Затримано адміністратора будинку для осіб похилого віку в Дніпрі, де вночі загинуло п'ять жінок, - поліція

Поліція Дніпра затримала адміністратора будинку для осіб похилого віку, де загинули п’ять жінок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Дніпропетровської області у фейсбуці.

За попередньою інформацією, вони могли померти внаслідок отруєння чадним газом.

Так, 16 листопада до поліції надійшло повідомлення про те, що в приватному будинку для осіб похилого віку в Центральному районі міста Дніпро виявлено п’ятьох мертвих жінок віком від 75 до 89 років.

"Попередньо встановлено, що в одній із кімнат на другому поверсі будинку, де виявлені загиблі, трапилося коротке замикання та загорання електропроводки. Жінки могли отруїтися чадним газом. Наразі тіла загиблих направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П'ятеро осіб загинули через задимлення в будинку для літніх людей у Дніпрі, - джерело

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті – до 8 років позбавлення волі.

Наразі поліцейські в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу затримали адміністратора закладу.

В рамках розслідування будуть призначені необхідні експертизи. Слідство триває.