МВС готується до зростання нелегальної міграціїї на кордоні з Білоруссю, - Монастирський

На українсько-білоруському кордоні ймовірна ескалація і нарощення нелегальної міграції.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у телефонній розмові з комісаром ЄС із внутрішніх справ Ільвою Йоханссон, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розглядаємо ситуацію на білорусько-польському кордоні в контексті стратегії Кремля на послаблення Євросоюзу" – зазначив міністр внутрішніх справ України.

Монастирський зауважив, що оцінка подій на кордоні з Білоруссю, країнами Балтії та Польщі дає всі підстави прогнозувати ймовірну ескалацію і нарощення нелегальної міграції на українсько-білоруському кордоні, у зв’язку з чим Україна посилює його охорону.

Очільник МВС України звернув увагу європейських партнерів на доцільність використання другої фази проєкту "Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBM)", аби облаштувати українсько-білоруську ділянку кордону та покращити матеріально-технічну базу прикордонників для ефективної протидії незаконній міграції та переміщенню контрабанди.

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