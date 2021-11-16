Виплата обіцяної Зеленським 1 тис. грн щепленим українцям здійснюватиметься із загального фонду держбюджету, - Шмигаль

Виплата анонсованої президентом 1 тис. грн для вакцинованих громадян України здійснюватиметься із загального фонду державного бюджету.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу за результатами робочої поїздки до Тернопільської області у вівторок, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це буде фонд підтримки постраждалого від COVID-19 підприємництва, йдеться про загальний фонд бюджету, відповідно ці кошти буде виділено", - сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, ця програма діятиме наприкінці 2021 року та в першій половині 2022 року.

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