Зеленський привітав збірну України з виходом у плей-офф: "Будемо несамовито підтримувати й зірвемо горлянку"
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Президент України Володимир Зеленський привітав збірну України з футболу з перемогою у грі з командою Боснії та Герцеговини у відборі чемпіонату світу-2022.
Про це президент написав на своїй сторінці у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Ці хлопці щойно перемогли і потрапили до плей-оф, де боротимуться за вихід на чемпіонат світу - 2022. Цих хлопців ми будемо несамовито підтримувати й зірвемо горлянку, коли їм це вдасться.
Тому що ці хлопці – збірна України з футболу!", – написав Зеленський.
Як повідомлялося, збірна України з футболу обіграла на виїзді збірну Боснії та Герцеговини з рахунком 2:0 в останньому груповому матчі кваліфікації, та отримала можливість зіграти у плей-оф за вихід у фінальну частину чемпіонату світу, який пройде у Катарі у листопаді-грудні 2022 року.
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- Та бачите - в Україні створилась унікальна політична система: ми маємо одночасно аж ДВОХ президентів - "ляльково-портретного" і "робочого" Перший знімає "відосики" і "надуває щоки" в телевізорі , а другий - представляє Україну на міжнародній арені і захищає її інтереси!
При всем при том
Одно мы знаем твердо:
Что Шут останется Шутом
И в гордом званье Лорда!..