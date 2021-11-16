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Новини Політика України
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Білорусь (5965) Держприкордонслужба (4324) кордон (3086) мігранти (672) ДПСУ (151) Демченко Андрій (184)

Україна посилює охорону кордону з Білоруссю: задіяно близько 8,5 тис. осіб і авіаційні підрозділи ДПСУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна посилює охорону кордону з Білоруссю: задіяно близько 8,5 тис. осіб і авіаційні підрозділи ДПСУ

Україна у разі необхідності готова посилити охорону кордону з Білоруссю за допомогою тероборони та громадських формувань. На сьгодні білорусько-український кордон охороняють близько 8,5 тисячі осіб.

Про це заявив 16 листопада речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Посилення кордону відбувається. Задіяно близько 8,5 тисячі осіб. Три тисячі — це прикордонники. Решта нацгвардійці та поліцейські. Наша задача на цей час - збільшення прикордонних нарядів, щоб ми могли чітко відстежити ситуацію на кордоні. Задіяні також авіаційні підрозділи ДПСУ для відстеження можливого потоку мігрантів в бік України", - сказав Демченко.

Він повідомив, що визначені місця, де можливі скупчення мігрантів. За його словами, на кордоні з Білоруссю місцевість болотиста, це завадить вільно пересуватися.

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Демченко додав, що взаємодія з органами місцевої влади відбувається постійно. Це стосується співпраці з територіальною обороною, громадськими формуваннями, які можуть допомагати прикордонникам. Це резерви, які у разі необхідності будуть задіяні. "Вони максимально мобільні для того, щоб вийти на будь-яку ділянку кордону", - сказав він.

Своєю чергою, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун зауважив, що зараз "момент істини - чи втримається Польща, чи ні. Це розвідка боєм".

На його думку, на накопичення мігрантів на кордонах країн ЄС з Білоруссю вчасно не було реакції міжнародної спільноти. "Всі розуміли, що це накопичення має десь колись прорвати. І якщо поляки дадуть слабину, це буде надзвичайна проблема", - зауважив він, додавши, що "ніхто не зупиниться і далі давитимуть на ЄС та НАТО".

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За словами генерал-майора запасу, ситуація на кордоні з Білоруссю - це і відтягування значних українських сил на білоруський кордон. "Ми тепер змушені тримати значне угруповання на кордоні з Білоруссю, щоб витримати гіпотетичну навалу. Це один із маневрів, щоб відволікти увагу від східних кордонів України. І щоб увага ЄС та НАТО була зосереджена на кордонах ЄС", - додав військовий.

На його думку, ситуація напружена і потребує реакції міжнародної спільноти.

Як повідомлялося, мігранти з боку Білорусі 16 листопада почали штурмувати польський кордон у районі пункту пропуску "Брузги-Кузниця.

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Нині безпосередньо на польсько-білоруському кордоні перебуває 3-4 тисячі мігрантів, загалом у Білорусі - до 20 тисяч.
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Топ коментарі
+2
Реально вважаєте, що нашим контрабандистам стояли на перешкоді наші прикордонники, а не румуни, поляки, угорці?
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16.11.2021 17:09
+2
БілоруSSі вже нема -
там вже "руSSькая зима"
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16.11.2021 17:11
+1
Плетуть мокроступи, щоб через болота пробратися в омріяну біженцями всього світу Україну.
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16.11.2021 17:11
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А контрабандисты на западной границе теперь заработают на полную мощность.
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16.11.2021 17:07 Відповісти
Реально вважаєте, що нашим контрабандистам стояли на перешкоді наші прикордонники, а не румуни, поляки, угорці?
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16.11.2021 17:09 Відповісти
деньги любят тишину
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16.11.2021 22:24 Відповісти
В Білорусі 20 тис арабосябрів, 3-4 тис на кордоні, що роблять інші?
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16.11.2021 17:08 Відповісти
Плетуть мокроступи, щоб через болота пробратися в омріяну біженцями всього світу Україну.
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16.11.2021 17:11 Відповісти
Мокроступи це Волинь, через Рівне по пісчаному лісі можна машиною проїхати, я там впереш в житті гриби на машині збирав, так і їхав слоном по лісу.
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16.11.2021 17:12 Відповісти
Сейчас подмерзает, по болотам можно будет пройти. Опять же в клюкве много витаминов.
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16.11.2021 21:26 Відповісти
Скільки викинути бабла на міфічні загрози, що араби втратять розум і валом полізуть у дюже багату УКраїну будучи в 5 кроках від омріяного ЄС.
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16.11.2021 17:09 Відповісти
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16.11.2021 17:11 Відповісти
а если им скажут что тут граница с Германией ближе, и они попрут, в впопыхах готовится?
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16.11.2021 17:12 Відповісти
БілоруSSі вже нема -
там вже "руSSькая зима"
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16.11.2021 17:11 Відповісти
шутка?)) 73% выбрали как куйло приказало точно не в Беларуси..
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16.11.2021 22:31 Відповісти
Может хоть сетку натяните, или колючую проволоку
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16.11.2021 17:29 Відповісти
Якщо прорвуться в Україну, то може й собі два-три раба на хазяйстві не були б зайвими?
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16.11.2021 17:33 Відповісти
мої два раба недавно впали, разом с парашутами ...
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16.11.2021 18:05 Відповісти
"Сусанінів" з місцевих задіяли б з відповідною оплатою і преміальними.
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16.11.2021 18:03 Відповісти
Значит 100000 российских военныхмы не видим и не усиливаем границу, а 3000 вонючих арабов нас напугали? Тем более, что они сюда и не дойдут пока их "колхозник" сюда не привезет
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16.11.2021 21:29 Відповісти
Какая погранслужба!?? Там массовые увольнения, служить некому. В управлениях одни жены и любовницы... Вот берите их вместе с недоофицерами и валите охранять кордон)
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16.11.2021 21:38 Відповісти
А Зеленьськый Рыгоравычу уже подзвоныв?
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16.11.2021 21:53 Відповісти
Придністров'я, Крим, Донбас та ще сотні км з Білорусь - попробуйте відбитись без допомоги
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16.11.2021 22:31 Відповісти
 
 