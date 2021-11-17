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В Україні за добу від COVID-19 померли 769 осіб, зафіксовано 18 668 нових випадків зараження, 20 211 осіб одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 769 осіб, зафіксовано 18 668 нових випадків зараження, 20 211 осіб одужали

В Україні зафіксовано 18 668 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 17 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Понад 9 млн українців завершили імунізацію від COVID-19!

За добу 16 листопада в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 769 осіб, зафіксовано 18 668 нових випадків зараження, 20 211 осіб одужали 02 зафіксовано 18 668 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1312, медпрацівників – 403);

В Україні за добу від COVID-19 померли 769 осіб, зафіксовано 18 668 нових випадків зараження, 20 211 осіб одужали 02 294 855 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 114 029 людей, повністю імунізовані – 180 826 людей.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 769 осіб, зафіксовано 18 668 нових випадків зараження, 20 211 осіб одужали 02 госпіталізовано – 4 468 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 769 осіб, зафіксовано 18 668 нових випадків зараження, 20 211 осіб одужали 02 летальних випадків – 769;

В Україні за добу від COVID-19 померли 769 осіб, зафіксовано 18 668 нових випадків зараження, 20 211 осіб одужали 02 одужало – 20 211 осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тисячу Зеленського отримають усі повністю щеплені українці через "Дію". Для пенсіонерів готується інший інструмент отримання грошового сертифіката, - ОП (Оновлено)

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 769 осіб, зафіксовано 18 668 нових випадків зараження, 20 211 осіб одужали 02 захворіло – 3 263 417 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 769 осіб, зафіксовано 18 668 нових випадків зараження, 20 211 осіб одужали 02 одужало – 2 684 584 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 769 осіб, зафіксовано 18 668 нових випадків зараження, 20 211 осіб одужали 02 летальних випадків – 78 754;

В Україні за добу від COVID-19 померли 769 осіб, зафіксовано 18 668 нових випадків зараження, 20 211 осіб одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 15 348 780.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 445 581 людину, з них отримали одну дозу – 12 445 579 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 068 241 людина. Загалом проведено 21 513 820 щеплень.

88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 769 осіб, зафіксовано 18 668 нових випадків зараження, 20 211 осіб одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 769 осіб, зафіксовано 18 668 нових випадків зараження, 20 211 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 769 осіб, зафіксовано 18 668 нових випадків зараження, 20 211 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 769 осіб, зафіксовано 18 668 нових випадків зараження, 20 211 осіб одужали 13
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Топ коментарі
+11
Антиваксерная истерия создання кремлефашистами и тупоголовыми клоунами у руля страны дает свои плоды - почти 800 человек и второе место в мире по смертности. Это безоговорочное чемпионство!
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17.11.2021 08:33
+9
вмерло ціле село
Чемпіони з короновірусу мабуть задоволені
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17.11.2021 08:23
+5
Українське плато захворюваності парує над горою Джомалунга.
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17.11.2021 08:18
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Українське плато захворюваності парує над горою Джомалунга.
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17.11.2021 08:18 Відповісти
Це просто жах якийсь...
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17.11.2021 08:20 Відповісти
вмерло ціле село
Чемпіони з короновірусу мабуть задоволені
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17.11.2021 08:23 Відповісти
З весни 2020 року - цілий район з райцентром.
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17.11.2021 08:27 Відповісти
Нехай ці померлі "сраним чемпіонам" приходять у снах.
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17.11.2021 08:30 Відповісти
"Вагнергейт": завтра Bellingcat назве винних у зриві спецоперації

У середу, 17 листопада, група журналістів-розслідувачів Bellingcat оприлюднить звіт про причини зриву спецоперації із затримання українськими спецслужбами у Білорусі понад 30 російських бойовиків ПВК "Вагнера", які воювали на Донбасі на боці терористів.

вівторок, 16 листопада 2021, 23:28
Йду до Гордона за поп-корном, нехай відасть
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17.11.2021 08:22 Відповісти
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17.11.2021 09:53 Відповісти
Ну вже менше, ніж на минулих тижнях...
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17.11.2021 08:23 Відповісти
А ще не розпочалася "грипозна" зима з температурними "гойдалками".
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17.11.2021 08:23 Відповісти
Антиваксерная истерия создання кремлефашистами и тупоголовыми клоунами у руля страны дает свои плоды - почти 800 человек и второе место в мире по смертности. Это безоговорочное чемпионство!
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17.11.2021 08:33 Відповісти
Есть такое, да. Можно зайти в соседнюю (вчерашнюю) тему, где МОЗ сказало, что для вакцинации не требуется проверка на антител, и что наличие или отсутствие антител не является поводом для отказа от вакцинации (так сделано во всём мире, если что). В комментариях полный ппц, набижале тонны антивакс-ботов. Потом всё это прочитают люди и пойдут разносить бред про иммунитет, зож и чипирование.
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17.11.2021 14:56 Відповісти
Фото статьи. Это условия для умертвления или лечения? Пока нет действенных лекарств от этой болезни, что делают эти пациенты на рядах плотно стоящих одна возле другой коек?
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17.11.2021 08:39 Відповісти
выходят на плато...
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17.11.2021 08:42 Відповісти
Владимир Шатанов "Пока нет действенных лекарств от этой болезни..?"

Pfizer поділився ліцензією на ліки проти COVID-19 Джерело: https://censor.net/ua/n3299895
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17.11.2021 08:44 Відповісти
Это незапланированная, но предсказуемая встреча антиваксеров.
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17.11.2021 10:01 Відповісти
Не надоело???? Каждый день, на каждой ветке обвинять невакцинированных)
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17.11.2021 10:07 Відповісти
В чем Вы усмотрели обвинение? Это констатация факта - больницы и реанимации забиты в подавляющем большинстве невакцинированными, непропорционально большим по сравнению с их долей в населении.
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17.11.2021 10:10 Відповісти
Киш в будку Кремлєвська шавка-Бот. А то тебе тут не знають.
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17.11.2021 12:03 Відповісти
Ой, лишенько! Люди помирають! Ніколи такого не було і ось - знову!)))
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17.11.2021 12:40 Відповісти
Сегодня на планете Земля умерло 100 тыс. человек. А родилось 250 тыс. И так каждый день... Ой, лишенько! Шо ж такоє! Люди помирають! Ой було б краще, якби ніхто не помирав! ))) И тогда люди как тараканы ползали друг по другу! В тесноте - не в обиде! ) Да?))
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17.11.2021 13:31 Відповісти
Мені глибоко "фіалєтово" скільки народилося Китайців, Індусів, Арабів чи афро- темношкірих.
Але мені не байдуже що в Україні йде інформаційний кацапський Геноцид!!!

За допомогою таких шакалів як ти Задралі_Задралі-Аліса, та ще багатьох інших посіпак Кремля які працюють та ведуть свою Антиукраїнську пропаганду на Цензорі та інших інформаційних джерелах.
Завдяки таким як ти троллям- провокаторам Україна вимирає.

Народжуваність в Україні впала, чисельність скоротилась на 10%

https://lb.ua/society/2021/03/09/479412_narodzhuvanist_ukraini_znizilasya.html

Завдяки Кацапам як ти Zadrali Zadrali, які радіють смертям Українців кожного дня написуючи тут антиваксерську маячню Україна вимирає, і до 2100 року має залишитись 24 млн... Це без війни...

https://lb.ua/society/2021/03/09/479412_narodzhuvanist_ukraini_znizilasya.html

Горіти тобі в пеклі Кацапський Шакал!!!
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17.11.2021 13:45 Відповісти
Ты что, не уважаешь другие нации?
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17.11.2021 14:13 Відповісти
И кто украинцам доктор, что они не хотят размножаться? Почему другие плодятся как кролики, а украинцы вымирают? Тут дело не в эпидемии. Потому что, как видишь по соотношению, вымирания не происходит. Идёт сумасшедший рост населения. Но только не в Украине. Почему?
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17.11.2021 14:16 Відповісти
Это кацапы виноваты, что украинцы не хотят размножаться? Может кацапы ещё должны прийти и помочь украинцам в этом деле?)))
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17.11.2021 14:18 Відповісти
Любезнейшие, вы , похоже, не бывали в больницах. Даже в наиболее благополучных больницах коек в палате не меньше 5 ти, плюс холодильник, столик для приёма пищи и умывальник. 6 коек, если холодильник в коридоре Это только ранее были свободные койки в палате. А уж года три койка была свободна максимум один день. А после начала эпидемии через пол дня новый больной. Будьте здоровы.
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17.11.2021 11:02 Відповісти
Результат кварталу95 при владі. Хто за все відповість? Вумний нарід? Так він похнюпившись і з червоною мордою стійко переносить своє глупство, як дурачок який насрав собі в штани і вдає що все добре, то хтось вступив в гімно.
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17.11.2021 08:48 Відповісти
Что они там о снижении лепетали.
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17.11.2021 08:52 Відповісти
Вже дана відмашка на зниження статистики - спостерігаємо за руками шулервв
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17.11.2021 10:17 Відповісти
Для объективности картины нужно ещё показывать количество заболевших и умерших вакцинированных и не вакцинированных. Тогда было бы понятно, эффективна ли вакцинация или нет. Что-то вакцинированных количество растет, а количество заболевших не уменьшается.
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17.11.2021 23:11 Відповісти
 
 