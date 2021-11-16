Мінфін про виплати "тисячі Зеленського" вакцинованим: "Очікуємо ухвалення законопроєкту №6297 з поправками до держбюджету-2021"
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Міністерство фінансів у контексті виплат 1 тис. грн для вакцинованих громадян очікує ухвалення законопроєкту №6297 з поправками до державного бюджету на 2021 рік, який передбачає збільшення дохідної частини бюджету на 3 млрд грн, до 1,15 трлн грн.
Про це заявили у пресслужбі Мінфіну у відповідь на запитання про джерела фінансування ініціативи президента, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми очікуємо ухвалення в цілому законопроекту зі змінами до держбюджету №6297", - заявили в пресслужбі.
Нагадаємо, депутатський законопроєкт №6297 зареєстрували представники фракції "Слуга народу" 8 листопада. Згідно з пояснювальною запискою до документа, метою законопроєкту є забезпечення соціальної підтримки застрахованих осіб в умовах карантинних обмежень і тимчасової зупинки роботи суб'єктів господарювання, а також стимулювання суб'єктів господарювання та найманих працівників до вакцинації.
Депутати, зокрема, пропонують збільшити очікування від ПДВ цього року на 1,9 млрд грн, а також на 975 млн грн - від податку на прибуток підприємств. Отже, доходи держбюджету за загальним фондом пропонується збільшити на 3 млрд грн, до 1,024 трлн грн.
Будь ласка, зачекайте...
Яких, *** ще тобі реформ та офшорів не вистачає, юзернейм?
А вот х.юшкі, киздуй в музєй дивитись на мамонтів
ку-шай-те !
не обляпайтесь
Дає штуку з бюджета. Народ купує квитки на " Новорічний Квартал".
Бабулєти виводяться в офшори ЗЄ і служок.
І наче ж і не крали з бюджету, а на 9 лярдіков пожирніють.
Ну і загалом змусити люмпен та маргіналів, які голосували за Віслюка - використовувати ДІЮ
😀 Эти ожидания заканчиваются включением печатного станка...
73% ЗЕ-льоних у нас багато, електрики на всіх вистачить !
Сьогодні у Львівську лікарню швидкої допомоги після скарг на погане самопочуття доправили скандального антивакцинатора Стахіва, за даними видання zaxid.net.
Проте медики не знайшли приводів для його госпіталізації - і тоді у лікарню увірвались антивакцинатори.
https://www.youtube.com/watch?v=dTkqZcRTbZE&ab_channel=PolitekaOnline
https://www.facebook.com/TheRedPillMedia/videos/1548394952200462/
Они уступили свою порцию вакцины, им не нужна больница,
они не отнимают время семейных врачей.