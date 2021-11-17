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Правила "2G": у Німеччині почали вводити більш жорсткі обмеження для невакцинованих людей

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Правила

Німеччина поступово запроваджує більш жорсткі обмеження для людей, які досі не пройшли вакцинацію від коронавірусу. Нові обмеження поки що торкнулися тільки деяких земель, в яких місцева влада вважає їх необхідними.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише The Guardian.

У Саксонії 85% ліжок інтенсивної терапії займають пацієнти з коронавірусом. Там влада ввела так звані правила "2G" у всіх другорядних магазинах і установах. "2G" означає "вакцинований і відновлений", що означає, що подібні місця можуть відвідувати люди з тестами та доказами вакцини.

Міністр соціальних справ Саксонії Петра Кеппінг заявила, що, якщо захворюваність продовжить зростати до такої міри, що лікарні не зможуть впоратися з цим, будуть потрібні додаткові заходи.

Північний Рейн-Вестфалія повинен наслідувати цей приклад, де нещепленим людям буде відмовлено в доступі на всі другорядні об'єкти й заходи, включаючи футбольні матчі та різдвяні ярмарки. Людям, які бажають відвідати карнавальні заходи на початку сезону, необхідно буде пройти тест на додаток до вакцинації або одужання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Кравчук про плани обмежити доступ невакцинованих до Ради: За тиждень незручностей депутати таки підуть робити щеплення

Мер Берліна Майкл Мюллер заявив у вівторок, що Берлін також знаходиться на шляху до введення аналогічних правил "2G-плюс". Місто сподівається відкрити центри вакцинації, які були закриті після зниження захворюваності цього літа. Відкриття центрів вакцинації відбудеться не раніше січня або лютого.

Нагадаємо, що Ангела Меркель закликала німців пройти вакцинацію від коронавірусу. За її словами, в країні важка ситуація із захворюваністю.

Раніше повідомлялося, що Австрія запровадила жорсткі заходи для невакцинованих людей. Їм дозволили виходити з дому тільки з певною метою.
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Топ коментарі
+8
Гулять так гулять, давайте уже стройте концлагерь для невакцинированых
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17.11.2021 07:58
+8
Колись люди також повністю вірили комуністам, нацистам, чи іншим покидькам. І казали що все правельно, що не таких знищують, на благо усьому народу.
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17.11.2021 08:01
+6
почему когда-то?

два с половиной года назад поверили
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17.11.2021 08:15
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Попридумували нових термінів, як диктаторські режими.
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17.11.2021 07:43 Відповісти
Г+Г
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17.11.2021 07:47 Відповісти
Так вот зачем рептилоиды вышки 5G строят!
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17.11.2021 07:55 Відповісти
.Ще трохи і для антваксів , по всьому світу почнуть створювати резервації .
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17.11.2021 07:55 Відповісти
Гулять так гулять, давайте уже стройте концлагерь для невакцинированых
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17.11.2021 07:58 Відповісти
№95
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17.11.2021 08:02 Відповісти
Гітлер одобряє.
Він сам давно вакцинувався і запитує у антиваксерів: "Де маска?" )))

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17.11.2021 08:42 Відповісти
Зачем? Они с помощью ковида и на кладбища неплохими темпами самопереселяются.
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17.11.2021 09:54 Відповісти
Вот именно, вопрос "Зачем?" актуален как никогда.
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17.11.2021 11:43 Відповісти
Ну, если хочешь, то можешь строить.
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17.11.2021 11:56 Відповісти
Не підказуйте.

З іншого боку, можливо, "борці" над цим вже працюють і скоро оголосять. Каста "привілейованих" буде в екстазі.
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17.11.2021 10:23 Відповісти
Я залишився без ЗЄлєної 1000, а тут грядьот ще якесь G+G
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17.11.2021 08:00 Відповісти
Колись люди також повністю вірили комуністам, нацистам, чи іншим покидькам. І казали що все правельно, що не таких знищують, на благо усьому народу.
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17.11.2021 08:01 Відповісти
почему когда-то?

два с половиной года назад поверили
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17.11.2021 08:15 Відповісти
дальше будут демократично выжигать штрихкод на лбу у вакцинированных и строить концлагеря для невакцинированных? в прошлом веке подобное было.
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17.11.2021 08:26 Відповісти
Ты и так живешь без мозгов, так что если и выжгут - ничего страшного
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17.11.2021 08:41 Відповісти
выжигать и тебе будут, мозговитый. чуть-чуть демократии и чуть-чуть диктатуры не бывает. фюрер тоже начинал с малого, как и *****, как и лукашеску. а ты посри тут, пока еще можешь...
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17.11.2021 12:55 Відповісти
Вы новость внимательно прочитайте и желательно в другом источнике, что такое 2G! У вакцинированных будут еще и тест требовать! Заголовок как всегда не соответствует содержанию!
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17.11.2021 08:36 Відповісти
Через две недели, когда невакцинированным ********* запретили шастать в Украине, уровень новых заражений пошел на спад. Так что запрет работает.
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17.11.2021 08:37 Відповісти
Все правильно. Полудурков-антиваксов нужно загонять в резервации, как прокаженных, чтобы не мешали жить и развиваться нормальным людям и миру. Пускай там вымирают свято уверуй во «всемирный заговор», ну или во что эти дятлы там верят. В общем тотальное поражение в правах и вселенский бойкот антиваксам! Вот!!!😀😀😀
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17.11.2021 08:47 Відповісти
Коли наводиш подібні коменти, то ще й вищать (а газетка зразу тре), що вони - не фашисти.
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17.11.2021 10:21 Відповісти
Может сразу расстреливать?
Ну а чё,тройка ментов ходят по городу один проверяет аусвайс,второй судья,третий приводит приговор в действие.
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17.11.2021 10:21 Відповісти
Хорошая идея! Поддерживаю!👍👍👍
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17.11.2021 10:34 Відповісти
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17.11.2021 11:51 Відповісти
Трёх невакцинованих в якісь замкнуті пространства помістити аля резервація\гетто і заставити повязки з коронов носити. І ,туйво, напис на всю спину:JUDEN
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17.11.2021 09:13 Відповісти
Я не понял, в Германии более 70% вакцинированых!!! Жопа с госпитализациями откуда? Вы же трещите что вакцинированные легко переносят,для общественного иммунитета достаточно 70% вакцинированных,что происходит, где "собака зарыта"? И иммунитет должен быть ,а его( что ж так????!) и больницы" затарены", а вакцинация впереди планеты всей ( как так????) Где очень сильно как то кто то наверное про вакцинацию как панацею НАБРЕХАЛ. А зачем? И главное ПОЧЕМУ дальше брешут? И ДАВЯТ что бы БЕСПОЛЕЗНОЙ( вредной?) практикой занимались все жесче . Случайно? Не думаю.
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17.11.2021 09:46 Відповісти
А у властей всех стран уже нет пути назад...
Обьяви сейчас что вакцины бесполезны...более того они делают ситуацию еще хуже...и полетят со своих насиженных кресел все...и везде..
Поэтому колоть будут до упора....
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17.11.2021 10:04 Відповісти
Мы когда нибудь может и узнаем правду.
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17.11.2021 10:17 Відповісти
На східних землях (багато друзів *****) дуже багато антиваксів, тому процент вакцинованих менший, ніж на західних, і, відповідно, більше випадків захворювання. Совпадєніє?

Нові зараження по землях:

https://www.corona-in-zahlen.de/*************/

Вакцинація по землях:

https://www.corona-in-zahlen.de/impfungen/

А 2G, то Geimpft (вакцинований) або Genesen (той, що виздоровів). 3G, то вакцинований або той, що виздоровів або з негативним тестом; 2G+ , то вакцинований або той, що виздоровів і з негативним тестом (ніякого АБО).
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17.11.2021 10:35 Відповісти
Все правильно. Полудурков-антиваксов нужно загонять в резервации, как прокаженных, чтобы не мешали жить и развиваться нормальным людям и миру. Пускай там вымирают свято уверуя во «всемирный заговор», ну или во что эти дятлы там верят. В общем тотальное поражение в правах и вселенский бойкот антиваксам! И как бы некоторым упоротым антиваксерам не хотелось меня расстрелять за мой пост, но вот увидите - политика «геноцида» в мире по отношению к этим полудуркам будет только ужесточаться. Всем привет!👋👋👋😀😀😀
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17.11.2021 10:40 Відповісти
Яке дурне, скажи санітарці хай памперс тобі поміняє, мерзото.
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17.11.2021 11:09 Відповісти
от хто, хто, а фріци знають толк в концентраційних таборах! Приєднуюсь до фріців: євреї, цигани і слов'яни невакциновані - це загроза для білої раси вакцинованих і мають бути обмежені абсолютно у всіх правах і ізольовані від суспільства! Тільки так і не інакше... Правильною дорогою йдуть.
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17.11.2021 11:59 Відповісти
Паланням антиваксів задоволенний!

Хоче загалом це все дуже погано. Рівень освіченості населення нижче плінтуса як у нас так і в "цивілізованому" світі.
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17.11.2021 12:34 Відповісти
верно.
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17.11.2021 14:51 Відповісти
Австрия в вела самые жесткие меры ,против невакцинированых , но именно трижды вакцинированый канслер Австрии ,заболел короной вот и ссылочка . так что делайте выводы господа вакцинаторы
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08.01.2022 06:55 Відповісти
https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3381613-kancler-avstrii-zabolel-koronavirusom.html
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08.01.2022 06:55 Відповісти
 
 