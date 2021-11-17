В Україні за добу від COVID-19 померли 769 осіб, зафіксовано 18 668 нових випадків зараження, 20 211 осіб одужали
Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я
В Україні зафіксовано 18 668 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 17 листопада.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"Понад 9 млн українців завершили імунізацію від COVID-19!
За добу 16 листопада в Україні:
зафіксовано 18 668 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1312, медпрацівників – 403);
294 855 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 114 029 людей, повністю імунізовані – 180 826 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 4 468 осіб;
летальних випадків – 769;
одужало – 20 211 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 263 417 осіб;
одужало – 2 684 584 особи;
летальних випадків – 78 754;
проведено ПЛР-тестувань – 15 348 780.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 445 581 людину, з них отримали одну дозу – 12 445 579 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 068 241 людина. Загалом проведено 21 513 820 щеплень.
88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
Чемпіони з короновірусу мабуть задоволені
У середу, 17 листопада, група журналістів-розслідувачів Bellingcat оприлюднить звіт про причини зриву спецоперації із затримання українськими спецслужбами у Білорусі понад 30 російських бойовиків ПВК "Вагнера", які воювали на Донбасі на боці терористів.
вівторок, 16 листопада 2021, 23:28
Йду до Гордона за поп-корном, нехай відасть
Pfizer поділився ліцензією на ліки проти COVID-19 Джерело: https://censor.net/ua/n3299895
Але мені не байдуже що в Україні йде інформаційний кацапський Геноцид!!!
За допомогою таких шакалів як ти Задралі_Задралі-Аліса, та ще багатьох інших посіпак Кремля які працюють та ведуть свою Антиукраїнську пропаганду на Цензорі та інших інформаційних джерелах.
Завдяки таким як ти троллям- провокаторам Україна вимирає.
Народжуваність в Україні впала, чисельність скоротилась на 10%
https://lb.ua/society/2021/03/09/479412_narodzhuvanist_ukraini_znizilasya.html
Завдяки Кацапам як ти Zadrali Zadrali, які радіють смертям Українців кожного дня написуючи тут антиваксерську маячню Україна вимирає, і до 2100 року має залишитись 24 млн... Це без війни...
https://lb.ua/society/2021/03/09/479412_narodzhuvanist_ukraini_znizilasya.html
Горіти тобі в пеклі Кацапський Шакал!!!