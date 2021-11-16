Асоціація Україна-ЄС не передбачає військового альянсу. Будемо діяти, як коли РФ захопила Крим, - Боррель
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
ЄС має з Україною Угоду про асоціацію, але вона не передбачає оборонного альянсу. Тож у разі загострення ситуації на кордонах Україна може й надалі розраховувати на політичну, дипломатичну, економічну та фінансову допомогу з боку Європейського Союзу.
Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів ЄС з питань оборони заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"У нас немає військового альянсу з Україною. Тож якщо постає питання, що ми будемо робити завтра в Україні, перед фактом того, що може трапитися на кордоні - ми будемо продовжувати діяти точно таким же чином, в рамках дій, які були запроваджені з часів, коли Росія захопила Крим та розпочала війну на Донбасі. Україна може бути впевнена в політичній, дипломатичній, економічній і фінансовій підтримці з боку Європейського Союзу", - сказав Боррель.
Він зауважив, що ЄС дуже уважно стежить за розвитком ситуації в Україні. За його словами, ЄС має лише ту інформацію щодо поточної ситуації на східному кордоні України, яка була надана українською та американською сторонами.
Боррель нагадав, що двостороння Угода про асоціацію, яку уклали ЄС і Україна, охоплює широке коло питань, але не передбачає створення військового союзу.
"Ми маємо Угоду про асоціацію, Східне партнерство, які охоплюють широке коло питань. Ми маємо солідарність з Україною, і ми залучені до зусиль із захисту та підтримки територіальної цілісності України. Все буде продовжуватися саме таким чином", - зауважив високий представник ЄС.
Будь ласка, зачекайте...
Или гуманоид ?
та старий розгнівався і сказав правду?
а на большее ты не рассчитывай"
"...мы будем продолжать действовать точно так же, в рамках действий, предпринятых со времен, когда Россия захватила Крым и начала войну на в Донбассе." - это значит выражать обеспокоенность, глубокую, сильную, регулярную... Ой спасибо, ой круто.
Проявлять глубокую озабоченность?
В ЕС почти никто не мыслит стратегически, за исключением руководства некоторых стран, одна из которых, кстати, уже покинула ЕС именно из-за вышеперечисленных причин.
Поэтому если ***** удастся прорвать линию обороны ЕС в виде Украины и союзных восточноевропейских стран, которые адекватно расценивают российскую угрозу, все страны Западной Европы будут сметены бурятско-сирийско-ихтамнетной ордой вместе с их продажными руководителями. ЕС падет, как когда-то пала Римская империя, несмотря на то, что имела технологическое преимущество перед варварскими племенами. Орда дойдет до Атлантики, если конечно же в ситуацию не вмешаются США и Британия.