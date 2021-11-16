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Новини За кордоном Затримання Саакашвілі в Грузії
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Грузія (1418) Саакашвілі Міхеіл (2104) пенітенціарна служба (113)

Стан здоров'я Саакашвілі - стабільний. Основні життєві показники - в межах норми, - пенітенціарна служба Грузії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Стан здоров'я Саакашвілі - стабільний. Основні життєві показники - в межах норми, - пенітенціарна служба Грузії

Стан здоров'я колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, стабільний. Основні життєві показники - в межах норми.

Про це заявили в пенітенціарній службі Грузії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Стан здоров'я пацієнта стабільний. Основні життєві показники – артеріальний тиск, пульс, дихання, сатурація в межах норми. Також у рамках норми основні лабораторні показники", – заявив у вівторок на брифінгу заступник керівника медичного департаменту спеціальної пенітенціарної служби Георгій Чидрашвілі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За здоров'ям Саакашвілі стежитиме група запрошених лікарів. Вони щодня повідомлятимуть про його стан, - Мін'юст Грузії

За його інформацією, Саакашвілі перебуває під постійним наглядом медичного персоналу тюремної лікарні, йому проводять лабораторні та інші діагностичні дослідження.

"Він забезпечений відповідним медичним обслуговуванням. На сьогоднішній день стан його здоров'я перебуває під постійним контролем, і небезпека не загрожує", - сказав Чидрашвілі, зазначивши, що продовжує функціонувати створений раніше для спостереження за станом Саакашвілі консиліум - багатопрофільна група лікарів.

Також читайте: До Саакашвілі не пустили консиліум лікарів, - адвокат Тутберідзе

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування. Консиліум лікарів вважає, що його потрібно госпіталізувати.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.
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Топ коментарі
+11
Це офіційна заява державної служби і в цьому випадку я їм вірю. Я вболівав в свій час за Савченко, так само як і за Саакашвілі, коли він «продав» себе Порошенко як реформатора, а виявилось, що він аферист, провокатор і зрадник. Ще і спілкування з грузинами трішки відкрило очі.Що він зробив для держави Україна, окрім провокацій?) так що передай там свому босу Серьйоже (такому ж до речі шахраю), що всім відверто срати на долю цього грузинського афериста.
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16.11.2021 15:33
+7
Через лет пять выпишут,вернется другим человеком
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16.11.2021 15:03
+7
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_

5 ч





Наверное, не стали выдумывать ничего нового, решив, что новое - это хорошо забытое старое)

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16.11.2021 15:09
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Яка сильна людина!
47 днів голодування, а усі показники в нормі.
Так він поб'є, навіть, рекорд Сєнцова.
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16.11.2021 15:02 Відповісти
А вы посмотрите последнее видео борьбы с охраной, то что он якобы голодает 47 дней по нем совсем незаметно.
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16.11.2021 16:04 Відповісти
Яськоо с Денисовой уже везут Мише новогодний подарок!
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16.11.2021 17:18 Відповісти
Через лет пять выпишут,вернется другим человеком
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16.11.2021 15:03 Відповісти
Юра Луценко по словам зєковських тюремщиків також був здоровий як бик. Вірити тюремщикам...
Лише воля робить людину здоровою. Подивиться на Юлю.
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16.11.2021 15:04 Відповісти
ну и слава Богу) Ясько - не флуди - сожитель здоров
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16.11.2021 15:07 Відповісти
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_

5 ч





Наверное, не стали выдумывать ничего нового, решив, что новое - это хорошо забытое старое)

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16.11.2021 15:09 Відповісти
Основні життєві показники - в межах норми .-Разбодяжил Гарибашвили путинский полоний .
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16.11.2021 15:17 Відповісти
кто верит тюремщикам тот Лох по жизни..
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16.11.2021 15:19 Відповісти
А кому нам вірити? Курвам подоляка?))))
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16.11.2021 15:21 Відповісти
Чи у вас там уже новий бос? Сєр гєй лєсчєнка?
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16.11.2021 15:22 Відповісти
этим тоже верить не нужно, НО тюремщикам верить не только глупо, а еще и не прилично..
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16.11.2021 15:23 Відповісти
Це офіційна заява державної служби і в цьому випадку я їм вірю. Я вболівав в свій час за Савченко, так само як і за Саакашвілі, коли він «продав» себе Порошенко як реформатора, а виявилось, що він аферист, провокатор і зрадник. Ще і спілкування з грузинами трішки відкрило очі.Що він зробив для держави Україна, окрім провокацій?) так що передай там свому босу Серьйоже (такому ж до речі шахраю), що всім відверто срати на долю цього грузинського афериста.
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16.11.2021 15:33 Відповісти
Миша может опять крушить мебель.
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16.11.2021 15:45 Відповісти
дали ему банку варенья и моторчик заработал
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16.11.2021 15:47 Відповісти
"Состояние здоровья пациента стабильное. Основные жизненные показатели - артериальное давление, пульс, дыхание, сатурация в пределах нормы. Также в рамках нормы основные лабораторные показатели"

А где частота вращения пропеллера и создаваемая им тяга?
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16.11.2021 15:47 Відповісти
"Полет" нормальный, бортовые системы функционируют в тюремном режиме.
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16.11.2021 15:49 Відповісти
А мы-то ***** как волновались.
Катались по полу, бились в истериках.
Но обошлось, слава Карлссону.
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16.11.2021 16:14 Відповісти
головне що падла горлопанська - сидить у тюрьмі ані виступає по ТВ зі своїми дебільними кричалками.
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16.11.2021 16:16 Відповісти
бролейром вошёл в голодовку ..бройлером в квадрате и выйдет..понтовик..
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16.11.2021 16:20 Відповісти
вертухаи никогда не брешут.
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16.11.2021 16:36 Відповісти
Чи можна вірити тюремникам? Можна. Бо вони не візьмуть на себе вбивство через ненадання допомоги особі, яку знають по закордонам. Побрехеньки про крававую рвоту - це як рідна сестра крававой хунти. Насправді, ще жоден політик не здох, коли обіцяв. Аж сумно, що за недрайвові голо дівки...
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16.11.2021 16:38 Відповісти
100% брешут. Потом просто констатируют смерть. Не может быть все в норме за такой период голодовки. Еслим так все в норме, что же вы к нему никого не пускаете?
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16.11.2021 16:55 Відповісти
я вам верю. ниже видео подтверждения. он очень слаб. крайне
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16.11.2021 17:43 Відповісти
https://www.facebook.com/watch/?v=1061505497963689&t=147
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16.11.2021 17:47 Відповісти
Тому що він зек.
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16.11.2021 17:59 Відповісти
сказал что все реформировал, а сам норовит в частную больничку слинять с реформированной
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16.11.2021 20:29 Відповісти
Давно не слышно Лизы ясько. Она его всё ещё любит? Или просто отдыхает после выполненого задания от д'ерьмака по выманиванию Михуила из Украины, шоб не начал орать 'Зеля барига'!
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16.11.2021 22:20 Відповісти
 
 