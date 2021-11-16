"Слуга народа" Арахамія про напад на журналістів в "Укрексімбанку": Я з самого початку сказав, що це покидьки. Їх треба виганяти звідусіль
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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає неадекватною реакцію працівників "Укрексімбанку", коли учасника нападу на журналістів "Схем" поновленого на посаді директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова у банку зустріли оваціями.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради.
"Коли я подивився відео, спочатку подумав, що це якийсь перформанс", - зазначив Арахамія і додав, що для нього така поведінка працівників банку знаходиться "за межами розуміння".
Говорячи, про інцидент із журналістами в "Укрексімбанку" та поведінку посадовців, голова фракції "СН" заявив: "Я ж з самого початку сказав, що це покидьки. Їх треба виганяти з усіх можливих місць роботи. Думаю, що з таким референсом, який вони тепер мають у своєму резюме після цієї історії, їх точно не візьмуть у державні органи влади. Навіть у приватних (компаніях. – Ред.) з такими людьми ніхто не буде працювати. Вони поховали собі кар’єру".
Раніше двох нападників на журналістів поновили на посадах в "Укрексімбанку". Одного з них, директора департаменту банківської безпеки Укрексімбанку Ігоря Тельбізова, у банку зустріли оваціями. Згодом стало відомо, що з "Укрексімбанку" остаточно звільнили двох нападників на журналістів "Схем" - Тельбізова та Осіпова, яких поновили на посадах.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.
Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.
Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.
11 жовтня суд призначив Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
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а тут прямой намёк что "Я з самого початку сказав, що це покидьки ".. и назначены они - зеленским))
кума и друга зеленского?))
арахамия перестаралося..
- да за такое и партбилет можно положить на стол!(с)