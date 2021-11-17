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Боррель закликав Білорусь якнайшвидше врегулювати ситуацію з мігрантами на кордоні з Польщею

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Боррель закликав Білорусь якнайшвидше врегулювати ситуацію з мігрантами на кордоні з Польщею

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель у вівторок у телефонній бесіді з главою МЗС Білорусі Володимиром Макеєм закликав білоруську сторону скоріше врегулювати ситуацію на кордоні з Польщею.

Про це Боррель зазначив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Говорив з міністром закордонних справ Макеєм після дискусії глав МЗС країн ЄС щодо Білорусі. Я закликав до негайних дій щодо відновлення безпеки в районах Білорусі на кордоні з ЄС і звернувся із закликом звернути увагу на складну ситуацію людей, які там застрягли", - написав Боррель у Twitter.

Напередодні Глави МЗС країн ЄС узгодили п'ятий пакет санкцій щодо Білорусії через міграційну кризу на кордоні з Польщею.

Глава європейської дипломатії вже вдруге останніми днями спілкувався з Макеєм. У неділю Боррель повідомив, що у телефонній розмові з главою МЗС Білорусі закликав Мінськ вирішити кризу з нелегальними мігрантами та допустити гуманітарні організації на кордон країни з Польщею.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Макей запевнив його в тому, що Мінськ має на меті вирішення проблеми з нелегальними мігрантами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мігранти, яких обманом завезли в Білорусь, мають повернутися до країн походження, - Боррель

"Він запевнив мене, що вони нададуть гуманітарну допомогу, що залучать армію, що згодні надати доступ (на кордон Білорусі з ЄС. - Ред.) структурам ООН, які допомагають біженцям. У цьому випадку це були добрі новини", - сказав Боррель під час конференції у Брюсселі.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
Зверушки понимают урегулирование как жить в Германии, жить на социальное пособие и плодиться. Господин Боррель, возьмите к себе в собственную семью несколько зверушек, кормите их, содержите их приплод и хрюкайте о мультикультурализме и толерантности.
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17.11.2021 08:50
+3
Цікаво чому вони не штурмують кордон "страны, которая не имеет АНАЛога в мире"
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17.11.2021 08:51
+2
Чергова розмова з камінням у виконанні пана Борреля...
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17.11.2021 08:51
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Зверушки понимают урегулирование как жить в Германии, жить на социальное пособие и плодиться. Господин Боррель, возьмите к себе в собственную семью несколько зверушек, кормите их, содержите их приплод и хрюкайте о мультикультурализме и толерантности.
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17.11.2021 08:50 Відповісти
Чергова розмова з камінням у виконанні пана Борреля...
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17.11.2021 08:51 Відповісти
Цікаво чому вони не штурмують кордон "страны, которая не имеет АНАЛога в мире"
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17.11.2021 08:51 Відповісти
Там « хорошо» , но им туда не надо.
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17.11.2021 08:53 Відповісти
Запрошення в рашу
https://www.meme-arsenal.com/create/template/203976
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17.11.2021 08:55 Відповісти
Наивный, не для того эти два старых тела нагнали на границы ЕС толпы туристов с белорусскими визами, что бы скорее все это уладить и вернуть мир и покой на границы!
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17.11.2021 08:52 Відповісти
Миллиарды Газпрома делают своё дело: все европейские структуры Содержат агентов России, потому там уже не услышать мнения здравомыслящих людей, потому к них там одни Борелли и Макрели
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17.11.2021 08:55 Відповісти
Интиресно,когда кадыровцы будут резать им бошки,что они будут выражать,глубокое беспокойство или сильную озабоченность?
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17.11.2021 09:01 Відповісти
Меркель позвонила " не признанному президенту" Луке, Раша дожимает Европу.. Почему бы им тогда отказываться от попыток навязать Украине ( Европе и Миру) прямые " переговоры с "независимыми реПубликами народов ДоУнбасса половцами и печенегами, они же трактористы и шахтеры из военторга". Если раз получилось, то почему не должно получиться во второй, третий, десятый раз если шантаж проходит террористы будут продолжать и продолжать... Фрау пора уходить и побыстрее, потому что как говорили в одном фильме про Штирлица " Запоминается последняя фраза" - а Меркель может запомниться ее последними словами о - особых отношениях Германии и Раши, о лоббировании Северного потока 2, о использовании Украиной беспилотника в ответ на ежедневные обстрелы, о звонке Луке и Пукитну в ответ на прямой шантаж.. и т.д. Авторитет можно завоевывать годами а слить его в одну минуту... ( " запоминается - последняя фраза" )
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17.11.2021 09:03 Відповісти
Звернувся із закликом.......
З таким же успіхом міг би звернутися до спортлото!
Чому не пролунала фраза "А то ми зробимо те і те..." Хоч якогось ефекту можливо добилися би. А так... Сам факт розмови з міністром зовнішніх справ Білорусі та самим Лукашенко легітимізує діючий режим. Тож вони готові розмовляти безкінечно, з пустого у порожнє. Результат очевидний, але не для Європейської дипломатії...
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17.11.2021 09:21 Відповісти
***** в ответ рассмеялось.
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17.11.2021 09:44 Відповісти
 
 