Міграційна криза може бути лише прикриттям для активних дій Росії проти України, - Міноборони Литви
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Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що не відкидає можливості того, що міграційна криза на кордоні Білорусі з Євросоюзом може бути прикриттям для активних дій Росії проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на національне телерадіомовлення LRT.
"Штучно викликана міграційна криза, яка переходить у гуманітарну, може бути лише прикриттям для активних дій проти України. Ми цим дуже занепокоєні, тому що Росія продемонструвала свою здатність швидко переміщати досить великі потужності (військові сили, - ред.) на великі відстані", – сказав міністр в інтерв'ю LRT.
При цьому він зазначив, що і Україна зараз набагато краще підготовлена, ніж сім років тому, але, на його думку, "криза в регіоні" можлива.
Анушаускас підкреслив, що нинішня ситуація на сході України не дозволяє говорити про позитивні зрушення: Росія не відводить свої війська від кордону, вона не уклала домовленості, які б дозволили Україні почуватися у більшій безпеці.
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По показаниям свидетельницы, причиной убийства стал спор о необходимости вакцинации от коронавируса, начавшийся во время совместного обеда дома у Хожиева, который выступал категорически против прививок. Женщина рассказала, что слышала, как Акмал говорит гостю: "Я вам больше не верю".
Акмал предложил показать Рабати свою комнату, а когда тот встал, набросился на него сзади и начал душить. Свидетельница и еще одна находившаяся там женщина попытались освободить врача, но Хожиев нанес им несколько ударов.
Затем он отправился на кухню, взял оставшуюся после обеда кость и начал колоть ей врача в шею. Свидетельница попыталась вмешаться еще раз, на сей раз успешно - Рабати смог бежать. Но Хожиев догнал его и пустил в дело нож. Вызванные на место полицейские задержали покрытого кровью россиянина.
Как сообщает сайт Spots.ru, россиянин - боец MMA, проведший на ринге четыре боя и победивший в трех из них. Знающие его говорят о проблеме с психикой: его выгнали из двух тренировочных залов из-за вспышек гнева и угроз персоналу.