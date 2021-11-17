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Ветеран "Айдару" Тетяна Борисенко потребує фінансової допомоги для термінової операції. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Військовий медик, ветеран "Айдару" Тетяна Борисенко потребує термінової фінансової допомоги для лікування важкої хвороби.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє Українська асоціація інвалідів АТО, інформує Цензор.НЕТ.

Ветеран Айдару Тетяна Борисенко потребує фінансової допомоги для термінової операції 01

"Легендарна айдарівка, військовий медик Тетяна Борисенко ("Мама Таня") потребує нашої допомоги. Учасниця Євромайдану, одна із перших відправилася на Схід добровольцем в батальйон АЙДАР захищати нашу незалежність. Але тяжкі поранення, катування в полоні призвели до хвороби та пухлини в голові. Самотужки боротися із хворобою їй надзвичайно тяжко. Операцію необхідно робити ТЕРМІНОВО. Вартість операції, близько 200 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Ветеран Айдару Тетяна Борисенко потребує фінансової допомоги для термінової операції 02

Всіх небайдужих просять допомогти врятувати життя "Мамі Тані" та зібрати кошти на операцію.

Рахунок в Ощадбанку 5167803222762085 Тетяна Борисенко.

Ветеран Айдару Тетяна Борисенко потребує фінансової допомоги для термінової операції 03

Автор: Володимир Янченко
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