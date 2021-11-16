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Новини Політика України
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Зеленський (17387) Новіков (164) Порошенко (13228) вугілля (621) Демчишин (27) Головань Ігор (110)

Адвокати Порошенка: Ми фіксуємо всі дії за вказівкою Зеленського, які спрямовані на політичне переслідування лідера опозиції, і за них настане відповідальність

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Адвокати Порошенка: Ми фіксуємо всі дії за вказівкою Зеленського, які спрямовані на політичне переслідування лідера опозиції, і за них настане відповідальність

Президент Зеленський публічно тисне на правоохоронну систему із вимогою сфабрикувати нову підозру п’ятому Президенту, лідеру партії "Європейська Солідарність" Петру Порошенку у так званій "вугільній справі".

Про це на брифінгу заявили адвокати Порошенка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Вони також прокоментували підозру ексміністру енергетики Володимиру Демчишину, яку опублікувало видання "Главком", і наголосили – це фактично чернетка "підозри" для Порошенка, і вона зліплена "з лайна і паличок".

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"Минулого тижня ми почули заяву від одного з депутатів партії "Слуга народу" про те, що до кінця року нібито за його відомостями очікується підозра Петру Порошенка у зв’язку з так званою "вугільною справою". І ось ця підозра, про яку повідомили Демчишину, є частиною "вугільної справи". Завдяки цій публікації ми тепер можемо поглянути зсередини, як цю підозру п’ятому Президенту Порошенку вони збираються готувати", – говорить адвокат Ілля Новіков.

Адвокат наголосив – щойно ситуація з кризою в енергетиці та з віяловими відключеннями, до яких Україна дуже близько підійшла напередодні цієї зими, матеріалізується, влада намагатиметься перевести стрілки на Порошенка.

"Перша частина цього сюжету зводиться до того, що було "чудове вугілля з ПАР", яке могло б повністю змінити вугілля з окупованих частин Донбасу, але не замінило через "провокації, які влаштували невстановлені особи з-поміж вищого політичного керівництва України". Цю частину Демчишину їм незручно пришити, оскільки йдеться про події, коли він ще не був міністром. Натомість другу частину на нього покладають за повною програмою", – пояснює Новіков.

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Адвокат також нагадав, що вугілля з ПАР відповідно до експертиз не було належної якості. "Нам намагаються сказати, що експертиза нібито проведена неякісно, ​​але в нас документи, які підтверджують, що вугілля справді не горіло. Не в лабораторних умовах, а в справжнісіньких котлах. Це протокол технічної наради, яка відбувалася у листопаді на Зміївській ТЕЦ. Тут підтверджується, що, будучи завантаженим у котел, це вугілля плавилося, засмічувало фільтр і призводило до того, що в результаті котел міг повністю зупинитися. Це те вугілля, яке везли з ПАР, якого у будь-якому випадку було мало. Але це подається як частина історії", – зазначає Новіков.

Адвокат також зауважив, що кадрові призначення на державних шахтах, які інкримінують Демчишину, готувалися ще попереднім міністром енергетики.

"Саме з "лайна і паличок" зліплено цей документ. Видно, що ліпили його нашвидкуруч на колінці. Видно, що ліпили це так зване повідомлення про підозру під тиском", – вважає адвокат Ігор Головань.

"Ці політичні переслідування здійснюються вже більше 2,5 років. Президент Зеленський – а ми маємо про це надзвичайно багато свідчень – особисто проводить наради і тисне на прокурорів та слідчих, щоб вони щось придумали проти п’ятого Президента і лідера опозиції Петра Порошенка", – нагадав Головань.

"Притягнення завідомо невинної особи до кримінальної відповідальності – це в свою чергу є кримінальним злочином, за який ті люди, які підписали цей папірець, повинні будуть відповідати", – зазначив Головань.

Він наголосив, що Петро Порошенко, будучи Президентом України у 2014 році, реалізуючи відповідно до Конституції України свої повноваження, зокрема якщо говорити про енергетику, своє завдання виконав. "Через свої конституційні можливості як керівник РНБО, як особа, що представляє Україну у міжнародних відносинах, – ці завдання тоді у важких умовах 2014 року були вирішені", – нагадав Ігор Головань.

"А тепер, коли ми бачимо абсолютну некомпетентність влади і безпорадність у цій енергетичній кризі, ми бачимо навіть з учорашнього відео президента Зеленського, що він особисто тисне на правоохоронців і змушує їх готувати ось такі документи", – зауважує адвокат.

Ілля Новіков наголошує – Україна вичерпала запас міцності, створений командою п’ятого Президента, завдяки якому були пройдені опалювальні сезони двох попередніх років. "Це результат того запасу, тієї подушки енергетичної безпеки, яку Україна напрацювала за 5 років каденції Петра Порошенка. Її вистачало на дві зими. На зиму 21-22 її вже не вистачає. Тому якщо найближчими тижнями, як нам кажуть депутати Зеленського, ми дійсно почуємо про підозру, яку правоохоронні органи президента Зеленського підготували Петру Порошенку, це буде саме цей документ. Вибачте, але іншого "лайна" та інших "палиць" у ДБР для вас немає", – констатує Новіков.

"Ми фіксуємо ретельно всі дії як президента Зеленського, так і тих людей, на яких він тисне. Жоден з них не залишиться непоміченим. Жоден з них не уникне відповідальності. Прийде час, і жоден з них не уникне відповідальності. І суд буде", – резюмує Ігор Головань.
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Топ коментарі
+13
головна підозра від 100% свого генпрокурора звучить так: "Порошенко не зробив запаси вуггіля на 50 років вперед, чим дуже підставив Найвеличнейшего БубОчка! Якщо нема газу та вуггіля - то в усьому винен Порошенко, зуб даю!"
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16.11.2021 16:49
+8
бенедіктова навіть Леросу забоялась підписати.
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16.11.2021 16:49
+7
Слышь, а в Качановской колонии поместится вся зе-шобла? Просто интересуюсь.
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16.11.2021 18:22
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Я вже зовсім поряд. На підході. Скоро буду.

Ваша Підозра
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16.11.2021 16:44 Відповісти
бенедіктова навіть Леросу забоялась підписати.
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16.11.2021 16:49 Відповісти
В слове шиза у тебя дофига ошибок. Бо зебил
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16.11.2021 19:04 Відповісти
«Минулого тижня ми почули заяву від одного з депутатів партії "Слуга народу" про те, що до кінця року нібито за його відомостями очікується підозра Петру Порошенка у зв'язку з так званою "вугільною справою"» - це була агрохімія. До речі, повторив вчора в ток-шоу «Свободі Слова» на телеканалі ICTV
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16.11.2021 16:47 Відповісти
головна підозра від 100% свого генпрокурора звучить так: "Порошенко не зробив запаси вуггіля на 50 років вперед, чим дуже підставив Найвеличнейшего БубОчка! Якщо нема газу та вуггіля - то в усьому винен Порошенко, зуб даю!"
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16.11.2021 16:49 Відповісти
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16.11.2021 16:50 Відповісти
Просто фіксуємо кримінальні злочини Щеленського і абсолютно відданих йому посіпак.
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16.11.2021 16:51 Відповісти
У Вальдемара Косоворотки кожного дня є нова справа, чи він думає що його не здадуть ті ж ДБР чи СБУ, або прокурори? Здадуть і ще випишуть підозру, як тільки зміниться напрямок вітру.
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16.11.2021 16:55 Відповісти
Одно из условий избрания зели было его нерямое обещание посадить потроха и его посипак,теперь,после того как он все засрал,нелох решил что пришло время начать выполнять обещания.
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16.11.2021 16:55 Відповісти
Украл тысячу - посадят.
Украл миллион - это бизнесс.
Украл миллиард - это большой бизнесс.
Ограбил нацию - это ПОЛИТИКА!!!
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16.11.2021 17:02 Відповісти
Не скули, болезный.
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16.11.2021 17:12 Відповісти
Здається скавчиш у нас ти
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16.11.2021 17:14 Відповісти
Порох прийде-
порядок - наведе !
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16.11.2021 17:06 Відповісти
Во дворе Качановской колонии?)))
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16.11.2021 17:36 Відповісти
Слышь, а в Качановской колонии поместится вся зе-шобла? Просто интересуюсь.
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16.11.2021 18:22 Відповісти
Нет. Это женская колония. Даже не знаю почему туда Петра определил.))
Так что, только женская часть зе-шоблы поместится. Выноси приговор
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16.11.2021 18:52 Відповісти
Ну ничего. Все равно все спплошь суки, твари и ляди.
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17.11.2021 08:01 Відповісти
за што я люблю подрошенка то при нём гречка была 12 гривен . наверное из днр .за што я полюбил ростовского пахана то он нам отменил тех осмотр...за што я люблю зелёнога хриповского то он нам строит дороги.. я ешо немнога потерплю.. и заживём....
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16.11.2021 18:31 Відповісти
Афоня - это арестович, да?
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16.11.2021 18:58 Відповісти
Порошенко і і Мєдвєдчук бізнеспартнери,перший дахував,другий торгував з ворогом і що тижня літав до )(уйла за вказівками для першого.
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16.11.2021 19:13 Відповісти
 
 