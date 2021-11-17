Україна - у трійці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 17 листопада у світі зареєстрували 499 280 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 7 530 оcіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
За даними центру, у світі зафіксували 255 141 123 випадки інфікування, з них 499 280 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 130 689, з них 7 530 за минулу добу.
Побороли хворобу та вилікувалися 230,6 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.
Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу та на 7-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 9-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 7-му, за летальними випадками - 3-тю у світі і 2-гу у Європі.
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Йди на х.....j? ідійот. Ти провакцинувався?
чи роблять медики взагалі хоч щось, в західному розумінні медицини.
КУзякин это ты??? такой треш выдать может только бот на 100000% представляющий кузю и ляшка.
Медику Николаева проверяют по третьему кругу что она уже не выдерживает в тел. матом говорит.А все потому что в открытую сказала что правительство гробит народ.А троль игорь ищет виновных в больницах.
Какая нахер западная медицина, у нас промышленый кислород в балонах ржавых завозят, больницы как в сайленд хил выглядят, обоссаные матрасы и старые кровати.
он пишет не про отсутствие медицины, а про вину медиков,Ни слова про уродов предшественников которые провалили всю медицинуты, ни слова про нынешних уродов у власти которые гробят народ своими бездействиями, либо толстый троль на отработке у кузи, либо читать точно не умеешь.
а тупорилих лікарів у нас дійсно вистачає...будь хто підтвердить.
Рано или поздно он окажется прав. Когда закончатся антиваксеры, которые умирают.
В Украине подсолнечное масло самое дорогое в Европе Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/v-ukraine-podsolnechnoe-maslo-samoe-dorogoe-v-evrope-799408.html
Конечно летом, когда казалось зараза совсем сдохла, можно было надеяться, что это уже почти все, что выработался коллективный иммунитет, и можно пренебречь вакцинацией, и многие не особенно к ней стремились, думаю больше из-за лени, чем потому что они убежденные антивакцинаторы.
Но если летом в отдельные дни в Украине от ковида умирало несколько человек, в Киеве в отдельные сутки вообще не было смертей (впрочем по официальной статистике, которая неточна и лжива во всех странах), то сейчас по соотношению численности населения и умерших мы на первом месте в мире.
Поэтому делайте прививки, да ужасные очереди в центрах вакцинации, их нужно было больше открывать, на всех этажах больниц и поликлиник, чтобы быстрее завершить вакцинацию, и это упущение или импотентность власть придать мобильность необходимому процессу, но жизнь стоит того чтобы жить, нас, украинцев, и так ведь немного на планете, а многие, впрочем в основном в Мордоре, обрадовались бы, чтобы еще стало как можно меньше.
Сердечно-сосудистые - 1000-1100 в день. У этой причины первое место. Пока. Ибо от ковида умирает по 750-830 в день и спада пока не наблюдается. Это причина смертей украинцев № 2 на сегодня.
Якщо рахувати на кількість жителів...