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Росія планує перетворити Білорусь на військову базу на кшталт вже побудованої в окупованому Криму, - Наєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія планує перетворити Білорусь на військову базу на кшталт вже побудованої в окупованому Криму, - Наєв

З 2021 року російська військова присутність в Білорусі почала розширятися, що підвищує воєнну загрозу для України.

Про це BBC News Україна розповів командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, інформує Цензор.НЕТ.

Загрози зростають, наприклад, під час спільних навчань Білорусі та Росії, як було під час навчань "Запад-2021".

"Основною небезпекою таких навчань є створення штучних або інспірованих конфліктів на українсько-білоруському кордоні. Іншим небезпечним чинником слід вважати імітацію або демонстрацію повернення російських підрозділів до пунктів постійної дислокації після завершення навчань та приховане створення угруповань військ на території Білорусі", - пояснив Наєв.

В українській армії відзначають стрімку мілітаризацію Білорусі.

"У рамках створення "Союзної держави" Кремль рішуче налаштований перетворити Білорусь на військову базу на кшталт вже побудованої в окупованій Автономній Республіці Крим", - вважає Наєв. "Також останні події свідчать, що вище військово-політичне керівництво Білорусі продовжуватиме йти на поступки Кремлю з важливих для РФ питань в обмін на економічні преференції та продовження свого перебування при владі", - припускає генерал.

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"Очікується, що подальша інформаційна конфронтація Білорусі до України відбуватиметься за вказівкою з Москви та може в найближчій перспективі мати загрозу реальних провокацій на кордоні під час наступних спільних навчань", - додає він.

Військові не кажуть, як саме українська армія посилила оборону північних регіонів через переміщення російських військ та ситуацію в Білорусі - це закрита інформація.

"Йде постійне планування, робота на місцевості і уточнення завдань. У випадку збільшення воєнної загрози посилюються всі угруповання. Так було і навесні цього року (Коли РФ перекидала війська до кордонів України - Ред.), і під час навчань "Запад-2021", - резюмує Наєв.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+6
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16.11.2021 19:22
+3
І вони знову стоять за спінамі женшін дітей...тільки тепер аж близькосхідних...треба визнати кацапи вміють комбінувати...правда не дуже ясно на як довго буде ця гра і який стратегічний замисил того шоу крім сделать нерви...надіюся ця ватага до нас не попри бо з нашою професіонально владою мій сон на дуже спокійний
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16.11.2021 19:25
+3
Меркель веде переговори з лукою. Як тільки ***** наказало, і хоба.
Це теж саме, що нав'язують нам. Вести переговори з республіками. Легітимізація лайна у світі.
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16.11.2021 19:39
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16.11.2021 19:21 Відповісти
Вже! З 2018 вже...
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16.11.2021 19:26 Відповісти
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16.11.2021 19:22 Відповісти
І вони знову стоять за спінамі женшін дітей...тільки тепер аж близькосхідних...треба визнати кацапи вміють комбінувати...правда не дуже ясно на як довго буде ця гра і який стратегічний замисил того шоу крім сделать нерви...надіюся ця ватага до нас не попри бо з нашою професіонально владою мій сон на дуже спокійний
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16.11.2021 19:25 Відповісти
Попре. Це і стане привідом для повномасштабного наступу ерефії на Україну. ***** буде "защіщать рускагаварящіх житілєй юга вастока Украіни" п потім зробить там ************ і приєднає до ерефії. Це буде другий Крим. Той самий сценарій. А весь світ буде висловлювати занепокоєння і стурбованість...
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16.11.2021 19:50 Відповісти
Меркель веде переговори з лукою. Як тільки ***** наказало, і хоба.
Це теж саме, що нав'язують нам. Вести переговори з республіками. Легітимізація лайна у світі.
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16.11.2021 19:39 Відповісти
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16.11.2021 20:26 Відповісти
А беларуский народ как пушечное мясо для будущих войн Рашки
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16.11.2021 19:52 Відповісти
да , к сожалению, если будут молчать
то и сябры могут стать дешёвой кацапской свининой
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16.11.2021 20:02 Відповісти
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16.11.2021 20:23 Відповісти
Я все жду когда же наконец подаст свой возмущенный голос белорусская оппозиция, хотя бы из-за бугра!!!!
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16.11.2021 20:50 Відповісти
Белорусская оппозиция подаёт свой голос только тогда, когда за это платят. Видимо, пока отмашка не сделана, чеки ещё не выписаны. Как говорил ещё Федор Иванович Шаляпин: "Бесплатно только птички поют!".
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16.11.2021 21:26 Відповісти
Ага, только Азаренка и слышно. Наверное ему хорошо платит, выслуживается старательно "а мы идем на север а мы идем на север")
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16.11.2021 22:36 Відповісти
Спасибо КЭП!
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16.11.2021 22:35 Відповісти
Білоруси - терпіли.
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17.11.2021 07:08 Відповісти
 
 