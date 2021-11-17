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Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 30 танків і гаубицю військ РФ у забороненій зоні, - звіт

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 30 танків і гаубицю військ РФ у забороненій зоні, - звіт

Безпілотники дальнього радіуса дії Місії ОБСЄ зафіксували на Донбасі вороже озброєння, розміщене за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті ОБСЄ

Так, безпілотники спецмісії зафіксували озброєння російських найманців.

Зокрема, СММ ОБСЄ зафіксувала за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння 30 танків та 1 гаубицю на полігоні поблизу н. п. Покровка (непідконтрольний урядові, 36 км на схід від Донецька).

А також 2 ворожі машини, ймовірно, ББМ (бойова броньована машина) та 1, ймовірно, радіорелейну станцію в житловому кварталі н.п. Безіменнне в непідконтрольному урядові районі Донецької області.

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Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 30 танків і гаубицю військ РФ у забороненій зоні, - звіт 01
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Ну і що далі? Чергове занепокоєння?
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17.11.2021 08:06 Відповісти
Ащо їм можна зробити? Пуйло ложе свій оцупок і на Нато і ЄС. А тут злякається місії ОБСЄ?
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17.11.2021 08:09 Відповісти
Вопрос - А вообще стоит ли?
Станьте на их место, оцените картину взаимодействия и реакции укр. властей и чесно скажите, вы бы как поступили?
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17.11.2021 08:11 Відповісти
пора нашу мебель - "байрактари" прогуляти....
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17.11.2021 08:49 Відповісти
Для главковерха озабоченность Меркель сильнее "прогулок"ударных БПЛА
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17.11.2021 14:11 Відповісти
вот интересно...куда свои доклады и фиксации складывает ОБСЕ.. (ну в смысле дальше что?)
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17.11.2021 09:01 Відповісти
Спецмиссия строчит отчеты по-украински? Для ЕСПЧ?
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17.11.2021 10:44 Відповісти
 
 