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7 польських поліцейських, солдат і прикордонниця постраждали під час сутичок з мігрантами

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

7 польських поліцейських, солдат і прикордонниця постраждали під час сутичок з мігрантами

Вони дістали травми, коли мігранти штурмували білорусько-польський кордон у пункті пропуску "Брузгі".

Про це повідомила поліція Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час сьогоднішніх нападів постраждали 7 поліцейських. Це число включає поліцейського, якого вдарили каменем по голові і якого доправили до лікарні; поліцейську, яку з травмою голови доставили ​​до лікарні, та 5 поліцейських з пораненнями рук і ніг. Пошкоджень завдали кинуті в нас предмети" - йдеться у повідомленні.

Також про поранення своєї співробітниці повідомила прикордонна служба - у жінку поцілили каменем.

За даними міноборони Польщі, травму дістав і один із солдатів.

Дивіться: Лукашенко доручив розмістити мігрантів у логістичному центрі на кордоні з Польщею. ФОТОрепортаж

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
И вот это чмо, бедные несчастные мигранты!?
Пока, поляки молодцы, продержутся месяц и тогда ситуация развернётся уже против Беларуси. Хотя этим мигрантам ничего хорошего не светит, расходный материал.
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16.11.2021 20:54
+8
Это уже не мигранты! Это вторжение! Свой народ низзя лупить, захватчиков надо....
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16.11.2021 20:55
+7
_Рашысты напали на Польшу! Ещё в 2010. И убили высшее политическое и военное руководство. Включая президента Польши! Это было нападение на ЕС и НАТО! Что именно непонятно?
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16.11.2021 21:04
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16.11.2021 20:20 Відповісти
Именно! Хотя напали на Польшу рашысты ещё в 2010. В 2010!
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16.11.2021 20:49 Відповісти
Позвіть спєців з Ізраїлю. Та порядок наведуть. Водомети, резинові кулі і до безкінечності. Була б у керівництва рішучість.
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16.11.2021 20:57 Відповісти
_Рашысты напали на Польшу! Ещё в 2010. И убили высшее политическое и военное руководство. Включая президента Польши! Это было нападение на ЕС и НАТО! Что именно непонятно?
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16.11.2021 21:04 Відповісти
Це вже кінець. Пам'ятаєте як мігранти на човнах атакували грецькі острови з території Турції?
Ага, і я вже майже забув.
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17.11.2021 07:07 Відповісти
Предупредильные выстрелы и потом на поражение,решится проблема за считанные минуты
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16.11.2021 20:24 Відповісти
Проблема в том, что они находятся на территории Беларуси.
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16.11.2021 20:32 Відповісти
Тогда поляки находились на территории Белоруссии?Или там спорсмены по метанию кирпичей?
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16.11.2021 20:48 Відповісти
Поляки находятся на своей территории, мигранты - на территории Беларуси, метрах в 10-20 от поляков. Посмотрите - в соседней статье выложено штук 5 видео, как по полякам бросают камни из-за забора.
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16.11.2021 22:32 Відповісти
Это нейтральная полоса
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16.11.2021 23:09 Відповісти
так допустить прорыв границы, а потом стрелять на поражение
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16.11.2021 20:54 Відповісти
Та впустите их, они ж не к вам, а в Германию.
Вы как раз горшки побили с тем ЕС
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16.11.2021 20:49 Відповісти
И вот это чмо, бедные несчастные мигранты!?
Пока, поляки молодцы, продержутся месяц и тогда ситуация развернётся уже против Беларуси. Хотя этим мигрантам ничего хорошего не светит, расходный материал.
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16.11.2021 20:54 Відповісти
эта ситуация уже поворачивается так , шо разгребать завезенное дерьмо придется самому бацьке , и кормить поить обогревать и сральники убирать .... поляки покупали хорошо самых буйных и ретивых , а на улице не лето !!! ... думаю Польша выстоит , пусть там путен с меркелихой издохнут от словесного поноса , доброжелатели хреновы !!
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16.11.2021 21:37 Відповісти
Обезьяны через нас пойдут...
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16.11.2021 22:31 Відповісти
Это уже не мигранты! Это вторжение! Свой народ низзя лупить, захватчиков надо....
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16.11.2021 20:55 Відповісти
Стрелять на поражение!!!!!!!! Все остальные дегенераты закроют рты!!!!!!!!!!!!!!!
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16.11.2021 20:55 Відповісти
Стрільба-не той спосіб,яким можна перемогти рашистів у гібридній війні...
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16.11.2021 21:05 Відповісти
.. так путлер этого только ж и ждет , кровушки ему надо , его телеканалы будут смаковать !
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16.11.2021 21:41 Відповісти
Противные зверушки! Как им хочется бесплатного хавчик, социалки в Германии и продолжения сытой самодовольной жизни за счёт других народов.
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16.11.2021 20:56 Відповісти
А собаку съели!
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16.11.2021 21:13 Відповісти
Они в Германию хотят к Меркель Штанмайеру ,так пускай идут
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16.11.2021 21:29 Відповісти
а шо в пшеків патронів нема?
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16.11.2021 21:37 Відповісти
Це тільки "квіточки".
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16.11.2021 21:38 Відповісти
Представляю, какая радость будет на цензоре, если украинских полицейских покалечат мигранты.
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16.11.2021 23:06 Відповісти
 
 