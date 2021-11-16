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Міграційна криза може бути лише прикриттям для активних дій Росії проти України, - Міноборони Литви

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Міграційна криза може бути лише прикриттям для активних дій Росії проти України, - Міноборони Литви

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що не відкидає можливості того, що міграційна криза на кордоні Білорусі з Євросоюзом може бути прикриттям для активних дій Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на національне телерадіомовлення LRT.

"Штучно викликана міграційна криза, яка переходить у гуманітарну, може бути лише прикриттям для активних дій проти України. Ми цим дуже занепокоєні, тому що Росія продемонструвала свою здатність швидко переміщати досить великі потужності (військові сили, - ред.) на великі відстані", – сказав міністр в інтерв'ю LRT.

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При цьому він зазначив, що і Україна зараз набагато краще підготовлена, ніж сім років тому, але, на його думку, "криза в регіоні" можлива.

Анушаускас підкреслив, що нинішня ситуація на сході України не дозволяє говорити про позитивні зрушення: Росія не відводить свої війська від кордону, вона не уклала домовленості, які б дозволили Україні почуватися у більшій безпеці.

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та не, ребятки. война пришла к вам на порог, мы 8й год уже ведем ее.
период обеспокоенности, глубокого сожаления и прочих ни к чему не обязывающих слов, прошел
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16.11.2021 15:35 Відповісти
Згоден
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16.11.2021 15:43 Відповісти
Росбалт.
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16.11.2021 16:55 Відповісти
Арахамия нас всех заверил и напутствовал: не разводите панику, мы всё контролируем... Особенно лично он "контролирует", ночью из ресторана, с Абрамовичем и Давитяном
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16.11.2021 16:15 Відповісти
Максим Мирович




«В Финляндии перейдут на четырёхдневную рабочую неделю и шестичасовой рабочий день» - заявила новая премьер-министр , 34-летняя Санна Марин.
В этой новости прекрасно каждое слово. А всего-навсего нужно было 80 лет назад дать пи@дюлей совкам в финских лесах.

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16.11.2021 16:17 Відповісти
Путин хочет такую войну, как в Крыму, когда все войска Украины сдавались без боя, а население встречало танцами и плясками, но не хочет такую войну, как под Донецким аэропортом и в Дебальцево с огромными потерями и яростным сопротивлением обороняющихся. Это факт из которого нам и надо исходить. Враг не хочет повторения Дебальцева и будет разваливать нас изнутри, в этом его главная стратегия.
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16.11.2021 16:39 Відповісти
И шо делать? Может на совесть надавить.
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16.11.2021 16:47 Відповісти
Дополнение к сказанному: кровавые маньяки, такие , как Путин, помнят только поротой задницей.
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16.11.2021 16:50 Відповісти
На Гуаме после спора о вакцинации российский боец ММА убил врача



На принадлежащем США тихоокеанском острове Гуам арестован гражданин России Акмал Хожиев. Он подозревается в жестоком убийстве своего знакомого - врача Мирана Рабати. Задержанный признался в содеянном.

По показаниям свидетельницы, причиной убийства стал спор о необходимости вакцинации от коронавируса, начавшийся во время совместного обеда дома у Хожиева, который выступал категорически против прививок. Женщина рассказала, что слышала, как Акмал говорит гостю: "Я вам больше не верю".

Акмал предложил показать Рабати свою комнату, а когда тот встал, набросился на него сзади и начал душить. Свидетельница и еще одна находившаяся там женщина попытались освободить врача, но Хожиев нанес им несколько ударов.





Затем он отправился на кухню, взял оставшуюся после обеда кость и начал колоть ей врача в шею. Свидетельница попыталась вмешаться еще раз, на сей раз успешно - Рабати смог бежать. Но Хожиев догнал его и пустил в дело нож. Вызванные на место полицейские задержали покрытого кровью россиянина.

Как сообщает сайт Spots.ru, россиянин - боец MMA, проведший на ринге четыре боя и победивший в трех из них. Знающие его говорят о проблеме с психикой: его выгнали из двух тренировочных залов из-за вспышек гнева и угроз персоналу.
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16.11.2021 17:48 Відповісти
 
 