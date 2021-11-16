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"Слуга народа" Арахамія про напад на журналістів в "Укрексімбанку": Я з самого початку сказав, що це покидьки. Їх треба виганяти звідусіль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає неадекватною реакцію працівників "Укрексімбанку", коли учасника нападу на журналістів "Схем" поновленого на посаді директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова у банку зустріли оваціями.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради.

"Коли я подивився відео, спочатку подумав, що це якийсь перформанс", - зазначив Арахамія і додав, що для нього така поведінка працівників банку знаходиться "за межами розуміння".

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Говорячи, про інцидент із журналістами в "Укрексімбанку" та поведінку посадовців, голова фракції "СН" заявив: "Я ж з самого початку сказав, що це покидьки. Їх треба виганяти з усіх можливих місць роботи. Думаю, що з таким референсом, який вони тепер мають у своєму резюме після цієї історії, їх точно не візьмуть у державні органи влади. Навіть у приватних (компаніях. – Ред.) з такими людьми ніхто не буде працювати. Вони поховали собі кар’єру".

Раніше двох нападників на журналістів поновили на посадах в "Укрексімбанку". Одного з них, директора департаменту банківської безпеки Укрексімбанку Ігоря Тельбізова, у банку зустріли оваціями. Згодом стало відомо, що з "Укрексімбанку" остаточно звільнили двох нападників на журналістів "Схем" - Тельбізова та Осіпова, яких поновили на посадах.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.

11 жовтня суд призначив Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
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абизяна вернулась со Штатов вместе с дерьмаком? то-то ее неделю не было слышно....так спокойно было
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16.11.2021 15:56 Відповісти
Золотые слова! Желательно и вместе со всеми "слугами"!
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16.11.2021 16:02 Відповісти
вечером оно признается что его "слова вырвали из контекста".. все ж таки мецгер - кум клована))
а тут прямой намёк что "Я з самого початку сказав, що це покидьки ".. и назначены они - зеленским))
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16.11.2021 16:06 Відповісти
и мецгера - " треба виганяти звідусіль"?
кума и друга зеленского?))
арахамия перестаралося..

- да за такое и партбилет можно положить на стол!(с)
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16.11.2021 16:05 Відповісти
у них нет партбилета - есть печать на лбу
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16.11.2021 16:22 Відповісти
Поправлю: печать на ОПе.
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16.11.2021 16:31 Відповісти
Поклоник китайских комуняк ара хам строит из себя патриота адеквата, поздно, показал свое гнилое нутро.
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16.11.2021 16:45 Відповісти
У Арахамии самого честное лицо базарного валютного кидалы.
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16.11.2021 16:54 Відповісти
"выйди от сюда бандит" номер два!
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16.11.2021 16:59 Відповісти
вот если прочитать только заголовок, то может он журналистов имел ввиду?
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16.11.2021 17:00 Відповісти
Вы абсолютно правы. Я именно так и подумал....В статье ни слова, о ком говорит Ара -хламидиоз....
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16.11.2021 17:10 Відповісти
 
 