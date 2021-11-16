Рада за наполяганням ОПЗЖ відмовилася прийняти в цілому законопроєкт про надання суддям ВАКС права притягувати до адмінвідповідальності за неповагу до суду, - Шабунін

Сьогодні в Раді розглядали законопроєкт 5490 (від КМУ). Текст на півсторінки про одне - надати суддям ВАКС право притягувати до адмінвідповідальності за неповагу до суду.

Про це пише у фейсбуку голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У будь-якому звичайному місцевому суді можуть заспокоїти учасника засідання адмінштрафом - а у ВАКС, з його впливовими підсудними та мажорними адвокатами, такого права немає. Через це обвинувачений Крючков дозволяє собі прийти п’яним у судове засідання, інший обвинувачений Журило - робить головуючій зауваження і погрожує суддям ВАКС хамити на кожному засіданні. А адвокати - дозволяють собі не реагувати на зауваження суддів, принужувати їх, відверто їм хамити, а часом навіть погрожувати", - пояснив Шабунін.

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"Вже сьогодні законопроєкт міг бути прийнятий за основу та в цілому, як це рекомендував комітет. Але цьому завадили російські міньйони з ОПЗЖ - вони єдині виступили проти прийняття закону в одному читанні. Найбільше проти виступав нардеп Німченко - колишній суддя КСУ, який вимагав визнати неконституційним НАБУ і зараз вимагає скасувати Антикорупційний суд, щоб обвинувачені у топкорупції ніколи не отримали справедливих рішень у своїх справах. Цим Німченко й інші посіпаки виграли час обвинуваченим, які й далі зможуть затягувати розгляд справ у ВАКС (аби якомога довше не з’являлись вироки)", - додав він.