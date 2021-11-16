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Новини Політика України
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ВР (11723) Арахамія (1000) Разумков Дмитро (1449) Слуга народу (2544)

"Слуга народу" Арахамія про міжфракційне об’єднання Разумкова: У Верховній Раді є 130 МФО. Це 131-ше. Хочете, я в нього завтра зайду?

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що потрібно почекати, щоб подивитися, як працюватиме міжфракційне депутатське об'єднання (МФО) "Розумна політика".

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради.

"Поки що я побачив, що новий депутат на гальорці потрапив до списку прогульників Верховної Ради за останній місяць. Чому він прогуляв, ви знаєте? Де він гуляв? На ефірах. Задайте йому запитання, а чому він прогулює засідання Верховної Ради. Це його робоче місце. Я от у прогульниках завжди. Я вже до цього звик. У мене багато роботи. Я не встигаю добігти і проголосувати", - зазначив нардеп.

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Говорячи про те, які можуть бути застосовані санкції щодо "слуг народу", які увійшли до складу МФО Разумкова, Арахамія наголосив, що йдеться не про утворення політичної сили.

"Хочете завтра в МФО зайде 200 депутатів зі "слуги народу"? Це буде гарний сигнал? Завтра усі напишуть заяви і зайдуть у це МФО. Якщо ви хочете, я завтра можу першим написати (заяву про входження. – Ред.)", - звернувся він до журналістів.

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Коментуючи інформацію про те, що на "слуг народу"-членів МФО "Розумна політика" здійснюється тиск з боку влади, Арахамія зазначив: "Дивіться, як це все зараз виглядає. Уже немає хайпу. Коли когось виганяли, знімали з посади – був хайп. Ходили на ефіри і казали: "Ось ми такі гарні хлопці, молодь, яку влада виганяє". Це ж завжди популярна стратегія. А зараз немає хайпу. Ніхто нікого не виганяє. Ви кожного дня підходили до мене і запитували: "Забиратимете мандат?". Бачите - не забираємо. А от тепер з’явився новий хайп: якісь молодчики, як ви кажете, з Банкової комусь телефонують. Але немає цієї хвилі хайпу. От є 130 МФО (у Верховній Раді. – Ред.) Це 131-ше".
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Топ коментарі
+11
Хламідія хоч розуміє, що якби не цей "новий депутат на гальорці ", він би надалі *********** торгував?
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16.11.2021 16:27
+9
Просто тупое абхазское животное
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16.11.2021 16:30
+3
Нехай Арахламідія іде в МФО "Срака".
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16.11.2021 16:33
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Хламідія хоч розуміє, що якби не цей "новий депутат на гальорці ", він би надалі *********** торгував?
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16.11.2021 16:27 Відповісти
Просто тупое абхазское животное
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16.11.2021 16:30 Відповісти
хочет чтобы в него кто-то зашел фу
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16.11.2021 17:42 Відповісти
Нехай Арахламідія іде в МФО "Срака".
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16.11.2021 16:33 Відповісти
Дивні зебобики, замість того аби подякувати Розумкову і відпустити на вільні хліби, тим самим не піднімаючи його рейтинг, вони почали травлю.
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16.11.2021 16:34 Відповісти
Павианы против бабуинов в обезьяннике Коломойского.
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16.11.2021 16:37 Відповісти
На з'їзді Слуги народу зі складу партії була виключена депутатка Ольга Коваль. Причиною цьому стали зв'язки з екс-спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим. Про це кореспонденту LIGA.net повідомили три джерела в керівництві партії.
«Олю Коваль виключили з політради за зв'язки з Разумковим», - розповів один з них.
Уточнюється, що Коваль нещодавно вступила в міжфракційне об'єднання розумна політика. Його створив Разумков і планує будувати партію на основі цього МФО. Зараз Коваль залишається членом фракції Слуги народу, вона пройшла в Раду під 57 номером у списку.
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16.11.2021 16:39 Відповісти
Самоуверенная абизянка.
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16.11.2021 16:40 Відповісти
Задайте ему вопрос, а почему он прогуливает заседание Верховной Рады. Это его рабочее место. Я вот в прогульщиках всегда. Я уже к этому привык. У меня много работы. Я не успеваю добежать и проголосовать", - отметил нардеп.

Нихрена себе хламидия отмазался...
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16.11.2021 17:03 Відповісти
Погане діло, що не встигає добігти. Це вже дуже швидка "швидка Настя".
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16.11.2021 17:26 Відповісти
Хламидия, я хочу чтобы ты нахрен вышел из Рады и поехал в свою родную Абхазию.
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16.11.2021 17:09 Відповісти
здается мне что после того как вся эта вакханалия закончится абизяну нужно лишить непонятно кем выданного украинского гражданства...
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16.11.2021 17:45 Відповісти
Так мило ОПУСКАВ Арахамию и всю ЗЕшваль на Свободі Слова у Пинчука ведучий Карп"як та з ним Турчинов з Рахманіним, Гройсманом та Клімкіним
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16.11.2021 17:34 Відповісти
Обезьяна, лучше напиши заяву про выход из ВР.
Пока не вынесли
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16.11.2021 18:20 Відповісти
ну если это такое никчемное мфо, зачем так нервничать и переживать?
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16.11.2021 18:33 Відповісти
 
 