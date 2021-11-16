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Новини Політика України
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держбюджет (899) борг (328) Зеленський (17387) офшор (309) Ощадбанк (97)

Фірма "ТММ", яка пов'язана з дружиною редактора "Ліги сміху" Чивуріна, заборгувала держбюджету понад 23 млн грн

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Фірма

Компанія "ТММ", фіндиректором якої багато років працює Лариса Чивуріна - дружина колишнього гравця КВК та редактора "Ліги сміху" Андрія Чивуріна, має борги перед "Ощадбанком" та державним бюджетом.

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у компанії є мільйонні борги перед банками, які тягнуться десятки років. Серед них понад 750 мільйонів гривень боргу перед Ощадбанком.

Журналісти Радіо Свобода звернули увагу на бізнес Чивуріної в окупованом Криму, їх зацікавило, що він ведеться в обхід санкцій. 

"До 8 грудня 2017 ТОВ "Фірма ТММ" мала повернути Ощадбанку тільки основного кредиту 150 мільйонів гривень. Як відомо, державний банк витратив мінімум 5 років на судові процеси, виграв їх, але так і не зміг повернути свої гроші", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що від виплати боргів компанію фактично захищає СБУ, яка, за інформацією юристів, заводить кримінальні справи проти працівників банків-кредиторів, викликає на допити оцінювачів майна

Водночас, борг Фірми ТММ перед українським бюджетом становить понад 23 мільйони.

"Якщо раніше в Україні створювали офшори лише для уникнення оподаткування, то після анексії Криму вони також дозволяють продовжити вести бізнес у Криму в обхід санкцій. У випадку ТММ вигода виявилась потрійною – не тільки зменшення податків, продовження господарської діяльності в Криму, але й ще й виведення майна з-під іпотеки. Ще у 2020 Служба безпеки підозрювала в цих діях ТММ виведення коштів, отриманих злочинним шляхом", - наголосив автор.

Докладніше читайте в матеріалі "З життя незвичних ларьочників: як друзі президента вивели іпотечне майно в офшор, а Ощадбанк втратив 150 мільйонів".

Також читайте: 61,4% українців вірять розслідуванню Пандора Пейперс щодо офшорів Зеленського, - опитування СОЦИСу. ІНФОГРАФІКА

Автор: Богдан Гуньковський
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так то ж свои криворогули
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16.11.2021 16:20 Відповісти
вінепанимаете тодругое
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16.11.2021 16:20 Відповісти
Прислугам мона не платить.
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16.11.2021 16:21 Відповісти
Там всё определено фамилией - чувырло !
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16.11.2021 16:30 Відповісти
У нас олигархи должны десятками миллиардов гривен бюджету. И как-то "решают" этот вопрос с государством за счёт плательщиков налога. Уверен, что миллиардерам США такой бы номер не прошёл. Украина богатая страна χγли.
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16.11.2021 16:34 Відповісти
Гидотная , судя по всему вся семейка этого Масляковского подхалима. Знакомая , она однокурсница жены этого лоха , работала в этой фирме ТММ , якобы официально , а , когда лет пять назад стала через пенсионный фонд интересоваться своими накоплениями , а , отчисления в Фонд не производились вообще. И теперь её стаж в виде пустой печати в трудовой. *********** подруга. А , ещё в 90 дочка с группой школьников ездила в Германию и в этой группе оказался синок ихний. Так оно вело себя совершенно омерзительно высокомерно. Видите ли , его папашку по телевизору каждый день показывают. Короче , похоже , гнилая семейка
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16.11.2021 17:38 Відповісти
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16.11.2021 18:16 Відповісти
ТММ - студенти політехніки розшифровують "тут моя могила")
це одна з найскладніших навчальних дисциплін - "Теорія машин і механізмів"
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16.11.2021 19:47 Відповісти
оФШОРЫ - ЗЛО ! И ТОЛЬКО ИДИОТ ИЛИ КУРРУПЦИОНЕР МОЖЕТ СКАЗАТЬ ИНАЧЕ !!
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16.11.2021 22:35 Відповісти
 
 