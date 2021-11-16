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Новини Політика України
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Міністерство культури (560) відставка (1203) Ткаченко Олександр (459) Арахамія (1000)

"Слуга народу" Арахамія про відставку Ткаченка: Не думаю, що у нього є шанси на звільнення. Ми просто не будемо голосувати

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія дізнався з новин про те, що міністр культури Олександр Ткаченко написав заяву про відставку.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказал в інтерв’ю журналістам у ВР.

"Всі це почули з новин. Це неправильно, коли фракція призначає міністра, а потім з новин дізнається, що він щось написав. Не думаю, що з таким підходом у нього є шанси бути звільненим. Ми просто не будемо голосувати. Нехай тоді буде заручником цього процесу", - наголосив нардеп.

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За словами Арахамії, Ткаченко мав прийти на фракцію та пояснити свою позицію.

"Чомусь він так не зробив. Тому отримає настільки", - зазначив він і додав, що фракція не обговорювала питання відставки Ткаченка, але реакція у всіх її членів "більш-менш однакова".

Раніше стало відомо, що міністр культури Ткаченко написав заяву про відставку.
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Топ коментарі
+4
Хотіли ж посміятися. Ось.
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16.11.2021 16:05
+2
."Гільдія кінематографістів Одеси" звернулася до Зеленського з листом, де детально описаний процес незаконної приватизації "Одеської кіностудії" Олександром Ткаченком. Громадська організація вимагає покарати винних у захопленні й знищенні Одеської кіностудії. Но Ткаченко неприкосновенен как вор государственного значения в правящем Украиной воровском кодлане Коломойского.
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16.11.2021 16:07
+2
феерично!
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16.11.2021 16:12
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Хотіли ж посміятися. Ось.
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16.11.2021 16:05 Відповісти
😳🙄🤪🤪🤪
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16.11.2021 16:09 Відповісти
."Гільдія кінематографістів Одеси" звернулася до Зеленського з листом, де детально описаний процес незаконної приватизації "Одеської кіностудії" Олександром Ткаченком. Громадська організація вимагає покарати винних у захопленні й знищенні Одеської кіностудії. Но Ткаченко неприкосновенен как вор государственного значения в правящем Украиной воровском кодлане Коломойского.
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16.11.2021 16:07 Відповісти
Предлагаю "монобольшинству" реанимировать РАБСТВО!
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16.11.2021 16:11 Відповісти
дивлюся арахамія любить про захоплення заручників, про висування умов, про шантаж порозмірковувати.
ці срані "слуги", які є просто натискачами кнопок, мовчки голосували за два уряди, мовчки голосували за будь-які призначення, так само мовчки голосують за відставки (ніколи не заслуховували ані стратегій кандидатів на посади ані звітів під час звільнення), а ткаченку раптом не пощастило - став заручником.
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16.11.2021 16:12 Відповісти
феерично!
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16.11.2021 16:12 Відповісти
а ткач у відповідь просто перестане приходити на роботу
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16.11.2021 16:16 Відповісти
Агрохімія не позволить.
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16.11.2021 16:18 Відповісти
якевонойопнуте ота арамахия
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16.11.2021 16:22 Відповісти
Идиот.
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16.11.2021 16:28 Відповісти
Саранча зеленая, вы можете не голосовать, можете даже не ходить в Раду, т.к. вы там ничего не решаете и не имеете своего мнения и голоса ! А Ткаченко не ваш раб, он просто не будет ходить на службу и положит болт на ваши хотелки.
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16.11.2021 16:30 Відповісти
Воно така сама зєгнида, якщо не найгірша.
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16.11.2021 17:18 Відповісти
А я ему и не симпатизирую. Просто представил как поступил-бы человек, который себя хоть немного уважает.
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16.11.2021 17:34 Відповісти
Арахамия !!Ты ,что придурок!!Хочешь не хочешь , а вы его обязаны уволить по закону, согласно заявления!!!!
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16.11.2021 18:18 Відповісти
жаба гадюку
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16.11.2021 20:39 Відповісти
 
 