когда-нибудь или нет?
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16.11.2021 15:12 Відповісти
Та я вас умоляю, вон Вофка 41 000 000 долларов из ПриватБанка присвоил и ни чего, на воле, бодр и весел, а тут всего то 2 000 гривен.
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16.11.2021 15:16 Відповісти
КОРРУПЦИЯ - НАШЕ ФСЁ!
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16.11.2021 15:24 Відповісти
Да отрубите вы им руки или пальцы!!!!! Это надо как то остановить!!!! Что там все воры ????
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16.11.2021 15:26 Відповісти
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16.11.2021 15:38 Відповісти
Сподівайтесь і вірте що корупція в ********** вища за нашу - це єдине що ще рятує Україну від повного краху. Корупція руйнує соціальну солідарність. Держава без соціальної солідарності всіх верств населення перед лицем ворога приречена на поразку. Вбити навіть одного корупціонера це все одно що забити взвод окупантів... (за останній рік під керівництвом "слуг" Україна з 122 місця опустилася на 136 за індексом корупції"... до 1 місця в світі (максимум це 150) залишилось два роки і 14 кроків Зєлєнського і його "кварталу"...
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16.11.2021 15:48 Відповісти
Все это жадность,не занесли,кому надо.
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16.11.2021 15:48 Відповісти
стесняюсь у редахтуров спросить....но каким боком этот Центр к городу Киеву окромя места нахождения? Может правильнее таки чиновники МОЗ а не чиновники Киева бабло скомуниздили?
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16.11.2021 15:49 Відповісти
Все ото що крало,поки люди вмирали-лайно та покидьки...
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16.11.2021 16:45 Відповісти
Если они включали НДС, то они же его при получении оплаты тут же возвращали в бюджет. Очень сомнительное обвинение.
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16.11.2021 18:22 Відповісти
А в райцентре Киевской области семейные ликари вместо бесплатных тестов продают направление за 284 грн, и кладут наличку себе в карман. Поэтому жители сел раена мрут каждый день, но почти никто тестов не делает- для них дорого.
Вобщем, привет статистика. Привет деньги из ковид фонда
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16.11.2021 20:18 Відповісти
 
 