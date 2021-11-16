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Новини Політика України
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ВР (11723) ТСК (343) ПВК "Вагнер" (1475) Єрмак Андрій (1228) Офіс Президента (1746) Костенко Роман (171)

Нардеп "Голосу" Костенко: Щоб дізнатися, хто дав команду зупинити спецоперацію щодо "вагнерівців", достатньо опитати Єрмака із застосуванням поліграфа

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп

Українські спецслужби протягом всього періоду здійснення спецоперації щодо "вагнерівців" перевіряли чи не стало відомо про неї російській стороні. До самого зриву спецоперації такої інформації не було. Тимчасова слідча комісія (ТСК) ВР знає про це.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, на своїй сторінці в фейсбуку написав нардеп "Голосу", Секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник Служби безпеки України Роман Костенко.

"Після "порожнього" звіту ТСК по справі "вагнерівців", хочеться пролити світло на деякі деталі. Розвідники, які планували та проводили спецоперацію, не отримували жодних відомостей та сигналів, що про операцію знають в ФСБ РФ або КДБ РБ. Такі спецоперації не проводяться без 100% упевненості, що ворог про них не знає", - заявив політик.

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"Мені відомо про те, що наші спецслужби протягом всього періоду здійснення спецоперації перевіряли чи не стало відомо про неї російській стороні, бо від цього залежав її результат та безпека її учасників. І до самого зриву спецоперації такої інформації не було. ТСК знає про це!" - наголосив він.

"Відомо також і те, що керівництвом ГУР МОУ розглядався лише один варіант затримання найманців - посадка літака в Україні. Альтернативних варіантів не було. Інші сценарії розглядалися на рівні розмов за чашкою кави", - пояснив парламентар.

"Для того, щоб остаточний звіт ТСК був наповнений конкретикою і ми дізналися, хто дав команду зупинити спецоперацію, достатньо опитати Керівника ОП Єрмака із застосуванням поліграфа", - резюмував Костенко.

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

15 листопада 2021 року Тимчасова слідча комісія ВР представила звіт з розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер": "Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський".
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Топ коментарі
+11
нашо когось допитувати
-Зенелох сам росповідав ,що дзвонив Лукашенці та розповів йому
Є інтервю
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16.11.2021 15:41
+10
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16.11.2021 16:06
+9
а лучше - допросить ермака с применением паяльника
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16.11.2021 16:26
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Всего лишь.Так не по приколу.
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16.11.2021 15:38 Відповісти
нашо когось допитувати
-Зенелох сам росповідав ,що дзвонив Лукашенці та розповів йому
Є інтервю
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16.11.2021 15:41 Відповісти
Для предателя - ТА-57 лучше подойдёт.
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16.11.2021 15:41 Відповісти
Із застосуванням незалежних експертів.
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16.11.2021 15:48 Відповісти
Хороша ідея!
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16.11.2021 15:49 Відповісти
Операцию и не надо было отменять - ее просто "отложили" на 3 дня и слили информацию. А дальше фсб и лукашенко уже знали, что делать.
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16.11.2021 15:53 Відповісти
Бредятина.
Полиграф можно обмануть.
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16.11.2021 16:05 Відповісти
А такой?
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16.11.2021 17:50 Відповісти
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16.11.2021 16:06 Відповісти
С применением электропроводов к мошонке,а не полиграфа.
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16.11.2021 16:06 Відповісти
А-ха-ха-ха, розсмішили! На поліграфі їх зібрались провіряти! Та "слуги & Co" вже так навчились брехати, що їм ніякий поліграф не страшний. Для них брехати як дихати -- фізіологічний процес.
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16.11.2021 16:09 Відповісти
вы, наверное, полиграф не проходили - это и есть физиологический процесс, нужен только хороший оператор этого процесса..., если ермак сможет его пройти, значит у него есть спец подготовка, а откуда она у него, это вопрос...
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16.11.2021 16:14 Відповісти
Источник: опрос соцгруппы "Рейтинг", проведенный 10-13 ноября (РЕЙТИНГ завжди був наближеным до ПР читаємо Разумкова плюс)

Дословно: "Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 23,1% проголосовали бы за В.Зеленского (среди голосующих и определившихся с выбором).

13,3% поддержали бы П.Порошенко, 10,7% - Ю.Тимошенко, 9,2% - Ю.Бойко, 8,3% - Д.Разумкова, 7,0% - Е.Мураева, 6,9% - И.Смешко, 6,1% - В.Гройсмана, 3,3% - А.Ляшко. Рейтинги других кандидатов - менее 3%.

Детали: Кроме того, в возможных случаях второго тура президентских выборов Зеленский победил во всех возможных вариантах с ближайшими оппонентамиВ паре Зеленский-Тимошенко - 59% против 41%, в паре Зеленский-Бойко - 62% против 38%
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16.11.2021 16:10 Відповісти
Правий Чорновіл -головне не різниця у даному випадку 18 відсотків між Порохом та вовою, а те, У СКІЛЬКИ РАЗІВ ВОНА ЗМЕНШИЛАСЯ Й ХТО ВІДДАСТЬ ВОВІ СЕРЕД НАСТУПНИХ ПО РЕЙТИНГУ !
була різниця між 73 та 15 а зараз між 59та 41 ,тобто 58 зараз проти 18 зараз - більше ніж у три рази!
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16.11.2021 16:16 Відповісти
шта ? кто это там такой умный ??? каво это там на полиграф???
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16.11.2021 16:14 Відповісти
Маркс, єнгельс и вона лені
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16.11.2021 20:32 Відповісти
Вова Ленин.
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16.11.2021 20:34 Відповісти
Если "спец" на полиграфе будет от СН, то грош цена такому опросу.
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16.11.2021 16:16 Відповісти
буде умовний пальчевський
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16.11.2021 16:28 Відповісти
никто ничего не слышал, никто ничего не сказал, никто ничего не знает. И так во всем и главное, никто не будет отвечать. Просто балаган.
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16.11.2021 16:18 Відповісти
Треба спостерігати, хто поїде до Канади у складі делегації від України- відомо, що збирається ПОРОХ з ЄЛІСЄЄВИМ (чи не завадить їм ЄРМАК?) й відомо що Рєзніков з делегацією від МО -СЛІДКУЙМО ЗА КОЗИРЕМ ... Він тільки-но закінчує вояж з Кулебою по США та Європі,
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16.11.2021 16:19 Відповісти
а лучше - допросить ермака с применением паяльника
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16.11.2021 16:26 Відповісти
Ті шо, садист??? Яйца в тиски-будет достаточно.
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16.11.2021 16:46 Відповісти
Можно комбинировать
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16.11.2021 17:51 Відповісти
Достатньо продемонструвати тиски і поклацати плоскогубцями.
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16.11.2021 18:36 Відповісти
Горячий паяльник или утюг,действуют лучше полиграфа.
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16.11.2021 17:47 Відповісти
Єрмак-це кремлівський щур! Як і Татаров!
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16.11.2021 20:16 Відповісти
А шо вы думаете шо полиграфиста прикупить нельзя? Все зависит от суммы.
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16.11.2021 20:35 Відповісти
Во-первых Костенко надо определиться операцию отменили или слили. Во-вторых очевидно, что команду на перенос вылета дал Бурба. Вопрос кто дал приказ Бурбе дать такую команду?
Для того чтобы это узнать не нужен ни Ермак, ни полиграф, достаточно просто спросить Бурбу.
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16.11.2021 22:26 Відповісти
 
 