Збірна України у гостях перемогла Боснію і Герцеговину та вийшла у плей-офф кваліфікації ЧС-2022 з футболу
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Збірна України з футболу на виїзді перемогла збірну Боснії та Герцеговини з рахунком 2:0.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Голами відзначились Зінченко (58 хвилина) і Довбик (79).
В іншому матчі групи збірна Франції перемогла збірну Фінляндії.
Таким чином збірна України посіла друге місце в групі D і зіграє в плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2022.
У фінальну стадію чемпіонату світу напряму вийшли десять переможців відбіркових груп - Німеччина, Данія, Франція, Бельгія, Хорватія, Іспанія, Сербія, Англія, Швейцарія та Нідерланди.
Ще три путівки розіграють у стикових матчах десять володарів других місць - Італія, Польща, Португалія, Росія, Північна Македонія, Швеція, Шотландія, Україна, Туреччина та Вельс, до яких приєднаються два найкращі переможці груп Ліги націй УЄФА Австрія та Чехія.
Жеребкування плей-офф відбудеться 26 листопада. Стикові турніри відбудуться з 24 по 29 березня. 12 команд розіграють путівки, що залишилися, в рамках трьох шляхів плей-офф, які складаються з одноматчевих півфіналів і фіналів. Три переможці стикових матчів стануть учасниками ЧС-2022.
XXII чемпіонат світу з футболу відбудеться з 21 листопада по 18 грудня 2022 року в Катарі.
Будь ласка, зачекайте...
U-17 - обіграли невмотивованих португалів і пройшли далі в еліт-раунд;
U-21 - обіграли сербів, хоча по другому тайму не заслуговували;
головна також на фарті пройшла в плей-офф...
Такого фарту трапляється не часто. Взагалі - не припоминаю.
Звуковий супровід був нормальний ! Може, завтра сусіди щось казатимуть ...
Хлопці, молодчинки наші ! (Скигління про стики сьогодні чути не хочу. От буде березень - тоді).
Грали дисципліновано, розрахували сили: не виклалися до знемоги у першому таймі, щоб потім падати у другому. Кілька разів віддали ініціативу боснякам - нормально.
Так, пропустили фактично три дуже небезпечних моменти: Жора, цьом ! Врятував.
Лаяла дерев'яку Циганкова, але прощаю за гольовий пас.
Довбик !!! Артем, ну, йолки-палки, третій можна було покласти.
Земляки мої - молодчинки, хоча Зінченко лажав з пасами і створював небезпеку для нас на лівому фланзі. Русік старався, як і у матчі з болгарами.
Іду тролить москалів. Бо вони, падлюки, дуже бажали перемоги боснійцям і фінам.
А, ще: суддя - теж падлюка. А на Трибуні його розхвалили. Придурок реальний.
Ми тебе любимо, Збірна ! Бажаю перемог !
Подяка нашим уболівальникам, які поїхали і палко підтримували Збірну !
А коли вони ще тупо і огидно свистіли під час виконання нашого гімну, то пішли вони ...
Я знала, що вони грають з підлянкою. Якби це раптом був вирішальний матч - то вони ще в першому таймі половину наших переламали б.
Показово, що наші всі співали гімн (і майже всі хрестилися перед виходом і матчем), а суперники - як оніміли + тренерський штаб.
Я бачила, що там щось не спокійно було перед початком матчу, але на Трибуні написали про український прапор - я повірила.