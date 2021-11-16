Мінфін про виплати "тисячі Зеленського" вакцинованим: "Очікуємо ухвалення законопроєкту №6297 з поправками до держбюджету-2021"

Міністерство фінансів у контексті виплат 1 тис. грн для вакцинованих громадян очікує ухвалення законопроєкту №6297 з поправками до державного бюджету на 2021 рік, який передбачає збільшення дохідної частини бюджету на 3 млрд грн, до 1,15 трлн грн.

Про це заявили у пресслужбі Мінфіну у відповідь на запитання про джерела фінансування ініціативи президента, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми очікуємо ухвалення в цілому законопроекту зі змінами до держбюджету №6297", - заявили в пресслужбі.

Нагадаємо, депутатський законопроєкт №6297 зареєстрували представники фракції "Слуга народу" 8 листопада. Згідно з пояснювальною запискою до документа, метою законопроєкту є забезпечення соціальної підтримки застрахованих осіб в умовах карантинних обмежень і тимчасової зупинки роботи суб'єктів господарювання, а також стимулювання суб'єктів господарювання та найманих працівників до вакцинації.

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Депутати, зокрема, пропонують збільшити очікування від ПДВ цього року на 1,9 млрд грн, а також на 975 млн грн - від податку на прибуток підприємств. Отже, доходи держбюджету за загальним фондом пропонується збільшити на 3 млрд грн, до 1,024 трлн грн.