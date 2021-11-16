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КМДА (1461) Київ (13826) проїзд (137) тарифи (724) транспорт (869)

З 1 січня вартість проїзду в громадському транспорті Києва становитиме 20 грн: Для власників картки киянина - 12 грн

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

З 1 січня вартість проїзду в громадському транспорті Києва становитиме 20 грн: Для власників картки киянина - 12 грн
Фото: Сайт КВСЗ

В столиці з 1 січня підвищать вартість проїзду в громадському транспорті.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Столиця вимушена підвищити вартість проїзду у комунальному громадському транспорті, щоб забезпечити його стабільну роботу та безпеку перевезення пасажирів", - йдеться в повідомленні.

Так, одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.

У разі оплати проїзду з використанням картки киянина вартість поїздки становитиме 12 грн незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг).

Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки становитиме від 15 грн (при купівлі 50 поїздок) до 20 грн (при купівлі 1-9 поїздок).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": КМДА про подорожчання проїзду в транспорті: Це не буде 20 грн, шукатимемо компроміси

Водночас, залишається можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижками. Одна поїздка коштуватиме від 14,20 грн залежно від типу проїзного.

В обігу залишаються проїзні квитки, що використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 та 72 години.

"Місто зберігає пільги для всіх соціально-вразливих категорій населення. Наразі кияни мають можливість придбати наперед поїздки за ціною 6,50 грн і деякий час користуватися транспортом за старими цінами. За процедурою підвищення тарифів сьогодні розпочнуться громадські обговорення у форматі електронних консультацій, які триватимуть 15 днів", - йдеться в повідомленні.

Встановити нові тарифи заплановано з 01.01.2022 року.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
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16.11.2021 17:04
+22
а не дорого? сразу с 8 грн на 20 в метро
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16.11.2021 16:54
+20
Та ну, этот человек с таким добрым лицом не может красть и обманывать
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16.11.2021 17:06
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Народ в Польшу виїхав. І ще виїде.
Скоро тільки бюрократи і їздитимуть в громадському транспорті
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17.11.2021 08:51 Відповісти
а коли очікувати підняття зарплати у відповідній пропорції ???
Бо на усе ціни ростуть стрімно , а підняття доходів на 10% - уже , як велике досягнення
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16.11.2021 21:35 Відповісти
когда ты наконец начнешь работать.
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16.11.2021 23:35 Відповісти
"Столиця вимушена підвищити вартість проїзду у комунальному громадському транспорті, Так, одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка. Джерело: https://censor.net/ua/n3299826

Кернес здох, а таке враження що це він такі маразматичні рішення в Київі приймає.
Питання - Зе клоуни режисують Третій Майдан на замовлення Московії ?
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16.11.2021 22:10 Відповісти
Ну чего, нормально!
В Париже 1,9 Евро (на 90 минут поездки)
В Берлине 2 Евро (на три остановки)
Скоро и Киев подтянется!
Только между транспортом Парижа и киевским транспортом, есть большая разница но это такое дело.
Мелочи, так сказать.
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16.11.2021 22:17 Відповісти
Мєлочі, особливо в рівні зарплатні Німеччини і України - 10 до 1 го
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16.11.2021 22:21 Відповісти
мало, тому стаду, которое голосовало зап Педалика надо все 100 гривен делать, они его и таким любить продолжат
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16.11.2021 22:23 Відповісти
Кличко найкращий мер! Всі хто голосував за Кличка їздитимуть по 8 грн.
Хто голосував за клоуна - по 20 грн
Особливо упороті - по 100 грн
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17.11.2021 04:06 Відповісти
Це я так розумію у останій рік Зе клоуна проїзд у Києві буде 35 гривень, а по Україні 20
Як криворіжський акторішка енергійно риє собі могилу, диву даєшься.
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16.11.2021 22:23 Відповісти
тахочмільйонякарізницяголовнезеленськийпрезидент
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16.11.2021 22:26 Відповісти
не чую радості і хвалебних од....73% бидла - вИ де?
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16.11.2021 22:34 Відповісти
У кого зарплата тысячи долларов в месяц,не катаются на общественном транспорте,у них новенькие мерседесы под жопой.
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16.11.2021 22:41 Відповісти
чем дальше, тем ярче проявляется феодализм - пейзанам все сложнее становится перемещаться и они все больше привязываются к месту существованеия
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16.11.2021 22:52 Відповісти
А вот и не угадал. Общественным транспортом в Киеве в час пик добраться можно гораздо быстрее, чем на новеньком "Мерседесе".
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16.11.2021 23:25 Відповісти
Сейчас в Киеве квартиру можно снять за 200 у.е. + к.у., такого никогда не было. Добро пожаловать с вашими цифрами в 2500 бачей, озолотитесь ))) В ЕС не везде 2500 у.е. и то в Германии и то не для всех, а в Киеве если 15 000 грн за 8 часов (не за день, а за 8 часов), то это уже супер круто. Я вот переехал и что то нет 2500 у.е., может подскажете конкретнее где искать то? ВР не рекомендовать, там только свои )))
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17.11.2021 00:19 Відповісти
"можно снять за 200 у.е. + к.у., такого никогда не было" - это еще почему? в 2000-2002-м снимал двушку за 50 долл при попытке поднять до 60 долл съехал
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17.11.2021 02:55 Відповісти
Ну извините вы сравниваете круглое с холодным. Давайте в 90-е тогда уже, когда за 3000-5000 у.е. можно было квартиру в Киеве купить. 200 у.е. в 2000-2002 это з.п. такие были у многих. 200 у.е. тогда и 200 у.е. сейчас это совершенно разные деньги и курс был 5.05 что я помню. Я на 10-20грн в неделю жил в то время, хлеб 1.36грн был и молоко что то около 4-5грн и т.д., а сейчас 20грн это и на хлеб не хватит. Я в плане что цены сейчас упали сильно на аренду, я ранее снимал до 2008 за 400 у.е. квартиру с совковым ремонтом и это было еще не дорого, а сейчас знакомый за 200 у.е. снимает на Левобережке, за 300 у.е. уже с нормальным ремонтом можно снять. За 400 у.е. это новострой на Оболони тоже знакомый снимал, но съехал, т.к. через корону денег меньше стало. Просто если чел пишет про з.п. 2500 у.е., то почему же он сидит у себя в зажо..пинске и пишет ересь, пускай приедет, поработает и озолотится. При з.п. в 2500 у.е. на квартиру в Киеве можно заработать за три года всего, а если прижать хотелки, то и за два, и это очень быстро (люди десятилетиями копят), но увы это бредни пишут люди, которым просто нечего делать.
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17.11.2021 13:32 Відповісти
Так и есть зажрались,Виталя как матёрый большевик раскулачит кровососов и мироедов.
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16.11.2021 22:51 Відповісти
если посмотреть на каждое утро забитое метро, автобусы и троллейбусы, то действительно складывается впечатление, что у каждого гражданина где-то припрятан премиум автомобиль, который из-за жлобства гражданина ржавеет без дела
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16.11.2021 22:56 Відповісти
Вспоминаю бывшую работу. Кто из Киева может представить, мне надо было ездить с Куреневки на Солому... 2-3 транспорта в одну сторону, 2 обратно, 100грн = 20-22 смены в месяц = 2000+ от 14.000 зп на дорогу... ******
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16.11.2021 22:46 Відповісти
та на... такая работа.
у нас одна дура ездила на работу на академгородок с Троещины. так ей еще надо было пилять 10 минут пешком от метро до работы. На дорогу уходило 4 часа, добиралась 3 видами транспорта. За минималку главспеца в 2600 грн.
Но она-то просто была дура, а тебе это зачем?
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16.11.2021 23:38 Відповісти
А вот и расплата за пустые поезда в прошлый карантин
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16.11.2021 23:25 Відповісти
расплата за ковид. Но кто тут доктор, что люди у нас тупые и вакцинироваться не хотят?
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16.11.2021 23:39 Відповісти
и зачем же ты живешь в Москве? и еще троллем подрабатываешь. Держит кто? Вас там за ногу кандалами к столу прибивают что ли?
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16.11.2021 23:40 Відповісти
Борислав Береза

2 ч. ·



На добраніч! Це мабуть краще за сьогодні. Автор Дмитрий Коваленко. ))
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16.11.2021 23:52 Відповісти
даже если в обе стороны 20+20=40 грн - это где килограмм говядины столько стоит?
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17.11.2021 02:58 Відповісти
Людині треба біля 200г м'яса на день. Кіло таким чином виходить на тиждень.
За тиждень як раз наїздиш на 200грн
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17.11.2021 04:13 Відповісти
об этом в демотиваторе нет ни слова
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17.11.2021 06:22 Відповісти
Где? У Тищенко - и только у него)
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17.11.2021 06:34 Відповісти
так это стоимость1 кг по версии СН тищенко (котлета)
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17.11.2021 08:48 Відповісти
То вже кінець епохи бідності чи як?

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17.11.2021 06:49 Відповісти
В метро доведеться платити,а в трамваї не буду.
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16.11.2021 23:58 Відповісти
Такой себе "бизнесмен" Фукс выкупил долги Киевского метрополитена за вагоны с дисконтом 90%, а потом взыскал эти же долги с метрополитена через суд тем самым нанес государству и народу около 500 миллн. $. И никому из властей до этого дела нет, а скорее всего они и в теме и доле, , а после коррупционных схем привелших предприятие в убытки полымают цены . Нарол за их заплатит. Цены на метро как Европе ( в Италии 80 сентов) , а зарплаты как в Африке.Когда уже рни нажрутся эти депутаты, министры,презиленты, меры, судьи, прокуррры все которые причасны к грабеже.
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17.11.2021 01:25 Відповісти
нажрутся когда ты их развешаешь на столбах
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17.11.2021 02:59 Відповісти
Ну так до нас у карман заліз російський кримінальний "бізнес" за підтримки ФСБ та мордвинської армії на кордоні
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17.11.2021 04:14 Відповісти
Сделают 15 грн. и скажут, а могли и 20. Надо было на выборах мерах Киева последнего представителя банды соевых мародеров отправлять тоже на мороз.
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17.11.2021 03:04 Відповісти
Щас слуги коломойки репу почухают и предложат людям 1000 грн. за вакцинацию для проезда в метро и на других видах корыт.
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17.11.2021 04:57 Відповісти
Очредное достижение! Поздравляю "мудрий нарід". Если в Киеве повысили цены, то в провинции тоже повысят. Надеюсь, цены на товары и услуги тоже повысят для компенсации затрат на транспорт.
Хай щастить!!
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17.11.2021 06:06 Відповісти
Ви там часом уху не елі ?!!!!
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17.11.2021 06:32 Відповісти
А Вовиной тысячей рассчитаться можно будет?
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17.11.2021 09:08 Відповісти
Підтримую, за все потрібно платить скільки воно коштує, також стосується і плати за труд. А метро у нас чудове, Нью-Йорк -ось де мраки, а коштує 2,75 USD.
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17.11.2021 15:08 Відповісти
Чтобы делать такой проезд по 20 грн ,для начало нужно хотя бы зарплату и пенсию по 30 тысяч грн, А то зарплата и пенсия остаётся тойже ,а транспорт подымается. У людей терпение закончится и они сделают очередной майдан,и этот майдан будет последний для этой власти.
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18.11.2021 00:15 Відповісти
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