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Україна - у трійці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

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Україна - у трійці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 17 листопада у світі зареєстрували 499 280 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 7 530 оcіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 255 141 123 випадки інфікування, з них 499 280 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 130 689, з них 7 530 за минулу добу.

Україна - у трійці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу та вилікувалися 230,6 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 769 осіб, зафіксовано 18 668 нових випадків зараження, 20 211 осіб одужали

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.

Україна - у трійці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу та на 7-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 9-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 7-му, за летальними випадками - 3-тю у світі і 2-гу у Європі.

Україна - у трійці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19 03
Україна - у трійці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19 04
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Топ коментарі
+7
А если учесть численность населения то это прочное первое место в мире.
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17.11.2021 08:55
+4
так він про відсутність медицини в цілому і пише...чи прочитати декілька речень це занадто складно?
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17.11.2021 09:34
+3
Igor L
Йди на х.....j? ідійот. Ти провакцинувався?
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17.11.2021 08:53
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17.11.2021 08:46 Відповісти
Висока смертність це абсолютно логічний результат поганого нікчемного лікування та відсутності медицини як такої. Якби ці хворі потрапили в німецькі або ізраїльські лікарні вони б в абсолютній більшості вижили б! Потрібно системно братись за медиків, що вони там роблять на роботі що в них така дика смертність і чи роблять медики взагалі хоч щось, в західному розумінні медицини. Бо те що роблять наші лікарі це не лікування а шарлатанство! Але хто буде контролювати медицину? Ляшко - ветеринар з колгоспного ринку? Радуцький - фізкультурник та навколо медичний бізнесшулер?
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17.11.2021 08:52 Відповісти
Igor L
Йди на х.....j? ідійот. Ти провакцинувався?
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17.11.2021 08:53 Відповісти
Я вакцинований, але навіть вакциновані помирають в наших лікарнях, в яких немає дієвого та ефективного лікування. Це ще одна ознака того що наша медицина навіть вакцинованого залікує до смерті, бо це не лікування а фальсифікація!
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17.11.2021 11:20 Відповісти
Igor L
чи роблять медики взагалі хоч щось, в західному розумінні медицини.

КУзякин это ты??? такой треш выдать может только бот на 100000% представляющий кузю и ляшка.
Медику Николаева проверяют по третьему кругу что она уже не выдерживает в тел. матом говорит.А все потому что в открытую сказала что правительство гробит народ.А троль игорь ищет виновных в больницах.
Какая нахер западная медицина, у нас промышленый кислород в балонах ржавых завозят, больницы как в сайленд хил выглядят, обоссаные матрасы и старые кровати.
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17.11.2021 09:23 Відповісти
так він про відсутність медицини в цілому і пише...чи прочитати декілька речень це занадто складно?
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17.11.2021 09:34 Відповісти
Потрібно системно братись за медиків, що вони там роблять на роботі що в них така дика смертність і чи роблять медики взагалі хоч щось, в західному розумінні медицини.

он пишет не про отсутствие медицины, а про вину медиков,Ни слова про уродов предшественников которые провалили всю медицинуты, ни слова про нынешних уродов у власти которые гробят народ своими бездействиями, либо толстый троль на отработке у кузи, либо читать точно не умеешь.
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17.11.2021 09:56 Відповісти
Досить вже про владу, влада завжди погана, але навіть попри рекордне фінансування українська медицина абсолютно безпорадна! Тут вже постає питання не грошей а кваліфікації українських медиків, чи здатні вони взагалі лікувати пацієнтів. Така дика смертність показує що не здатні!
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17.11.2021 11:26 Відповісти
"результат поганого нікчемного лікування та відсутності медицини як такої."
а тупорилих лікарів у нас дійсно вистачає...будь хто підтвердить.
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17.11.2021 11:52 Відповісти
Не надо перекладыватьвину на медиков. Они с ног валятся, лекарств нет, кислорода нет, финансирования больниц нет)
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17.11.2021 10:02 Відповісти
Можна валитись з ніг і це не дасть абсолютно жодного результату, якщо немає кваліфікації лікувати пацієнтів. Наша медицина валиться з ніг виписуючи пацієнтам з ковідом непотрібні лікі, які тонами закуповуються в аптеках а потім навіть не використовуються для лікування пацієнтів - а результатів від цієї безголової суєти медиків ніяких немає. Рекордна смертність має поставити питання по кожному померлому, а чи все було зроблено для того щоб врятувати людину? Потрібно докладно розбирати кожен випадок і не на підставі сфальшованих діагнозів а по-факту. Що робили, які результати, чому не врятували! А для цього потрібні фахівці лікарі а не санітари та фізкультурники на посадах міністра та голови парламентського комітету!
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17.11.2021 11:29 Відповісти
А цілий міністр Ляшко казав що вже пішло на спад.
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17.11.2021 08:51 Відповісти
Так он это теперь раз в неделю будет говорить.

Рано или поздно он окажется прав. Когда закончатся антиваксеры, которые умирают.
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17.11.2021 08:56 Відповісти
Ну величайший лидер современности и говорил, что мы чемпионы мира.
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17.11.2021 08:53 Відповісти
https://durdom.in.ua/ru/main/photo/photo_id/83458.phtml
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17.11.2021 08:54 Відповісти
Сотни людей умирают в Украине ежедневно от этого вируса. Комментируют эти смерти здоровые люди. Я понимаю, что родным умерших нелегко об этом говорить. Как протекала болезнь, какую помощь от власти получили при лечении, как ухудшалось состояние, как наступала смерть? Время от момента смерти до захоронения?
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17.11.2021 08:54 Відповісти
як правило - і це в понад 95 % це класифікуется що спровокував СУПУТНІ !!!!! хвороби Ковід....- так як такий діагноз вигідний лікувальним закладам - туди ідуть гроші , доплати , та все інше ...
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17.11.2021 09:11 Відповісти
А если учесть численность населения то это прочное первое место в мире.
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17.11.2021 08:55 Відповісти
Пабеда!Простое решение проблем - вжик,и уже не надо платить тысячу на нонцерт мойши поплавского.
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17.11.2021 08:57 Відповісти
про це теж себе спитайте - чому так ...!!!

В Украине подсолнечное масло самое дорогое в Европе Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/v-ukraine-podsolnechnoe-maslo-samoe-dorogoe-v-evrope-799408.html
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17.11.2021 09:07 Відповісти
Я советую, тем кто еще не вакцинировался, вакцинироваться.
Конечно летом, когда казалось зараза совсем сдохла, можно было надеяться, что это уже почти все, что выработался коллективный иммунитет, и можно пренебречь вакцинацией, и многие не особенно к ней стремились, думаю больше из-за лени, чем потому что они убежденные антивакцинаторы.
Но если летом в отдельные дни в Украине от ковида умирало несколько человек, в Киеве в отдельные сутки вообще не было смертей (впрочем по официальной статистике, которая неточна и лжива во всех странах), то сейчас по соотношению численности населения и умерших мы на первом месте в мире.
Поэтому делайте прививки, да ужасные очереди в центрах вакцинации, их нужно было больше открывать, на всех этажах больниц и поликлиник, чтобы быстрее завершить вакцинацию, и это упущение или импотентность власть придать мобильность необходимому процессу, но жизнь стоит того чтобы жить, нас, украинцев, и так ведь немного на планете, а многие, впрочем в основном в Мордоре, обрадовались бы, чтобы еще стало как можно меньше.
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17.11.2021 09:09 Відповісти
Чемпионы по ковиду. Тут Зельц прав
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17.11.2021 09:12 Відповісти
28 тысяч излишних смертей в октябре. Геноцид. В Америке и России в четыре раза больше людей.
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17.11.2021 09:19 Відповісти
да, мы чемпионы..., теперь уже и не поспоришь...
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17.11.2021 09:30 Відповісти
во время пандемии короновируса все забыли про другие болячки - не диагностированный туберкулез и СПИД.... (и про инсульты-инфаркты и онкологию, которые ни на один день не сдавали свои первые места по смертности)...если туберкулез и выявляют случайно при КТ , проверяя легкие, то остальное заброшено и отодвинуто... и это СТРАШНО !
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17.11.2021 09:33 Відповісти
Да, от туберкулеза в Украине умирает аж по 10 человек в день. Какое это место по смертности? От всех видов онкологии - 200-250 в день.
Сердечно-сосудистые - 1000-1100 в день. У этой причины первое место. Пока. Ибо от ковида умирает по 750-830 в день и спада пока не наблюдается. Это причина смертей украинцев № 2 на сегодня.
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17.11.2021 12:54 Відповісти
я только хотел сказать, что за огромным количеством смертей от коронавируса перепуганная и обессиленная медицина не успевает отслеживать и диагностировать и оказывать помощь людям с другими заболеваниями... (это не только мое сугубо непрофессиональное мнение)
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17.11.2021 13:12 Відповісти
Порошенко добився безвізу, згуртував світ проти агресії росії, отримав Томос- Зеленський добився енергетичної кризи, згуртував світ проти себе вагнергейтом, отримав ковідомор в Україні.
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17.11.2021 09:36 Відповісти
Ой, не обожествляйте сывочолого гетьмана
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17.11.2021 09:58 Відповісти
Ми зробили це разом!
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17.11.2021 09:45 Відповісти
Отдельное спасибо антиваксерству.
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17.11.2021 09:45 Відповісти
Не у трийці лідерів, а лідер - ЧЕМПІОНИ!
Якщо рахувати на кількість жителів...
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17.11.2021 09:46 Відповісти
Из 100 умерших в Украине 61-сердечно сосудистые, 11-онкология, 8-барановирусные. Сколько можно из людей делать баранов?
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17.11.2021 10:21 Відповісти
Ещё бы приложить усилия, чтобы убрать табак, крепкий алкоголь с полок магазинов и еще бы сильнее ударили по короновирусу и оздоровились. У меня такие чудики лазят по городу у рынка с утра, опухшие с красными рожами, смалят какое-то вонючее г.... и 100% им не до вакцин.
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17.11.2021 10:45 Відповісти
на тотально вакцинированную германию 300 смертей...Не мало....
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17.11.2021 14:21 Відповісти
 
 