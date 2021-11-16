Фірма "ТММ", яка пов'язана з дружиною редактора "Ліги сміху" Чивуріна, заборгувала держбюджету понад 23 млн грн

Компанія "ТММ", фіндиректором якої багато років працює Лариса Чивуріна - дружина колишнього гравця КВК та редактора "Ліги сміху" Андрія Чивуріна, має борги перед "Ощадбанком" та державним бюджетом.

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у компанії є мільйонні борги перед банками, які тягнуться десятки років. Серед них понад 750 мільйонів гривень боргу перед Ощадбанком.

Журналісти Радіо Свобода звернули увагу на бізнес Чивуріної в окупованом Криму, їх зацікавило, що він ведеться в обхід санкцій.

"До 8 грудня 2017 ТОВ "Фірма ТММ" мала повернути Ощадбанку тільки основного кредиту 150 мільйонів гривень. Як відомо, державний банк витратив мінімум 5 років на судові процеси, виграв їх, але так і не зміг повернути свої гроші", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що від виплати боргів компанію фактично захищає СБУ, яка, за інформацією юристів, заводить кримінальні справи проти працівників банків-кредиторів, викликає на допити оцінювачів майна

Водночас, борг Фірми ТММ перед українським бюджетом становить понад 23 мільйони.

"Якщо раніше в Україні створювали офшори лише для уникнення оподаткування, то після анексії Криму вони також дозволяють продовжити вести бізнес у Криму в обхід санкцій. У випадку ТММ вигода виявилась потрійною – не тільки зменшення податків, продовження господарської діяльності в Криму, але й ще й виведення майна з-під іпотеки. Ще у 2020 Служба безпеки підозрювала в цих діях ТММ виведення коштів, отриманих злочинним шляхом", - наголосив автор.

Докладніше читайте в матеріалі "З життя незвичних ларьочників: як друзі президента вивели іпотечне майно в офшор, а Ощадбанк втратив 150 мільйонів".

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