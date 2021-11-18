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Новини Політика УкраїниСуспільствоВійна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас
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Верещук (605) Міністерство реінтеграції (340) ОРДЛО (299)

"Ми розуміємо, куди рухатися", - Верещук розповіла про створення нового органу для реалізації стратегії розвитку Донеччини і Луганщини

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство Війна в Україні

Наступного року буде створено орган для реалізації Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей до 2030 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це у програмі "Украина на самом деле" телеканалу "Дом" повідомила віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Віцепрем'єр наголосила, що, попри зміну голови Мінреінтеграції, реалізація Стратегії триватиме.

"Ми вже зустрілися з британцями та провели кілька раундів зустрічей з усіма донорами. І ми розуміємо, куди рухатися. Вже до держбюджету на 2022 рік закладено гроші, наприклад, на створення органу управління, який розміщуватиметься на Донеччині, і займатиметься розвитком територій, як це і закладено у Стратегії", - розповіла Верещук.

За її словами, будуть посилюватися ті напрямки, які стосуються виконання Стратегії економічного розвитку.

"У нас вже є розуміння, бачення та необхідні інструменти, щоб продовжити роботу з реалізації цієї Стратегії", - додала віцепрем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон про перехідний період не буде ухвалено у теперішньому вигляді, - Верещук

Як повідомляося, 18 серпня Кабінет Міністрів схвалив проєкт розпорядження про затвердження Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей на період до 2030 року.

Документ передбачає імплементацію завдань та заходів за ключовими напрямами: удосконалення інституційно-фінансових інструментів та регуляторної політики, розвиток реального сектора економіки, індустріалізація та інновації, розбудова критичної інфраструктури та логістики, а також формування регіонального ринку праці та налагодження комунікацій.
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Топ коментарі
+34
Вжопу ви рухаєтесь.
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17.11.2021 08:29
+31
Что это одноклекточное может понимать???
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17.11.2021 08:28
+23
Коли просто дурень, то ще терпимо, але коли дурень ще і ініціативний, то наслідки непередбачувані.
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17.11.2021 08:34
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Что это одноклекточное может понимать???
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17.11.2021 08:28 Відповісти
https://durdom.in.ua/ru/main/photo/photo_id/83458.phtml
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17.11.2021 08:36 Відповісти
Ніякого економічного розвитку сепаратистів бути не може! Всі підприємства потрібно евакуювати або закрити, всі багатоповерхівки розібрати, щоб кацапському бидлу не було де працювати та бухати. Донбас має бути аграрним, одноповерховим та українським!
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17.11.2021 08:55 Відповісти
Она поняла главное: в новые создаваемые структуры можно пристроить сотни своих родственников зелёной плесени и пилить, пилить, пилить… А самой хрюкать на телеэфирах про пакращання
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17.11.2021 08:42 Відповісти
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17.11.2021 09:09 Відповісти
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17.11.2021 09:10 Відповісти
Куда ветер подует туда Верещук и полетит на своём ЗЕлёном зонтике
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17.11.2021 09:06 Відповісти
Язык жестов
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17.11.2021 10:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xJ5iHFSdAU4&t=950s
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17.11.2021 08:28 Відповісти
Вжопу ви рухаєтесь.
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17.11.2021 08:29 Відповісти
Сидеть в жопе для них привычное дело. Надо что бы они к эшафоту двигались. Может их страх смерти отгонит от карыта ?
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17.11.2021 09:02 Відповісти
"В жопу" пишется , Украинской жопа будет дупа
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17.11.2021 10:48 Відповісти
Так колоритніше, а вжопу захист від модера.
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17.11.2021 10:50 Відповісти
Не вижу колорита. Якась нісенітниця. А ще вчитель
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17.11.2021 10:57 Відповісти
Вчись, салага.
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17.11.2021 12:15 Відповісти
1. Повторяешься
2. Чему учиться?
3. У кого ? У того, кто админов боится ?
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17.11.2021 12:24 Відповісти
пока дамбас кормит Украину, остальные украинцы будут
выгнаны в Польшу, чтобы дамбас не очень напрягался ...
лохи заплатят ...
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17.11.2021 08:31 Відповісти
Свою Раву Руську ( львовская область )она развивать не собирается. Наверно с позором оттуда была десантирована
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17.11.2021 09:19 Відповісти
Знайшов для них світлий шлях.
https://steemit.com/ru/@natalii46/8aalpr20
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17.11.2021 08:32 Відповісти
А Верещук впевнена що вони доживуть при владі до наступного року?
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17.11.2021 08:32 Відповісти
хіба "тудой" в наступному році
http://fun.rufex.net/picture/10765
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17.11.2021 08:34 Відповісти
Коли просто дурень, то ще терпимо, але коли дурень ще і ініціативний, то наслідки непередбачувані.
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17.11.2021 08:34 Відповісти
нищенские зарплаты для усиление бизнеса дряни-охметова ,
гаранта прав дамбасятины и спонсора слуг#народа обеспечены
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17.11.2021 08:34 Відповісти
http://kotomatrix.ru/show/449375/
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17.11.2021 08:35 Відповісти
ну любят наши депутатьі впервьіе попавшие во власть создавать "органьі" работа которьіх бьіла бьі понятна только им самим. создавать законьі которьіе понятньі только им чтоб в переходньій период єтих законов украсть и не отвечать ни по новьім ни по старьім законам.
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17.11.2021 08:36 Відповісти
Молодцы команда Президента Зеленского! Есть четкий план куда двигаться и это очень много!
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17.11.2021 08:37 Відповісти
ты Петрович уверенно побеждаешь Игоря L . теперь даже затрудняюсь сказать кто из вас более неадекватен
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17.11.2021 08:49 Відповісти
Це Зеля нахвалює сам себе.
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17.11.2021 09:00 Відповісти
на Зелю не похоже по стилю . тот бы начинал каждый пост с того что объяснял всем шо он не лох . а во время прений требовал бы что я вышел отсюда розбійник
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17.11.2021 09:09 Відповісти
Да,это даже не пытается говорить,что оно не лох. Он вообще не понимает о чем идет речь. Только сосательный рефлекс
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17.11.2021 09:19 Відповісти
Ці копійки від Подоляка/Лєщєнка вартують того, щоб тебе вважали за ідіота? 😁
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17.11.2021 09:22 Відповісти
Таки є план! Навіть декілька планів ( не лише той, що курять). І напрямок зрозумілий - жопа! І так, жопа просто величезна! 😁
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17.11.2021 09:24 Відповісти
В ЗЕшобли з креативом і кадрами ваабше біда?)))
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17.11.2021 09:41 Відповісти
Воно дума що воно спеціаліст по всіх питаннях. Куди не всунь Верещук - вона скрізь все зна. Похідне від президента-Членограя. І на дуде ігрец і Україні ....
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17.11.2021 08:37 Відповісти
Ее тот самый смотрящий по Украине Козак ( российский) раскручивает на президента
ведь Юля и Гадя ужесбитые летчики
вот тянут очередную консерву УСИЛЕННО
НО когда у человека нет харизмы - нужны тягачи . А она с них постоянно срывается из-за своей тупизны и врожденного хамства
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17.11.2021 09:15 Відповісти
Створять контору "Лугандон-розвиток"...
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17.11.2021 08:40 Відповісти
Чергові "Рага и капыта" ...
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17.11.2021 09:02 Відповісти
Главное куда вожак направит команду. А Президент Зеленский своим примером показывает в каком направлении нужно двигаться. Поэтому такая мощнейшая поддержка присутствует везде
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17.11.2021 08:41 Відповісти
Період правління Зе можна охарактеризувать цитатою з Шоу Довгоносиків: "Це тільки початок нашого тріумфального шествія ногами вперьод!"
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17.11.2021 08:48 Відповісти
Олег Петрович! ну наконец-то!!!!
мы ж все тут как один... запереживали что у Вас что-то случилось...
Вы так надолго больше не пропадайте.... а то ж совсем никого не осталось, кто бы так настойчиво... не смотря ни на какие аргументы и факты... своего найсветлейшего хвалил и нахваливал )))
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17.11.2021 08:56 Відповісти
та то просто подоляк серлєщу пароль від аккаунта вчасно не передав))))
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17.11.2021 09:44 Відповісти
"Президент Зеленский своим примером показывает в каком направлении нужно двигаться". Выше предполагали, что вжопу. Думается, что скоро дойдет.
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17.11.2021 09:48 Відповісти
Головне створити новий ОРГАН !!! А там і повний штат своїх родичів ,кумів ... і зарплати (не мінімалка) !!! А потім тими ОРГАНАМИ по роялю і всі проблеми вирішено !!! На парасолю і па-па !!! Скажіть, хто ті люди ,що обирали тих пройдох ?!!!
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17.11.2021 08:42 Відповісти
часть из них махали в свое время сиськами за шоколадноофшорное разочарование
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17.11.2021 09:16 Відповісти
Хотите завалить решение проблемы - создайте госорган по решению этой проблемы
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17.11.2021 08:46 Відповісти
Гениальная вагина
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17.11.2021 08:46 Відповісти
Правда?

А судя по тому, в какой цуцванг вы загнали Украину, нихрена вы не понимаете. Больших дебилов у руля не было за все 30 лет.

Завгар Янукович на фоне ЗЕ выглядит гением.
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17.11.2021 08:46 Відповісти
- Маріє Іванівно! А хто такі "зелені"?
- Ну, це люди, що у всьому світі борються за збереження навколишнього світу , тварин , рослин ...
- Дивно... А тато каже , що це ті ДЛБЙБи, що ні хрена не вміють, ні хрена не роблять, все розікрали , все розламали, а тепер шукають , хто у цьому винен!
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17.11.2021 08:56 Відповісти
Вестник Стабильности (анонимный сатирик)



Невероятные приключения россиян в Амстердаме:

Видео https://twitter.com/i/status/1460018379184431107
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17.11.2021 08:46 Відповісти
++++++++++++++++++++++++++++++!!!
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17.11.2021 08:59 Відповісти
Курица строит и улучшает руський мир, а украинцам потом опять разгреьать.
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17.11.2021 08:48 Відповісти
Хочешь заболтать любой дело-создай руководящий орган.Думаю уже другие будут решать эти задачи, а вы возвращайтесь обратно в свой балаган.
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17.11.2021 08:48 Відповісти
А деньги откуда будешь брать?
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17.11.2021 08:49 Відповісти
Откуда ?

Все украинцы опять за Бамбас заплатят из своих налогов, вместо того чтобы НА МЕСТАХ В СВОИХ ГОРОДАХ И СЁЛАХ спонсировать малый бизнес
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17.11.2021 09:07 Відповісти
Что эта Мери Поппинс чешет?
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17.11.2021 08:52 Відповісти
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17.11.2021 08:52 Відповісти
Мери Полина не такая страшная была ))
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17.11.2021 09:14 Відповісти
Це вони шо...збираютьс гроші пилити до 2030 року?
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17.11.2021 08:52 Відповісти
Добіса






Хто може ідентифікувати? Прізвище, інстаграм або фб. Олександр із Запоріжжя, 1994 року народження.

https://twitter.com/i/status/1459485594195836931
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17.11.2021 08:52 Відповісти
уже все нашли
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17.11.2021 09:44 Відповісти
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17.11.2021 08:54 Відповісти
От ненаситна курва... Новий орган, нове бабло. Головне, щоб його освоїти як треба.
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17.11.2021 09:00 Відповісти
Что такое "довести до абсурда"?
Это создать "орган" для пошива тапочек из "шкуры не убитого медведя" даже не собираясь покупать ружье для охоты на этого медведя!
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17.11.2021 09:04 Відповісти
Сколько вам нужно ещё этих органов извращенцы ???
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17.11.2021 09:13 Відповісти
Орган они уже создали,жирные чинушки,жирные госсзарплаты и премии,откаты,Мерседесы S класса,блатные офисы,шофёры,охрана,секретутки,кофеледи - пошло развитие областей,никто не догонит.
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17.11.2021 09:14 Відповісти
Мы создаём орган , который будет размещаться как заложено .
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17.11.2021 09:15 Відповісти
НУ ВЫ ВООБЩЕ ВЕРИТЕ В ТО ЧТО У ВАС ПРОИСХОДИТ В СТРАНЕ.........НАПИШИТЕ ПРАВДУ....
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17.11.2021 09:15 Відповісти
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17.11.2021 09:16 Відповісти
Донецкий угольный бассейн нужно освобождать, а не обрастать его органами
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17.11.2021 09:19 Відповісти
Одного уже выбросили 😀😀😀за активное создание органов лагандону
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17.11.2021 09:22 Відповісти
НЕФИК деньги украинцев тратить на отстой
Вкладывать надо в украинцев, которые УЖЕ делают бизнес и приносят Украине доходы
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17.11.2021 09:24 Відповісти
Ще одна кормушка для друзів.
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17.11.2021 09:19 Відповісти
Зеленые еще не всех кумовьев устроили на теплые места?
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17.11.2021 09:22 Відповісти
Вот до чего доводит беспорядочный секс в высших эшелона власти !!!
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17.11.2021 09:23 Відповісти
шо за такі хотєлкі , оргАни їм , плять, подавай - ви , курви , шо на роялях не награлися ..
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17.11.2021 09:26 Відповісти
У неё столько энергии, её бы назначить бригадиром в угольную шахту, вугілля добувати
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17.11.2021 09:31 Відповісти
На сайте движения «Украинский выбор» Медведчука часто появляются новости с высказываниями политика Ирины Верещук:
http://vybor.ua/news/policy/ukrainskie_cennosti_ne_sovpadayut_s_evropeyskimi_sluga_naroda_irina_vereshchuk.html( украинские ценности не совпадают с европейским. ??????- Ирина Верещук)
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17.11.2021 09:27 Відповісти
2 мая 2020 года на своей странице в Facebook призвалапросить прощения у погибших во время событий в Одессе 2014 года.

КОРОЧЕ У РЫГОВ И КАЦАПОВ получилось ПРОТОЛКНУТЬ ВМЕСТО ЯНЕКА во власть НОВУЮ « Надю Савченко»
Полное досье агента Щука читать здесь
https://thepage.ua/dossier/vereshuk-irina

0
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17.11.2021 09:29 Відповісти
Что и требовалось доказать: *****-Верещучка - самая заурядная прохвостка традиційного українського штибу. Как говорится, ещё "ні сіло ні впало"©, а уже туда же - ширить и углублять самую устоявшуюся українську традицію українських можновладців - за счёт средств налогоплательщика создавать тёпленькие местечки для благостного прогревания жоп пихвостней и прихлебателей накшталт "Департамента прогнозирования и учёта прогибов, сдвигов, смещений и сползаний Керченского моста и тому подобное.
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17.11.2021 09:34 Відповісти
В 2019 году в интервью 112 каналу Верещук заявила, что Украине не надо в НАТО, потому что «её там не ждут. - Она это Украина»
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17.11.2021 09:44 Відповісти
"буде створено орган для реалізації Стратегії економічного розвитку " - так так, там буде чим поживитись - праправнукам вистачить
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17.11.2021 09:44 Відповісти
Вже бачимо що ти порухалась за колобарантом сивохою курва раворуська.
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17.11.2021 09:45 Відповісти
Как жеж тяжко комментировать таких дегенератов, как Верещук. Что она может вообще понимать?
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17.11.2021 09:51 Відповісти
гавно
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17.11.2021 09:54 Відповісти
Как двигать органом, она знает: туда-сюда.
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17.11.2021 10:09 Відповісти
Эта курва связана с сектой любителей Путина. Там у них Путин мессия и спаситель мира. Типа духована Раша спасет мир от бездуховного Запада. Это пипец ребята. Бывший массажист с Данецка теперь определяет политику Украины. Цель Верещук понятна - чтобы Дамбасс вилял Украиной. Это после 8ми лет войны против нечисти.
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17.11.2021 10:13 Відповісти
Воно стверджує, що знає, куди рухатись. Підтримую. Головне - аби вітер був у бік кремля та парасолька надійна.
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17.11.2021 10:31 Відповісти
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17.11.2021 10:32 Відповісти
Из статьи я понял что чиновников еще добавится(((((
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17.11.2021 10:41 Відповісти
Это хорошо что вы поимаете! вот только у меня большое подозрение, что вы вообще никуя не понимаете! Орган они создают, засунь себе этот орган в одно место! Кучу чиновников наплождили хрен вас плядей прокормишь, и так существует огромное количество органов , исполкомы, советы , депутаты и тп. говно, которое никуя не деалет , ни за что не отвечает! Пани Венедиктова, давайте так, если ваш орган не даст результата, запланированного, в установленные сроки -вы на нары на 50 лет!.. может тогда 3,14издеть перестанете? и 3,14Издить тоже в случае посадки...
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17.11.2021 11:19 Відповісти
цій корабєльній сосні вже нічого не допоможе-ні верещання, ні парасоля....нічого...
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17.11.2021 11:57 Відповісти
"Ми розуміємо, куди рухатися", - Верещук..."

Ну так і іди туди. Там черга. Багатьох туди посилають.
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17.11.2021 13:00 Відповісти
хабалка
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17.11.2021 14:57 Відповісти
 
 