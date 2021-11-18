"Ми розуміємо, куди рухатися", - Верещук розповіла про створення нового органу для реалізації стратегії розвитку Донеччини і Луганщини
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Наступного року буде створено орган для реалізації Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей до 2030 року.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це у програмі "Украина на самом деле" телеканалу "Дом" повідомила віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Віцепрем'єр наголосила, що, попри зміну голови Мінреінтеграції, реалізація Стратегії триватиме.
"Ми вже зустрілися з британцями та провели кілька раундів зустрічей з усіма донорами. І ми розуміємо, куди рухатися. Вже до держбюджету на 2022 рік закладено гроші, наприклад, на створення органу управління, який розміщуватиметься на Донеччині, і займатиметься розвитком територій, як це і закладено у Стратегії", - розповіла Верещук.
За її словами, будуть посилюватися ті напрямки, які стосуються виконання Стратегії економічного розвитку.
"У нас вже є розуміння, бачення та необхідні інструменти, щоб продовжити роботу з реалізації цієї Стратегії", - додала віцепрем'єр.
Як повідомляося, 18 серпня Кабінет Міністрів схвалив проєкт розпорядження про затвердження Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей на період до 2030 року.
Документ передбачає імплементацію завдань та заходів за ключовими напрямами: удосконалення інституційно-фінансових інструментів та регуляторної політики, розвиток реального сектора економіки, індустріалізація та інновації, розбудова критичної інфраструктури та логістики, а також формування регіонального ринку праці та налагодження комунікацій.
Будь ласка, зачекайте...
2. Чему учиться?
3. У кого ? У того, кто админов боится ?
выгнаны в Польшу, чтобы дамбас не очень напрягался ...
лохи заплатят ...
https://steemit.com/ru/@natalii46/8aalpr20
http://fun.rufex.net/picture/10765
гаранта прав дамбасятины и спонсора слуг#народа обеспечены
ведь Юля и Гадя ужесбитые летчики
вот тянут очередную консерву УСИЛЕННО
НО когда у человека нет харизмы - нужны тягачи . А она с них постоянно срывается из-за своей тупизны и врожденного хамства
мы ж все тут как один... запереживали что у Вас что-то случилось...
Вы так надолго больше не пропадайте.... а то ж совсем никого не осталось, кто бы так настойчиво... не смотря ни на какие аргументы и факты... своего найсветлейшего хвалил и нахваливал )))
А судя по тому, в какой цуцванг вы загнали Украину, нихрена вы не понимаете. Больших дебилов у руля не было за все 30 лет.
Завгар Янукович на фоне ЗЕ выглядит гением.
- Ну, це люди, що у всьому світі борються за збереження навколишнього світу , тварин , рослин ...
- Дивно... А тато каже , що це ті ДЛБЙБи, що ні хрена не вміють, ні хрена не роблять, все розікрали , все розламали, а тепер шукають , хто у цьому винен!
Невероятные приключения россиян в Амстердаме:
Видео https://twitter.com/i/status/1460018379184431107
Все украинцы опять за Бамбас заплатят из своих налогов, вместо того чтобы НА МЕСТАХ В СВОИХ ГОРОДАХ И СЁЛАХ спонсировать малый бизнес
Хто може ідентифікувати? Прізвище, інстаграм або фб. Олександр із Запоріжжя, 1994 року народження.
https://twitter.com/i/status/1459485594195836931
Это создать "орган" для пошива тапочек из "шкуры не убитого медведя" даже не собираясь покупать ружье для охоты на этого медведя!
Вкладывать надо в украинцев, которые УЖЕ делают бизнес и приносят Украине доходы
http://vybor.ua/news/policy/ukrainskie_cennosti_ne_sovpadayut_s_evropeyskimi_sluga_naroda_irina_vereshchuk.html( украинские ценности не совпадают с европейским. ??????- Ирина Верещук)
КОРОЧЕ У РЫГОВ И КАЦАПОВ получилось ПРОТОЛКНУТЬ ВМЕСТО ЯНЕКА во власть НОВУЮ « Надю Савченко»
Полное досье агента Щука читать здесь
https://thepage.ua/dossier/vereshuk-irina
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Ну так і іди туди. Там черга. Багатьох туди посилають.