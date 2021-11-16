З 1 січня вартість проїзду в громадському транспорті Києва становитиме 20 грн: Для власників картки киянина - 12 грн
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
В столиці з 1 січня підвищать вартість проїзду в громадському транспорті.
Про це у Telegram повідомляє пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.
"Столиця вимушена підвищити вартість проїзду у комунальному громадському транспорті, щоб забезпечити його стабільну роботу та безпеку перевезення пасажирів", - йдеться в повідомленні.
Так, одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка.
У разі оплати проїзду з використанням картки киянина вартість поїздки становитиме 12 грн незалежно від кількості поїздок (за відсутності пільг).
Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки становитиме від 15 грн (при купівлі 50 поїздок) до 20 грн (при купівлі 1-9 поїздок).
Водночас, залишається можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижками. Одна поїздка коштуватиме від 14,20 грн залежно від типу проїзного.
В обігу залишаються проїзні квитки, що використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 та 72 години.
"Місто зберігає пільги для всіх соціально-вразливих категорій населення. Наразі кияни мають можливість придбати наперед поїздки за ціною 6,50 грн і деякий час користуватися транспортом за старими цінами. За процедурою підвищення тарифів сьогодні розпочнуться громадські обговорення у форматі електронних консультацій, які триватимуть 15 днів", - йдеться в повідомленні.
Встановити нові тарифи заплановано з 01.01.2022 року.
Будь ласка, зачекайте...
Скоро тільки бюрократи і їздитимуть в громадському транспорті
Бо на усе ціни ростуть стрімно , а підняття доходів на 10% - уже , як велике досягнення
Кернес здох, а таке враження що це він такі маразматичні рішення в Київі приймає.
Питання - Зе клоуни режисують Третій Майдан на замовлення Московії ?
В Париже 1,9 Евро (на 90 минут поездки)
В Берлине 2 Евро (на три остановки)
Скоро и Киев подтянется!
Только между транспортом Парижа и киевским транспортом, есть большая разница но это такое дело.
Мелочи, так сказать.
Хто голосував за клоуна - по 20 грн
Особливо упороті - по 100 грн
Як криворіжський акторішка енергійно риє собі могилу, диву даєшься.
у нас одна дура ездила на работу на академгородок с Троещины. так ей еще надо было пилять 10 минут пешком от метро до работы. На дорогу уходило 4 часа, добиралась 3 видами транспорта. За минималку главспеца в 2600 грн.
Но она-то просто была дура, а тебе это зачем?
2 ч. ·
На добраніч! Це мабуть краще за сьогодні. Автор Дмитрий Коваленко. ))
За тиждень як раз наїздиш на 200грн
Хай щастить!!