Посадовці медустанов Києва привласнили 2 млн грн на закупівлі апаратів ШВЛ для хворих на COVID-19, - СБУ

Співробітники СБУ викрили службовців медичних закладів Києва на розкраданні коштів, виділених на боротьбу з пандемією COVID-19. За попередніми даними, через злочинні махінації зловмисники привласнили майже 2 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як вдалося встановити СБУ, до "схеми" причетні не лише посадовці медичних установ, а й приватні підприємці, які продавали відповідне обладнання. Розкрадання коштів відбувалося за рахунок включення до вартості угод суми ПДВ, хоча, насправді, законодавством передбачено звільнення від оподаткування ПДВ такі операції.

"Гроші привласнювалися із закупівель анестезіологічних систем та апаратів штучної вентиляції легенів, необхідних для запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби COVID-19", - сказано в повідомленні.

Зазначається також, що за результатами зібраних доказів головному бухгалтеру держустанови Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна зараз набагато менш корумпована країна, ніж була п’ять років тому, - представниця Єврокомісії Матернова

Крім того, за результатами проведення додаткових процесуальних дій вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності керівництва підприємства-постачальник за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

"Водночас, у ході досудового розслідування, встановлено додаткові епізоди аналогічних порушень в інших державних органах та установах України. За вказаними фактами триває збір доказів для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності", - акцентують увагу в СБУ

Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники Департаменту кібербезпеки СБУ та Нацполіції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва.