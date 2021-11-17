Боррель закликав Білорусь якнайшвидше врегулювати ситуацію з мігрантами на кордоні з Польщею
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель у вівторок у телефонній бесіді з главою МЗС Білорусі Володимиром Макеєм закликав білоруську сторону скоріше врегулювати ситуацію на кордоні з Польщею.
Про це Боррель зазначив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Говорив з міністром закордонних справ Макеєм після дискусії глав МЗС країн ЄС щодо Білорусі. Я закликав до негайних дій щодо відновлення безпеки в районах Білорусі на кордоні з ЄС і звернувся із закликом звернути увагу на складну ситуацію людей, які там застрягли", - написав Боррель у Twitter.
Напередодні Глави МЗС країн ЄС узгодили п'ятий пакет санкцій щодо Білорусії через міграційну кризу на кордоні з Польщею.
Глава європейської дипломатії вже вдруге останніми днями спілкувався з Макеєм. У неділю Боррель повідомив, що у телефонній розмові з главою МЗС Білорусі закликав Мінськ вирішити кризу з нелегальними мігрантами та допустити гуманітарні організації на кордон країни з Польщею.
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Макей запевнив його в тому, що Мінськ має на меті вирішення проблеми з нелегальними мігрантами.
"Він запевнив мене, що вони нададуть гуманітарну допомогу, що залучать армію, що згодні надати доступ (на кордон Білорусі з ЄС. - Ред.) структурам ООН, які допомагають біженцям. У цьому випадку це були добрі новини", - сказав Боррель під час конференції у Брюсселі.
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З таким же успіхом міг би звернутися до спортлото!
Чому не пролунала фраза "А то ми зробимо те і те..." Хоч якогось ефекту можливо добилися би. А так... Сам факт розмови з міністром зовнішніх справ Білорусі та самим Лукашенко легітимізує діючий режим. Тож вони готові розмовляти безкінечно, з пустого у порожнє. Результат очевидний, але не для Європейської дипломатії...