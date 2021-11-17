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Зеленський привітав збірну України з виходом у плей-офф: "Будемо несамовито підтримувати й зірвемо горлянку"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Спорт

Зеленський привітав збірну України з виходом у плей-офф:

Президент України Володимир Зеленський привітав збірну України з футболу з перемогою у грі з командою Боснії та Герцеговини у відборі чемпіонату світу-2022.

Про це президент написав на своїй сторінці у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Ці хлопці щойно перемогли і потрапили до плей-оф, де боротимуться за вихід на чемпіонат світу - 2022. Цих хлопців ми будемо несамовито підтримувати й зірвемо горлянку, коли їм це вдасться.

Тому що ці хлопці – збірна України з футболу!", – написав Зеленський.

Як повідомлялося, збірна України з футболу обіграла на виїзді збірну Боснії та Герцеговини з рахунком 2:0 в останньому груповому матчі кваліфікації, та отримала можливість зіграти у плей-оф за вихід у фінальну частину чемпіонату світу, який пройде у Катарі у листопаді-грудні 2022 року.

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Топ коментарі
+33
На міжнародних майданчиках ти горлянку маєшь рвати , а на безпекову конференцію чомусь Порох поїхав.
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17.11.2021 07:51
+20
Все логічно . Коміки мають " рвати горлянку " на сцені , а політики мають займатись безпекою країни . .
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17.11.2021 08:01
+15
Толку з преЗЕдента , на тій конференцї - як з козла молока . Одна лиш - ганьба . То ж краще нехай сидить вдома і рве горлянку на футболі . Петро там і сам справиться . .
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17.11.2021 08:28
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На міжнародних майданчиках ти горлянку маєшь рвати , а на безпекову конференцію чомусь Порох поїхав.
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17.11.2021 07:51 Відповісти
Все логічно . Коміки мають " рвати горлянку " на сцені , а політики мають займатись безпекою країни . .
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17.11.2021 08:01 Відповісти
Та воно то так,якби коміки по суміцнитству преЗедентами не були б
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17.11.2021 08:20 Відповісти
Толку з преЗЕдента , на тій конференцї - як з козла молока . Одна лиш - ганьба . То ж краще нехай сидить вдома і рве горлянку на футболі . Петро там і сам справиться . .
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17.11.2021 08:28 Відповісти
- Куме! А чого це всі дивуються як ми там живем в Україні?
- Та бачите - в Україні створилась унікальна політична система: ми маємо одночасно аж ДВОХ президентів - "ляльково-портретного" і "робочого" Перший знімає "відосики" і "надуває щоки" в телевізорі , а другий - представляє Україну на міжнародній арені і захищає її інтереси!
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17.11.2021 08:40 Відповісти
Нехватало, что бы туда оно поехало. Его вообще надо изолировать, что б не слуху не духу. С такими президентами и ****** не треба.
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17.11.2021 08:04 Відповісти
Ну какое б оно не было, оно к сожалению пока президент и это его задача, тому кто не показывает, что готов защищаться и помогать никто не будет. Пороху конечно респект что продолжает исполнять эту функцию.
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17.11.2021 08:18 Відповісти
Для клоуна пропіаритись це святе.
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17.11.2021 07:57 Відповісти
Зрада, безсумнівно!
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17.11.2021 11:59 Відповісти
Зіркова хвороба.
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17.11.2021 12:14 Відповісти
Судячи з голосу, Пан президент її вже зірвав.
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17.11.2021 07:59 Відповісти
Не, то травма ротоглотки со времен КВН.
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17.11.2021 08:05 Відповісти
Натер
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17.11.2021 08:56 Відповісти
Ти хоч до збірної не лізь, горе луковое
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17.11.2021 08:02 Відповісти
поставить его на ворота.. это было бы комично... его амплуа )))))))))
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17.11.2021 09:04 Відповісти
"Фартовый". Можно смело ставки делать
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17.11.2021 08:06 Відповісти
сомневаюсь что найвеличниший нелох смотрит вообще футбол максимум фигурное катание...
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17.11.2021 08:10 Відповісти
Бубочці аби запіаритись...
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17.11.2021 08:11 Відповісти
Кінчене яке...
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17.11.2021 08:13 Відповісти
Мізки вже зірвав. Здоровий глузд теж зірвав. Залишилась горлянка....
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17.11.2021 08:14 Відповісти
Хрипктому неробі лишилось ще свою горлянку зірвати, взагалі не дієздатне буде.
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17.11.2021 08:14 Відповісти
Та най зірве. Може менше буде брехати ротом.
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17.11.2021 14:04 Відповісти
Лучше что-бы ты, питар, сорвал бы себе что-то другое, посущественнее - голову например!!!!!!!!!!!!!
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17.11.2021 08:16 Відповісти
Оце б було файно !
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17.11.2021 08:20 Відповісти
Молодец Президент Зеленский! Футболисты чувствовали мощную поддержку Президента Зеленского поэтому и победили
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17.11.2021 08:18 Відповісти
Петрович! Ты когда удрал с психушки? Или выпустили по амнистии?
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17.11.2021 08:20 Відповісти
гавно булькнуло...
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17.11.2021 08:32 Відповісти
это стеб?
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17.11.2021 11:21 Відповісти
Очко себе не порви,клован.
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17.11.2021 08:22 Відповісти
Все, зурочив! Мої співчуття футболістам збірної.
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17.11.2021 08:37 Відповісти
Интересно, как будет звучать голос хриплого карлика, когда он его сорвет.
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17.11.2021 08:49 Відповісти
Можливо какуківи?
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17.11.2021 08:58 Відповісти
какукім
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17.11.2021 12:24 Відповісти
Фигляр... Несчастная Украина..
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17.11.2021 09:10 Відповісти
Даже у зекрысы не получится так сглазить,как вас ,свинособак, "сглазили" -единственный гол за матч и то сами себе впиндюхали
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17.11.2021 09:31 Відповісти
*******,иди боссу - ***** в очко загляни в очередной раз. Падаль жидовская сплошные обстрелы,а оно с пивом футболу радуеться.
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17.11.2021 09:26 Відповісти
оно и сюда влезло...теперь главное,чтоб, корда зекрыса будет глодку рвать ,самим себе не забить,как свинособаки
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17.11.2021 09:28 Відповісти
Оце справжня справа для президента воюючої країни з вбитою економікою - рвати горлянку за футбол. На це ж розуму не треба, паяц, він і є паяц. Таке враження, що він не розуміє, на хріна його зебобіки зробили президентом.
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17.11.2021 09:49 Відповісти
Дуже прикро, але окрiм, як рвати горлянку та переслiдувати людей, воно бiльш нiнащо не здатне.
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17.11.2021 10:55 Відповісти
При всем при том,
При всем при том
Одно мы знаем твердо:
Что Шут останется Шутом
И в гордом званье Лорда!..
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17.11.2021 12:29 Відповісти
 
 