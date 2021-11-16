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Виплата обіцяної Зеленським 1 тис. грн щепленим українцям здійснюватиметься із загального фонду держбюджету, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Виплата обіцяної Зеленським 1 тис. грн щепленим українцям здійснюватиметься із загального фонду держбюджету, - Шмигаль

Виплата анонсованої президентом 1 тис. грн для вакцинованих громадян України здійснюватиметься із загального фонду державного бюджету.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу за результатами робочої поїздки до Тернопільської області у вівторок, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це буде фонд підтримки постраждалого від COVID-19 підприємництва, йдеться про загальний фонд бюджету, відповідно ці кошти буде виділено", - сказав Шмигаль. 

За словами прем'єра, ця програма діятиме наприкінці 2021 року та в першій половині 2022 року.

Читайте також: Тисячу Зеленського отримають усі повністю щеплені українці через "Дію". Для пенсіонерів готується інший інструмент отримання грошового сертифіката, - ОП (Оновлено)

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+19
😀😀😀
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16.11.2021 15:18
+18
так понятно что не из офшоров зели-
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16.11.2021 15:13
+17
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16.11.2021 15:38
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так понятно что не из офшоров зели-
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16.11.2021 15:13 Відповісти
да офшорами и чикаладник не делился
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16.11.2021 15:41 Відповісти
это автоматически разрешает творить все твоему зе??
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16.11.2021 16:41 Відповісти
они все творят, что хотят и зе и пэ, только места народу там нет
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16.11.2021 16:45 Відповісти
а мы думали с счетов Владимира Александровича с тех что в Панаме
Ну вот и хорошо, что наш народный ПриЗедент не пострадает..
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16.11.2021 15:15 Відповісти
Это из ресурсов изика каломыйского в штате Массачусетс что в Америке
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16.11.2021 15:30 Відповісти
Скоро будуть ще більші черги на вакцинацію...

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16.11.2021 15:15 Відповісти
Последним не вакцинированным будут платить по 100 тысяч
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16.11.2021 15:17 Відповісти
Держимся до последнего.
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16.11.2021 15:19 Відповісти
за мной не занимать
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16.11.2021 15:36 Відповісти
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16.11.2021 15:51 Відповісти
Посмертно...
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16.11.2021 16:51 Відповісти
😀😀😀
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16.11.2021 15:18 Відповісти
Не знаю хто запропонував цю ахінею Зеленському, але можу точно сказати що він навряд чи йому друг. Швидше ворог.
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16.11.2021 15:19 Відповісти
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16.11.2021 15:37 Відповісти
Засуньте себе в жо..пу эту тысячу. И Вове.
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16.11.2021 15:25 Відповісти
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16.11.2021 15:26 Відповісти
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16.11.2021 15:28 Відповісти
Він вираховує маржу.
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16.11.2021 16:52 Відповісти
Шмыг , сверни эту тысячу в трубочку и забей себе… короче говоря сам знаешь куда….
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16.11.2021 15:28 Відповісти
Так она же только в Дие. Как скрутить то и как забить. Ее как я понял даже скрутить не получиццо. Это как игра в монопольку. Причем в электронную.
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16.11.2021 15:56 Відповісти
Виявилось що мало "потенційних платників податків" зафіксувались в "Дії". Коли жидобільшовик однією рукою дає тобі "копійочку" знай що це його інвестиція в твою лояльність і відволікання уваги з метою обібрати до нитки другою рукою... Чи варто грати в гру "напиши донос сам на себе" вирішувати Вам. Комусь хочеться халяви але "безкоштовний сир лише в мишоловці" - простіше і безпечніше заробити гроші чесною працею.
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16.11.2021 15:28 Відповісти
Очередная кормушка Зерро. Удобно воровать, правда сымма пока не очень всего 8 000 000 000 грн на всех может нехватить. Развод ЗЕлохов.
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16.11.2021 15:29 Відповісти
Рейтинг! Купує Рейтинг!!!🤑
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16.11.2021 15:31 Відповісти
Пенсионеры впроголодь живут а клоун их в спортзал и музей это насмешка...
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16.11.2021 15:31 Відповісти
Видать хочет получить голодных подтянутых интеллектуалов.
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16.11.2021 15:59 Відповісти
каччацца нада, скоро клоуна валить будем
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17.11.2021 06:41 Відповісти
Большинству этот сертификат нахрен не нужен, особенно пенсионерам, если не хотите давать на руки то могли бы дать вариант погашения коммуналки, вот это была бы реальная помощь.
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16.11.2021 15:32 Відповісти
А разве кто-то говорил о реальной помощи? А для пиара и так сойдет.
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16.11.2021 16:00 Відповісти
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16.11.2021 15:35 Відповісти
а кто получит 1000 и никуда не пойдет/поедет, тому купят билет на квартал 95, а там хочешь иди хочешь не иди...
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16.11.2021 15:37 Відповісти
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16.11.2021 15:38 Відповісти
😀😀😀
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16.11.2021 15:47 Відповісти
Это уже я смотрю традиция..Была Юлина тысяча, Витина, Петина .. и эти клоуны ту да же...
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16.11.2021 15:48 Відповісти
Была юлина тысяча. Все остальное пародия на юлину тысячу.
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16.11.2021 16:02 Відповісти
да, потому что она давала живыми деньгами......
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16.11.2021 19:02 Відповісти
А еще тогда курс доллара был 1:5.
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16.11.2021 19:22 Відповісти
Ну слава Богу есть люди, что еще помнят и и умеют анализировать и сравнивать.
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17.11.2021 13:20 Відповісти
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16.11.2021 15:48 Відповісти
Прошу мою тыщу перечислить первому попавшемуся антивакцинатору, мож не доживет до выборов , чтобы такэ срамовисько больше не выбирал.
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16.11.2021 15:53 Відповісти
Купите лучше жене букет цветов . Зачем на дураков деньги тратить ?
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16.11.2021 15:55 Відповісти
Дык, дия не позволит купить жене цветы... Тока театр чи в кино по безналу с помощью дии.(пока жена к дочери до Н.Г.уехала, мож с какой ракухой... блин, зараза с зебиком , сводник какой-то).
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16.11.2021 16:00 Відповісти
Ой. А кто это 20 миллионов отстегнул на фильм "мой какой-то принц"? И кто бы это? Вот министр культуры запросился в отставку, фильмографов отстегивают от его культуры. А такой же бы мог быть распил! И на другом вредным для культуры синема. Обида.
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16.11.2021 16:10 Відповісти
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16.11.2021 16:21 Відповісти
А чому я не можу витратити ту тисячу на сало!?! Тілько на концерт? Що, на сало нє? Типіли, мля...
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16.11.2021 16:52 Відповісти
Ну и шулеры! Опять президентские "хотелки"за счет народа.
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16.11.2021 18:20 Відповісти
За цю тисячу можна ще буде подивитися ВСІ серії сватів у кінотеатрі.
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16.11.2021 20:24 Відповісти
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16.11.2021 21:11 Відповісти
Рисовать швондеры будут эти тысячи или как?
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16.11.2021 23:53 Відповісти
 
 