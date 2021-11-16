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Російські війська обстріляли Мар'їнку, зруйновано житловий будинок та прилеглу територію, - СЦКК. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські війська обстріляли Мар'їнку, зруйновано житловий будинок та прилеглу територію, - СЦКК. ФОТО

Російські окупанти вранці у вівторок, 16 листопада, обстріляли населений пункт Мар'їнка, внаслідок чого було зруйновано житловий будинок та прилеглу територію.

Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК), інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу Операції об’єднаних сил.

"16 листопада у період з 07:50 до 08:20 збройні формування РФ обстріляли населений пункт Мар’їнка із застосуванням мінометів калібру 82 мм. Вогонь вели з напрямку населеного пункту Трудівське, було зафіксовано влучання 13 мін. Внаслідок обстрілу зруйновано житловий будинок та прилеглу територію за адресою: с. Мар’їнка, вул. Прокоф’єва, 236", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відстань зони влучань від фактичної лінії розмежування сторін становить приблизно 600 метрів, що свідчить про навмисний обстріл житлової забудови.

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"Ці факти були встановлені та задокументовані спостережною групою української сторони СЦКК. Матеріали передані спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні", - йдеться у повідомленні. За цим фактом матеріали також передані Донецькій обласній прокуратурі.

Українська сторона СЦКК наголошує, що цей факт є черговим грубим порушенням збройними формуваннями РФ Мінських домовленостей, а також режиму повного і всеосяжного припинення вогню, впровадженого за згодою сторін 27 липня 2020 року. А головне - свідчить про повну зневагу окупантів до життя та здоров’я мирного населення.

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Крім того, у СЦКК заявили, що російські найманці нарощують кількість обстрілів населених пунктів на підконтрольній уряду України території. Так, у вересні цього року збройні формування РФ здійснили сім обстрілів, у жовтні - дев'ять, а станом на 16 листопада - вже вісім обстрілів.

Російські війська обстріляли Марїнку, зруйновано житловий будинок та прилеглу територію, - СЦКК 01
Російські війська обстріляли Марїнку, зруйновано житловий будинок та прилеглу територію, - СЦКК 02
Російські війська обстріляли Марїнку, зруйновано житловий будинок та прилеглу територію, - СЦКК 03
Російські війська обстріляли Марїнку, зруйновано житловий будинок та прилеглу територію, - СЦКК 04
Російські війська обстріляли Марїнку, зруйновано житловий будинок та прилеглу територію, - СЦКК 05
Російські війська обстріляли Марїнку, зруйновано житловий будинок та прилеглу територію, - СЦКК 06

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+14
Правильно писать статью, *в следствие переговоров и перемирия с росийскими окупантами были обстреляны и уничтожены дома украинцев*
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16.11.2021 20:55
+7
Не стесняйтесь говорить правду. Московские окупанты не стесняются врать на весь мир а у нас даже правду стесняются сказать
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16.11.2021 20:58
+7
"надо просто прекратить стрелять" - © Какой то дурачок.
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16.11.2021 21:20
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Правильно писать статью, *в следствие переговоров и перемирия с росийскими окупантами были обстреляны и уничтожены дома украинцев*
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16.11.2021 20:55 Відповісти
Не стесняйтесь говорить правду. Московские окупанты не стесняются врать на весь мир а у нас даже правду стесняются сказать
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16.11.2021 20:58 Відповісти
Сейчас модное слово- кафиры. Вот кафиры и обстрелчли
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16.11.2021 21:27 Відповісти
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16.11.2021 20:55 Відповісти
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16.11.2021 20:56 Відповісти
"надо просто прекратить стрелять" - © Какой то дурачок.
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16.11.2021 21:20 Відповісти
А тим часом "Байрактари" втомились і відпочивають.
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16.11.2021 21:20 Відповісти
Как давно твердят независимые эксперты, что никаких 144-149 млн населения в РФ нет и в помине (лет 30 назад было), in real life в стране около 100 млн населения.
Из которых при этом - 17 млн «новые граждане» из Центральной Азии, 3 млн - китайцы, а из оставшихся 80 млн - каждый второй пенсионер. Поэтому и с мобилизацией крупные проблемы, бурят на всех не хватает - их всего полмиллиона, было, до нападения на Украину.
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16.11.2021 21:37 Відповісти
Именно. У меня была ссылка на статью что их всего под 80 млн, да вот щас проверил, удалена статья.
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17.11.2021 01:55 Відповісти
а шо там Гаага?
СИДИТ В ТИШИНЕ восемь лет
считает фуйловское лаве
видимо правда, да
что деньги -любят тишину
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16.11.2021 21:46 Відповісти
А де засідання Ради безпеки Оон ? А де протести наших дипломатів? А наші керманичі миру далі шукають в очах своїх візавістів?
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16.11.2021 22:00 Відповісти
Якщо Кремль наважиться на нове вторгнення, "вістря атаки" може бути спрямоване на Маріуполь

РФ може атакувати саме на Приазовському напрямку, то Кремль зможе загрожувати промисловим регіонам України та диктувати свою волю, не побоюючись атаки від НАТО у відповідь, вважають автори польського порталу Defence24.

https://defence-ua.com/army_and_war/jakscho_kreml_navazhitsja_na_nove_vtorgnennja_vistrja_ataki_mozhe_buti_sprjamovane_na_mariupol-5354.html
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16.11.2021 22:41 Відповісти
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16.11.2021 22:55 Відповісти
Государство своих граждан защищать собирается? Или картиночки раскладывать будет?
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16.11.2021 23:09 Відповісти
 
 