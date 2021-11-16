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Виплата обіцяної Зеленським 1 тис. грн щепленим українцям здійснюватиметься із загального фонду держбюджету, - Шмигаль
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Виплата анонсованої президентом 1 тис. грн для вакцинованих громадян України здійснюватиметься із загального фонду державного бюджету.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу за результатами робочої поїздки до Тернопільської області у вівторок, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Це буде фонд підтримки постраждалого від COVID-19 підприємництва, йдеться про загальний фонд бюджету, відповідно ці кошти буде виділено", - сказав Шмигаль.
За словами прем'єра, ця програма діятиме наприкінці 2021 року та в першій половині 2022 року.
Топ коментарі
+19 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар16.11.2021 15:18
+18 Віталій Маркович
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+17 саша паламарчук
показати весь коментар16.11.2021 15:38
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Ну вот и хорошо, что наш народный ПриЗедент не пострадает..