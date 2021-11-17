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Наявність антитіл до коронавірусу не є підставою для відмови від вакцинації, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Наявність антитіл до коронавірусу не є підставою для відмови від вакцинації, - МОЗ

Виявлення антитіл не гарантує наявності імунітету до всіх штамів коронавірусу та не є підставою для відмови від вакцинації.

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я України, інформує Цензор.НЕТ.

"Наявність антитіл до коронавірусу, який спричиняє COVID-19, вказує, що людина раніше контактувала з вірусом, але не є ознакою хвороби. Виявлення антитіл не гарантує наявності імунітету до всіх штамів вірусу SARS-CoV-2 та не є підставою для відмови від вакцинації", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ уточнили, що наразі невідомо, яким має бути рівень антитіл для захисту, бо довго вони не зберігаються.

За даними МОЗ, жодні дослідження не визначають, скільки саме людина повинна мати антитіл, щоб повторно не захворіти на COVID-19 та не бути госпіталізованою. "Тест на наявність антитіл може лише показати їх наявність або відсутність, але він жодним чином не дасть відповідь на запитання, чи захворіє людина знову або як саме перенесе коронавірусну хворобу", - уточнюють у міністерстві.

Також читайте: ВООЗ припускає щорічну модифікацію вакцин від COVID-19 через можливу появу нових небезпечних штамів

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+56
какой то дикий бред..
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16.11.2021 21:22
+42
А вакцина гарантує захист від всіх штаммів ковіду?
Природній імунітет після реальної хвороби завжди сильніший за штучно-модифікований
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16.11.2021 21:25
+31
ні... тільки жовтий або зелений сертііфікат... до чого тут Ваші антитіла? ))))))
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16.11.2021 22:08
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16.11.2021 22:39 Відповісти
"Наявність антитіл до коронавірусу, який спричиняє COVID-19, вказує, що людина раніше контактувала з вірусом, але не є ознакою хвороби. Виявлення антитіл не гарантує наявності імунітету до всіх штамів вірусу SARS-CoV-2 та не є підставою для відмови від вакцинації", - йдеться у повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3299877

Я не зрозумів, а вакцинація що, гарантує наявність імунітету до всіх штамів, паскуди?
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16.11.2021 22:39 Відповісти
а женщине пофиг...
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16.11.2021 22:39 Відповісти
судя по атаке ольгинцев на сайте, в Рашке решили додавить Украину, чтобы мы переплюнули рашистский рекорд по смертности от Короны..
гореть вам в аду твари.
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16.11.2021 22:41 Відповісти
Заметил закономерность: с каждым новым заявлением моз, ляшка или кузина "доверие" к процедуре увеличивается на 3-5%
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16.11.2021 22:45 Відповісти
Самое интересное, что вместе с вашим "доверием" растет ваша смертность.

И это сугубо ваша проблема.
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16.11.2021 22:46 Відповісти
нажаль, не тільки їх
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17.11.2021 10:57 Відповісти
а как вакцинация дохлым вирусом аля короновак, дает защиту от всех штаммов, а контакт с живым вирусом не дает? что-то они совсем забрехались...
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16.11.2021 22:47 Відповісти
Ну коронавак - это омрияный ЗЕ Китай. Его из каждого утюга рекламируют, не смотря на неэффективность.
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16.11.2021 22:48 Відповісти
короновак такой "неэффективный", что Китай им справился со своей эпидемией ковидлы.
провакцинироваться бы всех украинцев такой "неэффективной вакциной" - давно бы забыли про карантины и зажили бы как нормальные люди.
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16.11.2021 22:53 Відповісти
Что там в коммунистическом Китае знают только китайцы.
Ты б еще Беларусь в пример привел. Там тиоже давно победтли эпидемию.
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16.11.2021 22:55 Відповісти
"Статистика" тоталитарно концлагеного Китая это вообще верх идиотизма который любят приводить в пример любители колотого шмурдячка...
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16.11.2021 23:39 Відповісти
а я приводил в пример статистику из Китая? или "статистику"?
ГДЕ?!
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16.11.2021 23:45 Відповісти
ну ви ж написали, що Китай врятувався його вакциною...
Звідки така впевненість, що там вже ЗОВСІМ немає нових випадків?
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17.11.2021 10:58 Відповісти
Відсутність мізків і совісті не є підставою для звільнення з моз.
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16.11.2021 22:49 Відповісти
тупий МОЗ.... вчився на двійки
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16.11.2021 22:51 Відповісти
Ні, він думає, шо на двійки вчилися ми.
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16.11.2021 22:56 Відповісти
Как раз вакцина создается против небольшого количества штаммов, в случае короны-вообще против одного. Именно поэтому каждый год выпускали новую вакцину от гриппа. Похоже, "кандидат наук" Кива-только вершина айсберга.
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16.11.2021 22:53 Відповісти
МОЗ всё правильно говорит. Нет никакого "решающего" уровня антител, по которому можно решать вакцинировать или нет. С другой стороны, вакцинация при наличии любого уровня антител не имеет никаких последствий. Диванные критики и мамкины иксперды, дайте себе труд ознакомиться с протоколами и нормами передовых стран мира, можете взять США, Канаду, можете взять любую страну ЕС. Никто нигде ничего не проверяет перед вакцинацией, потому что в этом нет никакого смысла.

В комментариях настоящий АДЪ. Можно ругать зеле-власть, но, судя по комментариям, проблемы Украины явно не в ней.
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16.11.2021 23:03 Відповісти
это не "диванные критики". Это конкретно армия кремлевских троллей, которые год назад рассказывали о вреде масок, теперь - о вреде вакцин.
СБУ чем занимается - я хз.
Но результат такой - в стране 90% одурманенных пропагандой, и Украина ПЕРВАЯ В МИРЕ по количеству смертей на 1 млн населения.
у нас более 800 смертей в сутки при 35 миллионах населения.
а у в России 1100-1200 в сутки на 130 млн населения.
вот и результат полностью просранной информационной компании. Тысячи смертей(((((
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16.11.2021 23:12 Відповісти
имел в виду смертей от ковида, конечно.
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16.11.2021 23:13 Відповісти
А по сути-то есть что ответить? В чём он неправ? В чём я неправ? В Украине каждый день умирает избыточное число людей, сопоставимое с небольшим селом. Каждый день. Так кто из нас тут бабки отрабатывает?
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16.11.2021 23:31 Відповісти
Я не через прокси, и не Беляков. И он прав, непонятно куда смотрит СБУ.
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16.11.2021 23:37 Відповісти
А до Ковіду люди не вмирали? Навіть зараз від сердечних хвороб вмирає в рази більше люей, але ж ніхто такої істерики не піднімає. Коронавірус навіть за офіційною статистикою тільки на третьому місці за смертністю, з нещасними 9%, на другому місті рак, а на першому серцеві захворювання!

Питання, чому істерику роздувають тільки навколо ковіду?
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17.11.2021 13:17 Відповісти
Свєта... Серцево - судинні захворювання та інші хвороби не передаються повітряно-крапельним шляхом.
І від серцевих хвороб чи онко не існує вакцинації, а від Ковіду помирає по 800 людей в день!!! Це по 2 Ілловайська!!!!! Вакцина існує.
Викиньте вашу кацапську методичу. Геть дурні питання ставите.
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17.11.2021 13:25 Відповісти
І що з того, раз серцеві хвороби не передаються повітряно-капельним шляхом, то вони менш важливі ніж коронавірус? Від сердечних хвороб вмирає більше 1000 чоловік і що, тема нерозкручена, то нікого й не гребе!
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17.11.2021 13:38 Відповісти
> "Питання, чому істерику роздувають тільки навколо ковіду?"

Та скіки ж можна одне й те питати!!! Ну візміть калькулятора та подивиться яку кількість хворих генерує ковід, коли десь 15% людей потребують ліжка в лікарні!! Відповідь - це в кілька разів перевищує число наявних місць в лікарнях взагалі, в будь-який країні!!!!
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17.11.2021 14:16 Відповісти
Щас любой чих пишут что ковид. С этим ковидлом уже все остальные болячки полностью пропали.. одно только ковидло и всё. ни гриппа, ни ангины, ни воспаления лёгких ни ОРЗ...одно только ковидло и дохнут все только исключительно от ковидла..смешно да..
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16.11.2021 23:43 Відповісти
а раніше багато помирало від ОРЗ?
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17.11.2021 11:01 Відповісти
Щороку у світі на грип хворіє майже мільярд людей, а помирають сотні тисяч людей.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-51653714

это только от гриппа, пневмония вроде несколько млн. забирала ежегодно до всего ковида
808 694 ребёнка до 5 лет умерло от пневмонии в 2017 году. - вики.
+
еще куча сопуствующих болячек ежесезонных они по мозу обьеденены в :обструктивная болезнь легких и инф.нижних дых.путей. В итоге грип/орви/пневмуха и пр. забирали до 5млн.

И это ЕЖЕГОДНО, без всяких локдаунов,пандемий,карантинов с перекрытием границ и цветными зонами -сухая статистика, и никто не делал паники почему то.
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17.11.2021 12:13 Відповісти
Во-первых, вы врёте - паника была неоднократно в странах Азии, где постоянные вспышки опасных штаммов гриппа привели к тому, что азиаты уже привыкли ходить в масках. Во-вторых, летальность гриппа (число умерших от числа диагностированных) более чем на порядок меньше, чем от ковида. В-третьих, грипп даже близко не генерирует такое количество больных, требующих осмотра и/или госпитализации, как ковид.
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17.11.2021 14:21 Відповісти
вывсеврете, боты такие боты
вы прежде чем отвечать на то что не вам написано,вчитайтесь в вопрос на который я отвечал:
Alex 6dec27a3 а раніше багато помирало від ОРЗ?

по мозу обьеденены в :обструктивная болезнь легких и инф.нижних дых.путей. В итоге грип/орви/пневмуха и пр. забирали до 5млн.

поэтому научитесь читать,и если есть что сказать - дайте статистику за этот год по - обструктивная болезнь легких и инф.нижних дых.путей. Сравним с последними 5ю годами.

Повторюсь от обструктивная болезнь легких и инф.нижних дых.путей.(то что воз групирует из орв,пневмонии,гриппа,и еще хз скольких болячек одного типажа) всреднам в год около 5 млн. смертей.Я так понял почти лям только детских смертей в 2017 от пневмонии вас вообще от слова совсе не напугал, а 700 чел в день в Украине записаных с хронболячками в группу ковидных пугает.

как вам платят за таку работу хз, вы ж неграмотные от слова совсем
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17.11.2021 14:29 Відповісти
Ещё раз, уже в 100500^100500-й - ни грипп, ни орви не генерируют такое количество больных, требующих немедленного осмотра и, по необходимости, госпитализации (причём с неопределённым исходом).

> "В итоге грип/орви/пневмуха и пр. забирали до 5млн. ... всреднам в год около 5 млн. смертей"

ШТО
Зачем же так нагло врать - вот держстат за 20-й год, какие там в опу пять миллионов от пневмоний? Там в месяц от болячек органов дыхания и связанных с ними помирало примерно 1200 человек. Сейчас, вашими стараниями, 1200+700.
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ds/kpops/kpops_u/arh_kpops2020_u.html

> "записаных с хронболячками в группу ковидных"

мрут успешно и без хронболячек, и по больничкам валом людей среднего возраста без хроники.
Вам сколько в лахте платят, чтобы украницы погибали под давлением лживой информации?
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17.11.2021 14:49 Відповісти
не,вы троль конечно затянутый - Bogdan Resvii вот держстат за 20-й год, какие там в опу пять миллионов.

Tui Yii - Щороку у світі .........

читать научись неуч
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17.11.2021 14:55 Відповісти
Ну так ты, бот, меньше манипулируй. Можешь на мир наложить, если тебе легче станет. Сейчас в Украине факт - было примерно 1200 от пневмоний и гриппа в месяц, стало 1200 в месяц + 700 в день умножить на 30 (!!!!!!; я там выше забыл, что 700 в день, а не месяц). Сам подсчитаешь прирост смертности али калькулятора тебе дать?..
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17.11.2021 14:59 Відповісти
Ви хоч знаєте різницю між обструктивною хворобою легень яка не передається повітряно-крапельним шляхом, ОРЗ з соплями і ковідом?
Те що в нас не піднімали паніки говорить не про безпечність хвороби а про рівень занепаду нашої медицини.
Тому на спалах вдарили не в нас а в Китаї.
А за ОРЗ надавали раніше 2 тижневий лікарняний а зараз дають на 3 дні або до тижня
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17.11.2021 21:09 Відповісти
Что за хрень? Они там совсем тупые что ли? Убить естественный иммунитет. Зачем?
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16.11.2021 23:04 Відповісти
Так таблеткі на підході.
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16.11.2021 23:09 Відповісти
Естественный иммунитет отменили,его больше нет
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16.11.2021 23:15 Відповісти
Чтобы непокорный пипл не брыкался и покорно шёл в Россию.
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17.11.2021 08:49 Відповісти
Саме главне не хто не говорить не пропагандує про здоровий спосіб життя спорт правильне харчування, ітд.Не блін уколися и ппц
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16.11.2021 23:22 Відповісти
как не пропагандирует, если только вчера с вечера и все утро наш великий президент зеленский предложил с барского плеча по штуке гривиень на фитнес-клубы.
как раз то что вы и просили.
Берите, оздораваливайтесь, кто-то мешает, или за ноги хватает, вакцинаторы ставят палки в колеса вашему велосипеду?
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16.11.2021 23:48 Відповісти
Расскажите об этом миллионам людей, умершим без прививки.
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17.11.2021 12:18 Відповісти
в реальності все рівно навпаки: наявність антитіл від вірусу ПОВНІСТЮ ГАРАНТУЄ імунітет від всіх подібних вірусів і реальні дані це доводять. Але МОЗ живе в своїй хворій окремій реальності!
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17.11.2021 02:25 Відповісти
Capital Moving "наявність антитіл від вірусу ПОВНІСТЮ ГАРАНТУЄ імунітет від всіх подібних вірусів і реальні дані це доводять"

"реальні дані" - в студію!
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17.11.2021 08:11 Відповісти
МОЗ интересно знает об этой статье Бред сумашедшего
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17.11.2021 02:28 Відповісти
Серверу требуется апгрейд: промывка серной кислотой.
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17.11.2021 08:48 Відповісти
тупішої влади в Україні ще не було
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17.11.2021 09:15 Відповісти
Просто тести від ковіду реагують і на багато видів грипу в яких є похожа структура і на штампи ковід які були завжди і ми ними хворіли ще до "епідемії" але ніхто нічого не закривав тому що не було потрібно...

у нас були місяці що смертність від пневнонії в місяць була 600-1000 чоловік в місяць а скільки не проходила по статистиці пневмонії особливо старші люди по селах, писали їм серцевосудинні, і всім було п.... А смертність від тромбозу при грипу взагалі була в 3000-5000....

І ці штами будуть завжди і не буде універсальної вакцини... хіба що колотись від всіх видів по декілька раз на рік але потім без вакцин ви вже не будете спроможні самі перехворіти навіть звичайним грипом
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17.11.2021 09:56 Відповісти
> "Просто тести від ковіду реагують і на багато видів грипу в яких є похожа структура"

$%@#!, та ж звідки ви лізете з цим маразмом, дурні неписьменні...
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17.11.2021 14:23 Відповісти
З Московії через VPN та з підконтрольних "лнр-днр"
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17.11.2021 15:01 Відповісти
Ще скажу що вчора Фаучі, головний імедоміолог штатів, заявив що бустерні дози вакцини вже не дадуть високого вмісту антитіл тому їх прийдеться робити ще через певний період.... клондайк для фармацевтів...
А розслідування звідки всетаки вірус пішов спустили на тормозах...
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17.11.2021 10:07 Відповісти
Фаучі вже стільки разів зашкварився, то з масками, то з приховуванням фінансування Вуханської лабораторії, що немає йому віри.
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17.11.2021 21:41 Відповісти
Моз на ходу мняет правила игры, еще год назад подобная ахинея немыслима была, а сегодня ее реально обсуждают.Ваксеры вы хоть понимаете как моз вас подставил, ибо сопоставить сочетание прививки и подобной дичи трудоемкое дело вам хоть методички то подвезли?
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17.11.2021 10:14 Відповісти
Если сотрудники американской разведки увольняются, чтобы избежать уколов не пойми-чего, то, обладая информацией, они организуются,
и будут иметь всю необходимую поддержку. Скажем так.
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17.11.2021 10:22 Відповісти
зачем мне то что у меня уже есть?
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17.11.2021 11:14 Відповісти
Дурдом!!! А вакцина хіба не для антитіл??? Комусь дуже потрібно замінити природні антитіла на незрозуміло що???????????????????
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17.11.2021 11:42 Відповісти
О. Вирусологи все в сборе
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17.11.2021 12:08 Відповісти
/Выявление антител не гарантирует наличия иммунитета ко всем штаммам вируса SARS-CoV-2/

Именно антитела и гарантируют. Либо антитела к свежему штамму, либо к старым. Но каким образом прививка, заведомо по технологии основанная на древнем Уханьском штамме может гарантировать иммунитет к новым штаммам??
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17.11.2021 12:17 Відповісти
Вместо того, чтобы вакцинировать зону риска они устроили принудительную вакцинацию всех подряд, включая даже тех, кто переболел и имеет природный иммунитет.
Параллельно с этим, навеличнейший и его команда организовали легальную коррупционную схему попила государственных средств посредством закупки за бюджетные деньги большого количества билетов на концерты студии 95 квартал и раздачи их тем, кто пройдет полный курс вакцинации.
Такой некомпетентности и открытого воровства Украина еще не видела.
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17.11.2021 12:18 Відповісти

https://ua.interfax.com.ua/news/general/777748.html
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17.11.2021 12:33 Відповісти
плять, ******* уже общими фразами.. А конкретно ответить на вопрос -когда переболевшему человеку можно делать прививку через день, неделю, месяц, два или три или пол-года никто , никто , плять , из врачей и этих ипу-чих мозовцев точно сказать не может...
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17.11.2021 12:48 Відповісти
зебилы намаханые.
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17.11.2021 21:46 Відповісти
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