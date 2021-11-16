МВС готується до зростання нелегальної міграціїї на кордоні з Білоруссю, - Монастирський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
На українсько-білоруському кордоні ймовірна ескалація і нарощення нелегальної міграції.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у телефонній розмові з комісаром ЄС із внутрішніх справ Ільвою Йоханссон, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми розглядаємо ситуацію на білорусько-польському кордоні в контексті стратегії Кремля на послаблення Євросоюзу" – зазначив міністр внутрішніх справ України.
Монастирський зауважив, що оцінка подій на кордоні з Білоруссю, країнами Балтії та Польщі дає всі підстави прогнозувати ймовірну ескалацію і нарощення нелегальної міграції на українсько-білоруському кордоні, у зв’язку з чим Україна посилює його охорону.
Очільник МВС України звернув увагу європейських партнерів на доцільність використання другої фази проєкту "Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBM)", аби облаштувати українсько-білоруську ділянку кордону та покращити матеріально-технічну базу прикордонників для ефективної протидії незаконній міграції та переміщенню контрабанди.
Будь ласка, зачекайте...
попав в бордель, во время мирового глядства !
Якщо ці "мігранти" з боку Білорусі проривають кордон і забігають у Польщу, то що далі? Біжать грабувати прикордонні села, чи що? Захоплювати потяги і їхати до Німеччини? А там далі що?
І те саме щодо кордону з Україною. Ну тобто раптом вони розвертаються в українську сторону і пішки заходять на наші бурштинові болота.
Я просто намагаюся уявити собі цю картину, тобто наших копачів з охороною, ці ліси, куди боїться навіть Нацгвардія заходити, і цих чоловіків і жінок, хоча жінок там меншість, які нарешті прорвалися.
Знаєте, я готова прийняти свою порцію каміння, але я не бачу трагедії у тому, що росія впритул підійшла до кордонів Європи, і зробила це не через територію України. Тому що через Україну не змогла - і не зможе.
Може у когось там нарешті у голові проясниться, що не у такій уже вони і безпеці, і що війна зовсім поряд, і що Україна з 14го року б'ється не тільки за себе. - Тамара Горіха Зерня