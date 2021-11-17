Українського воїна поранено на Донбасі. Війська РФ 13 разів обстріляли позиції ЗСУ, застосовуючи 152- і 122-мм артилерію та міномети, - штаб ООС

Протягом минулої доби, 16 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, 6 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це йдеться в ранковому зведенні штабу ООС у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

В напрямку Мар’їнки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.

Біля Причепилівки російські найманці здійснили два обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

В бік Новотошківського ворог двічі відкривав вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Неподалік Травневого противник обстріляв позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів.

В районі Новоолександрівки ворожі війська вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Позиції біля Новозванівки двічі потрапили під обстріл з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В бік населеного пункту Муратове окупанти вели вогонь з артилерії калібру 152 мм.

Біля Попасної обстріл здійснювався з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

В напрямку Пісків ворог вів обстріл з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

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"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - повідомили у штабі.

Таккож повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 17 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку Невельського противник відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил в результаті дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - зазначили в пресцентрі ООС.

У штабі наголосили, що завдяки зусиллям украхнських воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали у штабі.