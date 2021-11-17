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Збірна України у гостях перемогла Боснію і Герцеговину та вийшла у плей-офф кваліфікації ЧС-2022 з футболу

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Збірна України у гостях перемогла Боснію і Герцеговину та вийшла у плей-офф кваліфікації ЧС-2022 з футболу

Збірна України з футболу на виїзді перемогла збірну Боснії та Герцеговини з рахунком 2:0.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Голами відзначились Зінченко (58 хвилина) і Довбик (79).

В іншому матчі групи збірна Франції перемогла збірну Фінляндії.

Таким чином збірна України посіла друге місце в групі D і зіграє в плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2022.

Також читайте: Відбір на ЧС-2022: Збірна України у Львові зіграла внічию з командою Боснії і Герцеговини

У фінальну стадію чемпіонату світу напряму вийшли десять переможців відбіркових груп - Німеччина, Данія, Франція, Бельгія, Хорватія, Іспанія, Сербія, Англія, Швейцарія та Нідерланди.

Ще три путівки розіграють у стикових матчах десять володарів других місць - Італія, Польща, Португалія, Росія, Північна Македонія, Швеція, Шотландія, Україна, Туреччина та Вельс, до яких приєднаються два найкращі переможці груп Ліги націй УЄФА Австрія та Чехія.

Жеребкування плей-офф відбудеться 26 листопада. Стикові турніри відбудуться з 24 по 29 березня. 12 команд розіграють путівки, що залишилися, в рамках трьох шляхів плей-офф, які складаються з одноматчевих півфіналів і фіналів. Три переможці стикових матчів стануть учасниками ЧС-2022.

XXII чемпіонат світу з футболу відбудеться з 21 листопада по 18 грудня 2022 року в Катарі.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+20
Я святкую.
Звуковий супровід був нормальний ! Може, завтра сусіди щось казатимуть ...

Хлопці, молодчинки наші ! (Скигління про стики сьогодні чути не хочу. От буде березень - тоді).

Грали дисципліновано, розрахували сили: не виклалися до знемоги у першому таймі, щоб потім падати у другому. Кілька разів віддали ініціативу боснякам - нормально.

Так, пропустили фактично три дуже небезпечних моменти: Жора, цьом ! Врятував.

Лаяла дерев'яку Циганкова, але прощаю за гольовий пас.
Довбик !!! Артем, ну, йолки-палки, третій можна було покласти.

Земляки мої - молодчинки, хоча Зінченко лажав з пасами і створював небезпеку для нас на лівому фланзі. Русік старався, як і у матчі з болгарами.

Іду тролить москалів. Бо вони, падлюки, дуже бажали перемоги боснійцям і фінам.

А, ще: суддя - теж падлюка. А на Трибуні його розхвалили. Придурок реальний.

Ми тебе любимо, Збірна ! Бажаю перемог !

Подяка нашим уболівальникам, які поїхали і палко підтримували Збірну !
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17.11.2021 00:25
+18
Ой, хлопці, порадували!!!!!! Як же чудово, що ви накінець-то не в нічию зіграли. Будьмо!!!!!!!!!!!!!
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16.11.2021 23:46
+16
Забула: вболівальники босняків - просто свині. Там був інцидент, коли їм *** *** не сподобалося, що наші розгорнули прапор України... Поліцаї мусили втрутитися.

А коли вони ще тупо і огидно свистіли під час виконання нашого гімну, то пішли вони ...

Я знала, що вони грають з підлянкою. Якби це раптом був вирішальний матч - то вони ще в першому таймі половину наших переламали б.

Показово, що наші всі співали гімн (і майже всі хрестилися перед виходом і матчем), а суперники - як оніміли + тренерський штаб.
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17.11.2021 00:45
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16.11.2021 23:44 Відповісти
Красавы.
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16.11.2021 23:44 Відповісти
прокляття 1-1 знято
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16.11.2021 23:45 Відповісти
От якщо б ще прокляття 1+1 зняти))
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17.11.2021 05:21 Відповісти
Там з кожного треба вийняти 12-ти метрового хробака
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17.11.2021 07:37 Відповісти
Ой, хлопці, порадували!!!!!! Як же чудово, що ви накінець-то не в нічию зіграли. Будьмо!!!!!!!!!!!!!
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16.11.2021 23:46 Відповісти
Слава Україні!!!
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16.11.2021 23:46 Відповісти
Молодці. Шкода Довбик не забив другий. Це був би мега гол!
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16.11.2021 23:52 Відповісти
Печали больше чем радости... С такой игрой и самоотдачей дальше ничего не светит...
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16.11.2021 23:53 Відповісти
Французів треба дякувати! Саме вони , в першу чергу, вивели нашу збірну в стикові перегони!
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16.11.2021 23:53 Відповісти
Щаз.
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17.11.2021 01:03 Відповісти
Французам, а не французів.
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17.11.2021 07:23 Відповісти
Еле выиграли второй состав Боснии. Т.е равносильно Мальте,Сан Марино и т.д. Чему радоваться?
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16.11.2021 23:58 Відповісти
радуйся что живой. Зеля вывел Украину в Чемпионы по ковиду. Каждый день -1000
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17.11.2021 00:19 Відповісти
только по этому поводу и радоваться разве....
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17.11.2021 01:13 Відповісти
Второй состав? Ты и первого не знаешь.
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17.11.2021 01:17 Відповісти
Там такая квалификация ,шо ловить нечего а тем более с такой кошмарной игрой .
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17.11.2021 00:12 Відповісти
Босния, наверное, трижды вакцинированная, что так играла.
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17.11.2021 00:14 Відповісти
Бубенчик дал им три раза по тыще =)
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17.11.2021 00:18 Відповісти
Если не Катар, то хоть стыки посмотрим
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17.11.2021 00:19 Відповісти
Снова Зинченко и Довбик выручают.
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17.11.2021 00:19 Відповісти
Якийсь вдалий сьогодні вечір
U-17 - обіграли невмотивованих португалів і пройшли далі в еліт-раунд;
U-21 - обіграли сербів, хоча по другому тайму не заслуговували;
головна також на фарті пройшла в плей-офф...
Такого фарту трапляється не часто. Взагалі - не припоминаю.
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17.11.2021 00:20 Відповісти
Я святкую.
Звуковий супровід був нормальний ! Може, завтра сусіди щось казатимуть ...

Хлопці, молодчинки наші ! (Скигління про стики сьогодні чути не хочу. От буде березень - тоді).

Грали дисципліновано, розрахували сили: не виклалися до знемоги у першому таймі, щоб потім падати у другому. Кілька разів віддали ініціативу боснякам - нормально.

Так, пропустили фактично три дуже небезпечних моменти: Жора, цьом ! Врятував.

Лаяла дерев'яку Циганкова, але прощаю за гольовий пас.
Довбик !!! Артем, ну, йолки-палки, третій можна було покласти.

Земляки мої - молодчинки, хоча Зінченко лажав з пасами і створював небезпеку для нас на лівому фланзі. Русік старався, як і у матчі з болгарами.

Іду тролить москалів. Бо вони, падлюки, дуже бажали перемоги боснійцям і фінам.

А, ще: суддя - теж падлюка. А на Трибуні його розхвалили. Придурок реальний.

Ми тебе любимо, Збірна ! Бажаю перемог !

Подяка нашим уболівальникам, які поїхали і палко підтримували Збірну !
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17.11.2021 00:25 Відповісти
Забула: вболівальники босняків - просто свині. Там був інцидент, коли їм *** *** не сподобалося, що наші розгорнули прапор України... Поліцаї мусили втрутитися.

А коли вони ще тупо і огидно свистіли під час виконання нашого гімну, то пішли вони ...

Я знала, що вони грають з підлянкою. Якби це раптом був вирішальний матч - то вони ще в першому таймі половину наших переламали б.

Показово, що наші всі співали гімн (і майже всі хрестилися перед виходом і матчем), а суперники - як оніміли + тренерський штаб.
показати весь коментар
17.11.2021 00:45 Відповісти
Насправді боснійці зірвалися на наших через те, що хтось в нашому секторі додумався світонути триколорну ганчірку, тим паче перевернуту, саме так виглядає, сербський прапор і прапор т.зв. республіки Сербської, діячі якої зараз в Боснії намагаються качати права за відділення від Федерації Боснії (привіт кормільцям всєя Донбаса), ситуація в країні майже вибухова, а тут наші вирішили вчудити, ось боснійці і подумали, що це спеціально влаштували провокацію!
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17.11.2021 02:21 Відповісти
Це хтось з наших од великого розуму до такого додумався ? Блін. Не гарно.

Я бачила, що там щось не спокійно було перед початком матчу, але на Трибуні написали про український прапор - я повірила.
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17.11.2021 08:43 Відповісти
ви в курсі цього інциденту? хотось з наших спецом перевернув кацапський флаг, і вони вирішили, що ми за сербію?? тому нас освистали??
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17.11.2021 14:30 Відповісти
Згадаємо втрачені чотири очки з казахами і два очки з фінами... І то було би в нас з французами по 18 очок. І ділили би перше місце в групі...
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17.11.2021 00:45 Відповісти
Мур,будь вже послідовним до кінц...4 бали від Франції можеш сміливо відмінусувати,а тоді за перше місце і говорити нічого.В України немає жодного топового нападаючого.Хто буде забивати?
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17.11.2021 06:54 Відповісти
На нашвабрии пожарища от пуканов. Тем более после собственного обсера с Хорватами.
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17.11.2021 01:19 Відповісти
Хорвати молодці, їх бойовий дух завжди мене захоплював.
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17.11.2021 05:32 Відповісти
Дурацкий скучный женский спорт. Но удивляет что радости маловато на этом сайте.
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17.11.2021 05:40 Відповісти
Зря радуетесь, команда - отстой!
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17.11.2021 06:40 Відповісти
За засрашку никто и не радуется.
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17.11.2021 07:04 Відповісти
Ваши жопоногие, вообще днище)
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17.11.2021 09:15 Відповісти
Давайте просто порадієм за наших.
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17.11.2021 08:05 Відповісти
В плей-офф, или в фак-офф - какая нам разница ?
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17.11.2021 08:38 Відповісти
вам москалям, це дійсно ні до чого. Мізків=0, не зрозумієш.
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17.11.2021 08:51 Відповісти
Коли йде війна, адекватним людям не до футболу.
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17.11.2021 10:15 Відповісти
"В такие времена как наши нет места ненаучной любви" А жить когда?
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17.11.2021 18:59 Відповісти
1) Спасибо и благодарочка сборной Франции, за усиление состава во втором тайме и победу над Финляндией ( а то как то после первого тайма было не по себе) 2) Спасибо Богу , удаче, везению, чуду, Бущану, боснийцам и т.д. за 45 минуту 1 го тайма, когда боснийцы не понятно как нам не забили 3) Спасибо нашим ребятам что смогли забить 2 ( хотя ну почему не три, такие шансы нужно использовать) и выйти в "следующий круг", правда с наихудшим результатом среди 2 х мест ( ну то такое.., нам не привыкать, точно так мы вскочили в последний вагон с наихудшим результатом на Чемпионате Европы, а потом еще чудесным образом умудрились победить Швецию.. везение , а может карма) 4) игра( не результат) желали быть лучшими, с учетом того что результат для боснийцев уже не имел турнирного значения, то что два ведущих игрока сорной Боснии не смогли участвовать в матче, то что боснийцы перед этим провели тяжелую игру с финнами ( а мы отдыхали), то что у нас пот сути был сильнейший состав, вызвали все кого хотели, ни кто не пропускал матч. По сути за боснийцев был только один нюанс " свое поле" и все. Но уж есть как есть. Слава Богу мы прошли дальше. Как говорят мы " выполнили задачу минимум".. это как... задача минимум это попадание на ЧМ. Все остальное это не о чем. Ну и еще - если бы не две позорных ничьи от казахов мы могли бы быть "сеянными" ( и эта та огромная ложка дегтя что останется с нами) и немного конечно жаль финнов особенно после их фееричной победе 1-3 в меньшинстве ( с не забитым пенальти) над Боснией), как оказалось этот результат был нам " в масть". Теперь ждем жеребьевки, а там "мама не горюй", но почему то думаю что это будут наши друзья шведы( хотя наверное лучше бы валлийцы) Да еще хотелось бы добавить " Слава Хорватии- Героям слава".
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17.11.2021 08:51 Відповісти
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17.11.2021 14:35 Відповісти
Андерсен.Спасибо за спокойный разбор ситуации около-я не мог следить...
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18.11.2021 03:28 Відповісти
Україна вперед до фіналу, кацапський зброд фуйло-раша не пройде.
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17.11.2021 09:59 Відповісти
 
 