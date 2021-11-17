УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6438 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Операція Об'єднаних сил Війна
1 678 9
війна (56174) обстріл (20960) поранення (2656) Донбас (21733)

Українського воїна поранено на Донбасі. Війська РФ 13 разів обстріляли позиції ЗСУ, застосовуючи 152- і 122-мм артилерію та міномети, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Українського воїна поранено на Донбасі. Війська РФ 13 разів обстріляли позиції ЗСУ, застосовуючи 152- і 122-мм артилерію та міномети, - штаб ООС

Протягом минулої доби, 16 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, 6 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це йдеться в ранковому зведенні штабу ООС у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

В напрямку Мар’їнки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.

Біля Причепилівки російські найманці здійснили два обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

В бік Новотошківського ворог двічі відкривав вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Неподалік Травневого противник обстріляв позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів.

В районі Новоолександрівки ворожі війська вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Позиції біля Новозванівки двічі потрапили під обстріл з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В бік населеного пункту Муратове окупанти вели вогонь з артилерії калібру 152 мм.

Біля Попасної обстріл здійснювався з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

В напрямку Пісків ворог вів обстріл з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російського окупанта затримали в районі проведення ООС, - Telegram-канал

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - повідомили у штабі.

Таккож повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 17 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку Невельського противник відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил в результаті дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - зазначили в пресцентрі ООС.

У штабі наголосили, що завдяки зусиллям украхнських воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали у штабі.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Одужання……
показати весь коментар
17.11.2021 07:45 Відповісти
показати весь коментар
17.11.2021 07:51 Відповісти
Неадекватний мудак він.
показати весь коментар
17.11.2021 10:28 Відповісти
Ну почему? А 73%?
показати весь коментар
17.11.2021 10:40 Відповісти
73% виборців повіріли, черговий раз у брехню й помилилися. Тільки єь#нутих кацапов та совків привчають що "винен" той кого обдурили а у нормальних людей ВИНЕН ТОЙ ХТО ОБДУРИВ! ТАК ЩО Ваше питання про 73% недоречне бо зараз янелоха стільки не підтримує.
показати весь коментар
17.11.2021 15:46 Відповісти
Простите, 73% не слышали шуточек "потереть палочками"? Не знали насчёт повесток? Не в курсах где чмо отсиживалось в 14м? За бизнес с минобороны параши?
"Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!"
показати весь коментар
17.11.2021 18:12 Відповісти
Серіалу повіріли.
Невміють обирати й досі Українці владу.... але навчатся з часом.
показати весь коментар
17.11.2021 22:58 Відповісти
А "байрактари" сплять в ангарі...
показати весь коментар
17.11.2021 08:39 Відповісти
Чому не накривають "Байрактарми" **#них рашисстов?!!! Класти треба Хутлера на озабочених й крити козломордих кацапов щоб аж у лапті сралися!!!
показати весь коментар
17.11.2021 10:28 Відповісти
 
 