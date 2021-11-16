УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13666 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
3 903 13
Білорусь (5965) Росія (47133) Кулеба Дмитро (3156)

Росія посилює свої військові позиції поблизу наших кордонів для тиску на Україну, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія посилює свої військові позиції поблизу наших кордонів для тиску на Україну, - Кулеба

У Москві застосовують широкий спектр заходів, аби дестабілізувати Європу, зокрема штучно створена міграційна криза на кордоні ЄС та Білорусі та нещодавнє нарощування військ біля України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Financial Times.

"Ми вважаємо, що використання мігрантів проти Білорусі, ситуація навколо Північного потоку-2, кампанії з дезінформації, військове нарощування Росією (на кордоні з Україною. - Ред.) - це частина ширшої картини (гібридних атак на Європу. - ред.)", - сказав Кулеба.

Глава МЗС переконаний, що РФ посилює свої військові позиції біля кордону держави заради створення тиску на Україну.

"Те, що ми зараз маємо – це інфраструктура, створена для великої кількості військ і великої кількості військової техніки, яку можна розгорнути проти України або використовувати як важіль впливу", - зазначив Кулеба.

Кулеба додав, що союзники України готові на військову співпрацю з Україною, і на санкційні заходи для протидії Росії.

"Ми знаємо, що може зробити кожен партнер. Дехто може працювати з нами на військовому треку. Інші бажають діяти через економічні заходи. Хтось інший може робити лише політичні повідомлення. Важливо об'єднати всі ці елементи разом, і виходячи з можливостей та політичної готовності кожного партнера, зробити свій внесок", - сказав Кулеба.

Міністр закордонних справ узагальнив, "все, що може зміцнити здатність України захищатися та демотивувати Росію від того, щоб вдатися до військових дій, розглядається".

Читайте: Наші партнери готові і на військову співпрацю з Україною, і на економічні заходи проти РФ, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наверное не для давления, а для наступления.
показати весь коментар
16.11.2021 17:53 Відповісти
Або для тиску, або для нападу.
показати весь коментар
16.11.2021 19:29 Відповісти
Для наступления у РФ нет достаточньіх сил. Только применение тактического ЯО дает шанс россиянам на успешное наступление.
показати весь коментар
16.11.2021 20:01 Відповісти
Розраховувати треба не на партнерів, а виключно на свої сили.
На створення протитанкових перешкод, мережі численних мобільних озброєних груп, на підготовку о/с таких груп, створення закладок зброї і продовольства і т.д.
Але якщо власного народу боїшся більше, ніж хуjла, тоді сидиш і скиглиш.
показати весь коментар
16.11.2021 18:00 Відповісти
зебіли бояться озброювати народ,
і фуйло про це теж знає...
показати весь коментар
16.11.2021 18:08 Відповісти
Так зеля и ***** близнецы братья, ссут своего народа, какое на фиг оружие?
показати весь коментар
16.11.2021 18:18 Відповісти
Непогано було б організувати нарассіі кілька терактів з масовими жертвами, і загострити військовий конфлікт у Чечні.
показати весь коментар
16.11.2021 18:16 Відповісти
Чечня не вариант, там Кадырову всех прижали, а теракты на масковии тоже не вариант, населению не привыкать, рязанский сахарок спокойно прошел, никто и не дернулся.
показати весь коментар
16.11.2021 18:23 Відповісти
Ага, лапті й самі можуть таке організувати, щоб мати привід. Якби не підтримка України США, Британією, та ЄС, то ботексний би давно такі провокації влаштував, досвід має іще із 2000 року.
показати весь коментар
16.11.2021 22:22 Відповісти
показати весь коментар
16.11.2021 18:23 Відповісти
Если давить на виноград, получится вино, который может стать вином.
показати весь коментар
16.11.2021 20:05 Відповісти
Так посилює чи ні? Уже не знаю кому верить😁
показати весь коментар
16.11.2021 20:11 Відповісти
Так виходить, що в України, на сьогодні, три важливих і вірних союзника: НАТО, США та Велика Британія. Україні потрібно було 30 років, щоб у цьому переконатися. Бо якби, як Прибалтика, Україна із 1991 року "атрезала па живому" "братскую моськовію", то, гляди, не було б окупації Криму і частини Донбасу, а тисячі молодих хлопців залишилися б живими. Але маємо те, що маємо.
показати весь коментар
16.11.2021 22:19 Відповісти
 
 