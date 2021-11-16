Адвокати Порошенка: Ми фіксуємо всі дії за вказівкою Зеленського, які спрямовані на політичне переслідування лідера опозиції, і за них настане відповідальність

Президент Зеленський публічно тисне на правоохоронну систему із вимогою сфабрикувати нову підозру п’ятому Президенту, лідеру партії "Європейська Солідарність" Петру Порошенку у так званій "вугільній справі".

Про це на брифінгу заявили адвокати Порошенка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Вони також прокоментували підозру ексміністру енергетики Володимиру Демчишину, яку опублікувало видання "Главком", і наголосили – це фактично чернетка "підозри" для Порошенка, і вона зліплена "з лайна і паличок".

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"Минулого тижня ми почули заяву від одного з депутатів партії "Слуга народу" про те, що до кінця року нібито за його відомостями очікується підозра Петру Порошенка у зв’язку з так званою "вугільною справою". І ось ця підозра, про яку повідомили Демчишину, є частиною "вугільної справи". Завдяки цій публікації ми тепер можемо поглянути зсередини, як цю підозру п’ятому Президенту Порошенку вони збираються готувати", – говорить адвокат Ілля Новіков.

Адвокат наголосив – щойно ситуація з кризою в енергетиці та з віяловими відключеннями, до яких Україна дуже близько підійшла напередодні цієї зими, матеріалізується, влада намагатиметься перевести стрілки на Порошенка.

"Перша частина цього сюжету зводиться до того, що було "чудове вугілля з ПАР", яке могло б повністю змінити вугілля з окупованих частин Донбасу, але не замінило через "провокації, які влаштували невстановлені особи з-поміж вищого політичного керівництва України". Цю частину Демчишину їм незручно пришити, оскільки йдеться про події, коли він ще не був міністром. Натомість другу частину на нього покладають за повною програмою", – пояснює Новіков.

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Адвокат також нагадав, що вугілля з ПАР відповідно до експертиз не було належної якості. "Нам намагаються сказати, що експертиза нібито проведена неякісно, ​​але в нас документи, які підтверджують, що вугілля справді не горіло. Не в лабораторних умовах, а в справжнісіньких котлах. Це протокол технічної наради, яка відбувалася у листопаді на Зміївській ТЕЦ. Тут підтверджується, що, будучи завантаженим у котел, це вугілля плавилося, засмічувало фільтр і призводило до того, що в результаті котел міг повністю зупинитися. Це те вугілля, яке везли з ПАР, якого у будь-якому випадку було мало. Але це подається як частина історії", – зазначає Новіков.

Адвокат також зауважив, що кадрові призначення на державних шахтах, які інкримінують Демчишину, готувалися ще попереднім міністром енергетики.

"Саме з "лайна і паличок" зліплено цей документ. Видно, що ліпили його нашвидкуруч на колінці. Видно, що ліпили це так зване повідомлення про підозру під тиском", – вважає адвокат Ігор Головань.

"Ці політичні переслідування здійснюються вже більше 2,5 років. Президент Зеленський – а ми маємо про це надзвичайно багато свідчень – особисто проводить наради і тисне на прокурорів та слідчих, щоб вони щось придумали проти п’ятого Президента і лідера опозиції Петра Порошенка", – нагадав Головань.

"Притягнення завідомо невинної особи до кримінальної відповідальності – це в свою чергу є кримінальним злочином, за який ті люди, які підписали цей папірець, повинні будуть відповідати", – зазначив Головань.

Він наголосив, що Петро Порошенко, будучи Президентом України у 2014 році, реалізуючи відповідно до Конституції України свої повноваження, зокрема якщо говорити про енергетику, своє завдання виконав. "Через свої конституційні можливості як керівник РНБО, як особа, що представляє Україну у міжнародних відносинах, – ці завдання тоді у важких умовах 2014 року були вирішені", – нагадав Ігор Головань.

"А тепер, коли ми бачимо абсолютну некомпетентність влади і безпорадність у цій енергетичній кризі, ми бачимо навіть з учорашнього відео президента Зеленського, що він особисто тисне на правоохоронців і змушує їх готувати ось такі документи", – зауважує адвокат.

Ілля Новіков наголошує – Україна вичерпала запас міцності, створений командою п’ятого Президента, завдяки якому були пройдені опалювальні сезони двох попередніх років. "Це результат того запасу, тієї подушки енергетичної безпеки, яку Україна напрацювала за 5 років каденції Петра Порошенка. Її вистачало на дві зими. На зиму 21-22 її вже не вистачає. Тому якщо найближчими тижнями, як нам кажуть депутати Зеленського, ми дійсно почуємо про підозру, яку правоохоронні органи президента Зеленського підготували Петру Порошенку, це буде саме цей документ. Вибачте, але іншого "лайна" та інших "палиць" у ДБР для вас немає", – констатує Новіков.

"Ми фіксуємо ретельно всі дії як президента Зеленського, так і тих людей, на яких він тисне. Жоден з них не залишиться непоміченим. Жоден з них не уникне відповідальності. Прийде час, і жоден з них не уникне відповідальності. І суд буде", – резюмує Ігор Головань.