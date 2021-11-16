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7 польських поліцейських, солдат і прикордонниця постраждали під час сутичок з мігрантами
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Вони дістали травми, коли мігранти штурмували білорусько-польський кордон у пункті пропуску "Брузгі".
Про це повідомила поліція Польщі, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час сьогоднішніх нападів постраждали 7 поліцейських. Це число включає поліцейського, якого вдарили каменем по голові і якого доправили до лікарні; поліцейську, яку з травмою голови доставили до лікарні, та 5 поліцейських з пораненнями рук і ніг. Пошкоджень завдали кинуті в нас предмети" - йдеться у повідомленні.
Також про поранення своєї співробітниці повідомила прикордонна служба - у жінку поцілили каменем.
За даними міноборони Польщі, травму дістав і один із солдатів.
Топ коментарі
+9 Ярослав Шевченко 51a490e4
показати весь коментар16.11.2021 20:54
+8 Петр Дибров 4c656e43
показати весь коментар16.11.2021 20:55
+7 NonCFist
показати весь коментар16.11.2021 21:04
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Ага, і я вже майже забув.
Вы как раз горшки побили с тем ЕС
Пока, поляки молодцы, продержутся месяц и тогда ситуация развернётся уже против Беларуси. Хотя этим мигрантам ничего хорошего не светит, расходный материал.