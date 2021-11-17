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Командування ЗС РФ в ОРДЛО розпочало збори військовозобов’язаних запасу, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Командування ЗС РФ в ОРДЛО розпочало збори військовозобов’язаних запасу, - розвідка

Командування ЗС РФ у тимчасово непідконтрольних районах Донецької та Луганської областей розпочали збори військовозобов’язаних запасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ГУР Міноборони України.

"Командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойову та мобілізаційну готовність з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ. З 15 листопада на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях окупанти розпочали проведення чергового збору військовозобов’язаних запасу. З призваними на збори організовано проведення занять з бойової підготовки та тренувань з бойової готовності", - повідомили у розвідці.

Також зазначається, що проведення зборів контролюється комісією штабу 8 загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ.

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Топ коментарі
+5
Смешного мало. Война на пороге
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17.11.2021 07:48
+4
Сімволічне фото на фоні вантажівок, не хватает написів "Груз 200".
Може вони є на зворотньому боці двірей
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17.11.2021 07:32
+4
война давно идет
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17.11.2021 08:05
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Сімволічне фото на фоні вантажівок, не хватает написів "Груз 200".
Може вони є на зворотньому боці двірей
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17.11.2021 07:32 Відповісти
Смешного мало. Война на пороге
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17.11.2021 07:48 Відповісти
война давно идет
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17.11.2021 08:05 Відповісти
Он имел ввиду полномасштабное вторжение параши.
Для сборов не самое подходящее время.
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17.11.2021 08:43 Відповісти
Да прямое вторжение силами регулярных частей для рашки будет высьрелом себе в ногу - огромные потери, окончательное превращение в изгоя, куча санкций, невозможность удержать территории (сопротивление населения), да и одно дело бравада, а другое дело идти сдыхать за амбиции бункерного *****. Гораздо выгоднее держать Украину и союзников в напряжении, и еще и срать экономически, тем же газом. Так можно собственной вате постоянно тыкать, как там ботокснутый говорил, выже не хотите? И с Грузией 2008 тоже нельзя сравнивать, слишком долго у нас длится война. Но это не значит, что надо расслабиться. Надо "прокачивать" армию, подымая стоимость в жизнях для врага, вымести мусор из руководства государства, и быть готовыми. Готовыми вернуть свое.
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17.11.2021 09:42 Відповісти
РФ не такие дураки как вам кажется. Никто батальоны гонять в атаку не будет. Достаточно авиации и артиллерии ударить по всу и начнется паника и отступление. Вряд-ли мотивации хватит стоять до конца на этом . И плюс пятая колонна.
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17.11.2021 09:58 Відповісти
Авиацию можно против талибов или в Сирии применять более менее безопасно, а у нас они врут довольно много самооетов. Все таки пво имеется. Основная угроза в таком случае - ракеты. Но не арта никак. И, тем не менее, захватить и удержать не выйдет толком, + не забывай про реакцию на все это. Одно дело поддерживать оружием и мясом сепаров (и, по инсайдам, толковые в военном плане наемники по 2 кругу уже не хотят ехать - платят мало, а риск скопытиться намного выше чем на ближнем востоке, некоторые посмотрев на то что творится в дырляндии вообще зашкваром считают), и другое - полномасштабная операция против более слабого государства, которое 100 будет жертвой, и никакая лож про т. н. "нацистов" не поможет оправдаться. Дорого это обойдется режиму *****. Вот гибридная война - это дает некоторые бонусы ему. Пока дает. И все меньше и меньше. А тот биомусор, в 90% случаев, из оккупированных регионов не жалко. Кто был при памяти, тот уехал давно. Наших солдат жалко - поставить бы там стену с турелями, как в каком то кино, было бы здорово.
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17.11.2021 10:14 Відповісти
Всрут хотел написать, а не врут.
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17.11.2021 10:18 Відповісти
А пятая колонна это да, это печально. У меня ползавода околоватных, так горит с этого.
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17.11.2021 10:15 Відповісти
Сборы стада лугандонских баранов у которых напрочь отсутствует мотивация. Мясо. У кацапни только со вводом собственных войск может получиться хоть какой-то движ. И то ненадолго.
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17.11.2021 07:59 Відповісти
Типа у нас полно мотивации? В Артёмовске негры - наемники ходят по улицам, вот у них есть мотивация- бабло.
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17.11.2021 08:09 Відповісти
при военкоматах открылись пункты бесплатной выдачи метадона и калашей
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17.11.2021 08:02 Відповісти
Стадо обезьян с гранатами могут пролить много крови. Надо сверхсрочно готовиться к возможному вторжению параши ,а плесень видосики пишет и народу пофиг. Такая ситуация очень напрягает
Нарид на фронт не пойдет " они устали", и опять будем созывать добровольцев. Лучшие отдают жизни а зескот отсидеться и цветочки приготовит встречать """ братьев""""
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17.11.2021 08:57 Відповісти
В Лугандоні почався збір вати...
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17.11.2021 08:12 Відповісти
Надо еще пенсии им увеличить и пособия!!!!! Да, бубочка?????
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17.11.2021 08:18 Відповісти
Это же "наши люди"
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17.11.2021 08:25 Відповісти
"военно связанных запаса. "?!?! Кто тексты пишет? С какого бодуна?
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17.11.2021 08:19 Відповісти
Сборы алкашей, у которых нет сил оттуда смыться ?
Они уже наелись "россии" по самые не хочу.
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17.11.2021 08:23 Відповісти

Вестник Стабильности (анонимный сатирик)






Невероятные приключения россиян в Амстердаме:

Видео https://twitter.com/i/status/1460018379184431107
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17.11.2021 08:45 Відповісти
 
 