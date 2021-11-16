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Мінфін про виплати "тисячі Зеленського" вакцинованим: "Очікуємо ухвалення законопроєкту №6297 з поправками до держбюджету-2021"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Мінфін про виплати

Міністерство фінансів у контексті виплат 1 тис. грн для вакцинованих громадян очікує ухвалення законопроєкту №6297 з поправками до державного бюджету на 2021 рік, який передбачає збільшення дохідної частини бюджету на 3 млрд грн, до 1,15 трлн грн.

Про це заявили у пресслужбі Мінфіну у відповідь на запитання про джерела фінансування ініціативи президента, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми очікуємо ухвалення в цілому законопроекту зі змінами до держбюджету №6297", - заявили в пресслужбі.

Нагадаємо, депутатський законопроєкт №6297 зареєстрували представники фракції "Слуга народу" 8 листопада. Згідно з пояснювальною запискою до документа, метою законопроєкту є забезпечення соціальної підтримки застрахованих осіб в умовах карантинних обмежень і тимчасової зупинки роботи суб'єктів господарювання, а також стимулювання суб'єктів господарювання та найманих працівників до вакцинації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виплата обіцяної Зеленським 1 тис. грн щепленим українцям здійснюватиметься із загального фонду держбюджету, - Шмигаль

Депутати, зокрема, пропонують збільшити очікування від ПДВ цього року на 1,9 млрд грн, а також на 975 млн грн - від податку на прибуток підприємств. Отже, доходи держбюджету за загальним фондом пропонується збільшити на 3 млрд грн, до 1,024 трлн грн.
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Топ коментарі
+20
Фактично Шмаркля пообіцяв віртуальну тисячу на індустрію розваг. Не на продукти під час кризи. Не на комунальні платежі під час здорожання. А на підтримку свїх колег по індустрії.
Яких, *** ще тобі реформ та офшорів не вистачає, юзернейм?
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16.11.2021 18:34
+9
Мудрий нарід думав, що тисячу будуть кешем видавати на руки. Хій вам (гнусявим голосом), її можна буде використати тільки через ДІЮ та оплачуючи квітки на Квартал 95 та концерти інш. зелених мародерів. Або в Велюрі за котлеткі…
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16.11.2021 18:37
+5
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16.11.2021 18:47
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Фактично Шмаркля пообіцяв віртуальну тисячу на індустрію розваг. Не на продукти під час кризи. Не на комунальні платежі під час здорожання. А на підтримку свїх колег по індустрії.
Яких, *** ще тобі реформ та офшорів не вистачає, юзернейм?
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16.11.2021 18:34 Відповісти
А ти думав купиш мяса, хитрий провакцинований гамадріл?
А вот х.юшкі, киздуй в музєй дивитись на мамонтів
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16.11.2021 18:35 Відповісти
А чьо на меня Ленин из Горок смотрит. шо я вам плохого сделал?
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16.11.2021 18:45 Відповісти
Очі придурошні - видно, куди пішли мухомори Комаровського.
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16.11.2021 18:47 Відповісти
Там не мухоморы, там диагноз просматривается, как у Ленина при сифилисе моска.
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16.11.2021 18:56 Відповісти
на кино и казино ....

ку-шай-те !
не обляпайтесь
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16.11.2021 18:50 Відповісти
Так бы и сказали, что хотят поддержать бизнес , а не простых , обнищалых людей.
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16.11.2021 20:23 Відповісти
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16.11.2021 18:34 Відповісти
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16.11.2021 18:35 Відповісти
Мудрий нарід думав, що тисячу будуть кешем видавати на руки. Хій вам (гнусявим голосом), її можна буде використати тільки через ДІЮ та оплачуючи квітки на Квартал 95 та концерти інш. зелених мародерів. Або в Велюрі за котлеткі…
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16.11.2021 18:37 Відповісти
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16.11.2021 20:56 Відповісти
Вот вам схема, когда вроде президент и даёт ту несчастную тысячу, но ты ее не потратишь. А она есть.. за неё отчитаются
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16.11.2021 18:46 Відповісти
тобто вся ЗЕалкашня тепер не буде вакцинуватися аж до 19 грудня, а потім в канун свят ломанеться вакцинуватися за бутилку. на тобі, вірус *******!
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16.11.2021 18:48 Відповісти
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16.11.2021 18:47 Відповісти
Ход коньом!
Дає штуку з бюджета. Народ купує квитки на " Новорічний Квартал".
Бабулєти виводяться в офшори ЗЄ і служок.
І наче ж і не крали з бюджету, а на 9 лярдіков пожирніють.
Ну і загалом змусити люмпен та маргіналів, які голосували за Віслюка - використовувати ДІЮ
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16.11.2021 18:51 Відповісти
Скандал в СБУ. Фірма росіянина за майже 70 млн грн оновить автопарк спецслужб
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16.11.2021 18:51 Відповісти
Коли "братушка" очолює СБУ
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16.11.2021 18:53 Відповісти
жучки входять у комплектацію ?
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16.11.2021 19:03 Відповісти
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16.11.2021 18:52 Відповісти
.... тоді в кіно !
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16.11.2021 19:02 Відповісти
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16.11.2021 21:41 Відповісти
теперь понятно к чему это. что же там в том законопроекте такого сладкого для бени?
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16.11.2021 18:52 Відповісти
пропонують збільшити очікування від ПДВ цього року на 1,9 млрд грн, а також на 975 млн грн - від податку на прибуток Джерело: https://censor.net/ua/n3299849

😀 Эти ожидания заканчиваются включением печатного станка...
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16.11.2021 18:53 Відповісти
Рекордных урожаев они не собирали, сырьевая конъюнктура работает против них, а не за них. Так в чем же собака порылась - "Грошедрукувальний верстат працює на всі 100".
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16.11.2021 18:58 Відповісти
эти ожидания заканчиваются предложениями от ГНС налогоплательщикам, от которых нельзя отказаться... "купи кирпич!"...
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16.11.2021 20:13 Відповісти
1.9 млрд. ПДВ це інфляційний ріст. І він буде закладений у все. Чим вище ціна тим більше ПДВ.
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16.11.2021 20:59 Відповісти
"Штука от Зеленского" .. плять , прочитал как "Шутка от Зеленского..."
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16.11.2021 18:54 Відповісти
то - Бздур
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16.11.2021 19:01 Відповісти
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16.11.2021 21:43 Відповісти
нужно просто украинцам выдать эбонитовые палочки -

73% ЗЕ-льоних у нас багато, електрики на всіх вистачить !
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16.11.2021 18:58 Відповісти
погроми уже почалися...

Сьогодні у Львівську лікарню швидкої допомоги після скарг на погане самопочуття доправили скандального антивакцинатора Стахіва, за даними видання zaxid.net.
Проте медики не знайшли приводів для його госпіталізації - і тоді у лікарню увірвались антивакцинатори.
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16.11.2021 19:50 Відповісти
То є, курва, що?-зеткоїни?
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16.11.2021 20:06 Відповісти
Прикол в том что деньги начнут давать только тем кто вакцинируется после 19 декабря.))
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16.11.2021 20:08 Відповісти
Да нет. Это давать начнут после 19 декабря.
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16.11.2021 20:27 Відповісти
Ну хз, депутат из слуг сказал что только тем кто после 19 декабря.
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16.11.2021 21:07 Відповісти
До 19 провакцинируются умные и здравые ЛЮДИ. Дебильню и алкашей заманивают тысячей.
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16.11.2021 23:21 Відповісти
Трильон...давай уж квадрильон,зеленгондон...
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16.11.2021 20:10 Відповісти
Идёт "уничтожение" природного иммунитета - Якименко
https://www.youtube.com/watch?v=dTkqZcRTbZE&ab_channel=PolitekaOnline
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16.11.2021 20:14 Відповісти
Кристиан Терес в Брюсселе о скрытых договорах
https://www.facebook.com/TheRedPillMedia/videos/1548394952200462/
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16.11.2021 20:20 Відповісти
Медведя не убили, а шкуру уже поделили. Еще даже не внесли поправки в бюджет, а "величайший" уже раздал тысячи, причем виртуальные, которые никогда не будут воплощены в жизнь. В нашу точно.
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16.11.2021 20:21 Відповісти
я еще водительские права получил (а не купил), недавно 2 зуба запломбировал, и квартиру проветриваю. Зеля не хочет мне за каждое такое достижение по штуке насыпать на карту?
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16.11.2021 20:27 Відповісти
Тогда невакцинированным надо выплатить 5000.
Они уступили свою порцию вакцины, им не нужна больница,
они не отнимают время семейных врачей.
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16.11.2021 20:55 Відповісти
зе!кретин не сообщил какам образом эту штуку смогут использовать например неходящие инвалиды?
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16.11.2021 21:12 Відповісти
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16.11.2021 22:20 Відповісти
Дебилам купили вакцину, Дебилов с марта приглашают на укол. Дебилам денег пообещали... Но, всё не так! Не так! Не по методичке! В этой стране, что бы не делал, всё будет не так. Передохните пожалуйста...
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16.11.2021 23:18 Відповісти
 
 