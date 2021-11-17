Наявність антитіл до коронавірусу не є підставою для відмови від вакцинації, - МОЗ
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Виявлення антитіл не гарантує наявності імунітету до всіх штамів коронавірусу та не є підставою для відмови від вакцинації.
Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я України, інформує Цензор.НЕТ.
"Наявність антитіл до коронавірусу, який спричиняє COVID-19, вказує, що людина раніше контактувала з вірусом, але не є ознакою хвороби. Виявлення антитіл не гарантує наявності імунітету до всіх штамів вірусу SARS-CoV-2 та не є підставою для відмови від вакцинації", - йдеться у повідомленні.
У МОЗ уточнили, що наразі невідомо, яким має бути рівень антитіл для захисту, бо довго вони не зберігаються.
За даними МОЗ, жодні дослідження не визначають, скільки саме людина повинна мати антитіл, щоб повторно не захворіти на COVID-19 та не бути госпіталізованою. "Тест на наявність антитіл може лише показати їх наявність або відсутність, але він жодним чином не дасть відповідь на запитання, чи захворіє людина знову або як саме перенесе коронавірусну хворобу", - уточнюють у міністерстві.
Будь ласка, зачекайте...
Я не зрозумів, а вакцинація що, гарантує наявність імунітету до всіх штамів, паскуди?
гореть вам в аду твари.
И это сугубо ваша проблема.
провакцинироваться бы всех украинцев такой "неэффективной вакциной" - давно бы забыли про карантины и зажили бы как нормальные люди.
Ты б еще Беларусь в пример привел. Там тиоже давно победтли эпидемию.
ГДЕ?!
Звідки така впевненість, що там вже ЗОВСІМ немає нових випадків?
В комментариях настоящий АДЪ. Можно ругать зеле-власть, но, судя по комментариям, проблемы Украины явно не в ней.
СБУ чем занимается - я хз.
Но результат такой - в стране 90% одурманенных пропагандой, и Украина ПЕРВАЯ В МИРЕ по количеству смертей на 1 млн населения.
у нас более 800 смертей в сутки при 35 миллионах населения.
а у в России 1100-1200 в сутки на 130 млн населения.
вот и результат полностью просранной информационной компании. Тысячи смертей(((((
Питання, чому істерику роздувають тільки навколо ковіду?
І від серцевих хвороб чи онко не існує вакцинації, а від Ковіду помирає по 800 людей в день!!! Це по 2 Ілловайська!!!!! Вакцина існує.
Викиньте вашу кацапську методичу. Геть дурні питання ставите.
Та скіки ж можна одне й те питати!!! Ну візміть калькулятора та подивиться яку кількість хворих генерує ковід, коли десь 15% людей потребують ліжка в лікарні!! Відповідь - це в кілька разів перевищує число наявних місць в лікарнях взагалі, в будь-який країні!!!!
https://www.bbc.com/ukrainian/features-51653714
это только от гриппа, пневмония вроде несколько млн. забирала ежегодно до всего ковида
808 694 ребёнка до 5 лет умерло от пневмонии в 2017 году. - вики.
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еще куча сопуствующих болячек ежесезонных они по мозу обьеденены в :обструктивная болезнь легких и инф.нижних дых.путей. В итоге грип/орви/пневмуха и пр. забирали до 5млн.
И это ЕЖЕГОДНО, без всяких локдаунов,пандемий,карантинов с перекрытием границ и цветными зонами -сухая статистика, и никто не делал паники почему то.
вы прежде чем отвечать на то что не вам написано,вчитайтесь в вопрос на который я отвечал:
Alex 6dec27a3 а раніше багато помирало від ОРЗ?
по мозу обьеденены в :обструктивная болезнь легких и инф.нижних дых.путей. В итоге грип/орви/пневмуха и пр. забирали до 5млн.
поэтому научитесь читать,и если есть что сказать - дайте статистику за этот год по - обструктивная болезнь легких и инф.нижних дых.путей. Сравним с последними 5ю годами.
Повторюсь от обструктивная болезнь легких и инф.нижних дых.путей.(то что воз групирует из орв,пневмонии,гриппа,и еще хз скольких болячек одного типажа) всреднам в год около 5 млн. смертей.Я так понял почти лям только детских смертей в 2017 от пневмонии вас вообще от слова совсе не напугал, а 700 чел в день в Украине записаных с хронболячками в группу ковидных пугает.
как вам платят за таку работу хз, вы ж неграмотные от слова совсем
> "В итоге грип/орви/пневмуха и пр. забирали до 5млн. ... всреднам в год около 5 млн. смертей"
ШТО
Зачем же так нагло врать - вот держстат за 20-й год, какие там в опу пять миллионов от пневмоний? Там в месяц от болячек органов дыхания и связанных с ними помирало примерно 1200 человек. Сейчас, вашими стараниями, 1200+700.
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ds/kpops/kpops_u/arh_kpops2020_u.html
> "записаных с хронболячками в группу ковидных"
мрут успешно и без хронболячек, и по больничкам валом людей среднего возраста без хроники.
Вам сколько в лахте платят, чтобы украницы погибали под давлением лживой информации?
Tui Yii - Щороку у світі .........
читать научись неуч
Те що в нас не піднімали паніки говорить не про безпечність хвороби а про рівень занепаду нашої медицини.
Тому на спалах вдарили не в нас а в Китаї.
А за ОРЗ надавали раніше 2 тижневий лікарняний а зараз дають на 3 дні або до тижня
как раз то что вы и просили.
Берите, оздораваливайтесь, кто-то мешает, или за ноги хватает, вакцинаторы ставят палки в колеса вашему велосипеду?
"реальні дані" - в студію!
у нас були місяці що смертність від пневнонії в місяць була 600-1000 чоловік в місяць а скільки не проходила по статистиці пневмонії особливо старші люди по селах, писали їм серцевосудинні, і всім було п.... А смертність від тромбозу при грипу взагалі була в 3000-5000....
І ці штами будуть завжди і не буде універсальної вакцини... хіба що колотись від всіх видів по декілька раз на рік але потім без вакцин ви вже не будете спроможні самі перехворіти навіть звичайним грипом
$%@#!, та ж звідки ви лізете з цим маразмом, дурні неписьменні...
А розслідування звідки всетаки вірус пішов спустили на тормозах...
и будут иметь всю необходимую поддержку. Скажем так.
Именно антитела и гарантируют. Либо антитела к свежему штамму, либо к старым. Но каким образом прививка, заведомо по технологии основанная на древнем Уханьском штамме может гарантировать иммунитет к новым штаммам??
Параллельно с этим, навеличнейший и его команда организовали легальную коррупционную схему попила государственных средств посредством закупки за бюджетные деньги большого количества билетов на концерты студии 95 квартал и раздачи их тем, кто пройдет полный курс вакцинации.
Такой некомпетентности и открытого воровства Украина еще не видела.
https://ua.interfax.com.ua/news/general/777748.html