Стан здоров'я Саакашвілі - стабільний. Основні життєві показники - в межах норми, - пенітенціарна служба Грузії

Стан здоров'я колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, стабільний. Основні життєві показники - в межах норми.

Про це заявили в пенітенціарній службі Грузії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Стан здоров'я пацієнта стабільний. Основні життєві показники – артеріальний тиск, пульс, дихання, сатурація в межах норми. Також у рамках норми основні лабораторні показники", – заявив у вівторок на брифінгу заступник керівника медичного департаменту спеціальної пенітенціарної служби Георгій Чидрашвілі.

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За його інформацією, Саакашвілі перебуває під постійним наглядом медичного персоналу тюремної лікарні, йому проводять лабораторні та інші діагностичні дослідження.

"Він забезпечений відповідним медичним обслуговуванням. На сьогоднішній день стан його здоров'я перебуває під постійним контролем, і небезпека не загрожує", - сказав Чидрашвілі, зазначивши, що продовжує функціонувати створений раніше для спостереження за станом Саакашвілі консиліум - багатопрофільна група лікарів.

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.