Росія посилює свої військові позиції поблизу наших кордонів для тиску на Україну, - Кулеба
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У Москві застосовують широкий спектр заходів, аби дестабілізувати Європу, зокрема штучно створена міграційна криза на кордоні ЄС та Білорусі та нещодавнє нарощування військ біля України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Financial Times.
"Ми вважаємо, що використання мігрантів проти Білорусі, ситуація навколо Північного потоку-2, кампанії з дезінформації, військове нарощування Росією (на кордоні з Україною. - Ред.) - це частина ширшої картини (гібридних атак на Європу. - ред.)", - сказав Кулеба.
Глава МЗС переконаний, що РФ посилює свої військові позиції біля кордону держави заради створення тиску на Україну.
"Те, що ми зараз маємо – це інфраструктура, створена для великої кількості військ і великої кількості військової техніки, яку можна розгорнути проти України або використовувати як важіль впливу", - зазначив Кулеба.
Кулеба додав, що союзники України готові на військову співпрацю з Україною, і на санкційні заходи для протидії Росії.
"Ми знаємо, що може зробити кожен партнер. Дехто може працювати з нами на військовому треку. Інші бажають діяти через економічні заходи. Хтось інший може робити лише політичні повідомлення. Важливо об'єднати всі ці елементи разом, і виходячи з можливостей та політичної готовності кожного партнера, зробити свій внесок", - сказав Кулеба.
Міністр закордонних справ узагальнив, "все, що може зміцнити здатність України захищатися та демотивувати Росію від того, щоб вдатися до військових дій, розглядається".
Будь ласка, зачекайте...
На створення протитанкових перешкод, мережі численних мобільних озброєних груп, на підготовку о/с таких груп, створення закладок зброї і продовольства і т.д.
Але якщо власного народу боїшся більше, ніж хуjла, тоді сидиш і скиглиш.
і фуйло про це теж знає...