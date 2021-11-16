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Новини Економіка
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Європейська бізнес асоціація (62) альтернативна енергетика (151)

Європейська бізнес асоціація закликає владу розблокувати виплату боргів всім без винятку "зеленим" інвесторам

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Європейська бізнес асоціація закликає владу розблокувати виплату боргів всім без винятку

Європейська бізнес-асоціація (EBA) закликає владу припинити дискримінацію і виплатити всім виробникам "зеленої" енергії борги пропорційно, в тому числі електростанціям ДТЕК ВДЕ.

 Про це йдеться в заяві EBA.

 "Бізнес-спільнота сподівається, що державні інституції та державні банки здійснять всі заходи щодо виплати заборгованості у повному обсязі та пропорційно всім виробникам ВДЕ", - йдеться в позиції, опублікованій на сайті асоціації. EBA зазначає, що з невідомих причин від ДП "Гарпок" не всім компаніям надійшли кошти з "зелених" цільових єврооблігацій. Зокрема, компанія ДТЕК ВДЕ напередодні повідомила про відсутність розрахунків з нею і закликала негайно провести розслідування за фактом махінацій з єврооблігаціями. 12 листопада 2021 року державне підприємство "Гарантований покупець" здійснило перерахунок 19,3 млрд. грн. коштів виробникам електричної енергії за зеленим тарифом, які були попередньо перераховані від НЕК "Укренерго".

Проте, пізніше кошти були заблоковані та так і не надійшли в повному обсязі на рахунки компаній зеленої енергетики, пояснили в Європейській бізнес-асоціації.
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Вакцинуйтесь и получите велику тысачу!!! От влады
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16.11.2021 15:34 Відповісти
805 гривен после оплаты налога. И до 1 апреля отчитайтесь в налоговой инспекции.
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16.11.2021 20:13 Відповісти
В прошлом году Шмыгаль пожаловался: папиредники понастроили слишком много ветровых и солнечных электростанций- аж 3,7 % по выработанной электроэнергии. Стоимость электроэнергии ВЭС и СЭС втрое выше и поэтому вся энергетика Украины накрылась медным тазом. Что бы сделал при таком ужасе не-Шмыгаль : он растолковал бы инвесторам что в Украине война, эпидемия, президент умственно отсталый , Украиной правит воровская мафия, в казне пусто и поэтому форс-мажор , никаких ВИЭ. А что при таком ужасе делает Шмыгаль , зная что денег для инвесторов нет : увеличивает мощность ВИЭ в Украине в четыре раза- с 2,1 ГВт в начале 2019 г. до 8,4 ГВт в апреле 2021 г.
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16.11.2021 15:35 Відповісти
Ну то скільки вчора було сгенеровано " ВИЭ" енергії?
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16.11.2021 15:46 Відповісти
Ну то скільки вчора було сгенеровано " ВИЭ" енергії? -Не знаю. Скільки?
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16.11.2021 16:00 Відповісти
Так узнай.. Зраду кричать, так без знань кричите...
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16.11.2021 16:50 Відповісти
шмыга - птенец гудка, а гудок крупнейший оператор рынка СЭС и ВЭС... отсюда делайте выводы
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16.11.2021 15:47 Відповісти
шмыга - птенец гудка, а гудок крупнейший оператор рынка СЭС и ВЭС... отсюда делайте выводы .- При этом кодлан Коломойского убеждает: в развале энергетики Украины виноваты не воры Коломойский , Пинчук и примкнувший к ним Ахметов. Виновата зелёная энергетика.
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16.11.2021 15:59 Відповісти
"всем"- это кому? Ахметову? А вернуть долги 2019 года государству эта "ассоциация" Ахметова не призывает?
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16.11.2021 16:18 Відповісти
гудка обидели.
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16.11.2021 16:51 Відповісти
 
 