Семенченко про "вагнергейт": Я не вірю жодному повідомленню ТСК. Це - не випадковість. Це - системна робота на знищення нашої військової розвідки. ДОКУМЕНТ

СБУ проводить допити в межах доручення про "надання правової допомоги від КГБ РБ". Крім того, КГБ Білорусі має у своєму розпорядженні дані про пересування білоруських патріотів по території України. Більше того, КГБ РБ має записи їх телефонних розмов через українських мобільних операторів. Такі можливості є лише в СБУ.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, на своїй сторінці в фейсбуку написав екснардеп Семен Семенченко.

"Щодо звіту ТСК ВР з "вагнергейту". Не вірю жодному слову.

1) Вагнергейт - найбільш відомий скандал, пов’язаний зі "зливом" спецслужбам РФ та РБ даних про операції української військової розвідки. Але не єдиний, є й інші. Те, що один раз - випадковість, після декількох разів - вже закономірність.

2) Крім "зливу" даних зрадниками використовуються й інші методи-фабрикування кримінальних справ в Україні і допомога спецслужбам РФ і РБ в фабрикації кримінальних справ проти їх опозиційних громадян. Робиться це все руками СБУ. За прикладом не треба далеко ходити. Це група "Шведа", група "Шевченка" і так зване "ПВК Семенченка-Шевченка". Про те як працівники СБУ намагались розстріляти в центрі Києва українських розвідників, які готували операцію по захопленню донецької в’язниці можна почитати тут.

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3) По справі "групи Шевченка" - поставка стратегічно важливих для української ППО "клістронів" була зірвана СБУ. Група завербованих російських громадян (які і постачали ці деталі) була арештована в РФ працівниками ФСБ. Зараз проти них дають покази, в тому числі і в Україні, в рамках так званого "доручення про надання міжнародної правової допомоги".

4) По справі так званого "ПВК Семенченка- Шевченка". Ідею створення "українського ПВК", спецслужби по боротьбі зі зрадниками або підрозділу по типу "Моссад-Ua" я запропонував ще в 2014 році посилання тут. Але ідея отримала відгук лише через декілька років. Ті ветерани, яких зараз звинувачують в "участі в НЗФ" та "підготовці до захоплення влади в Україні", працювали саме в інтересах Головного управління розвідки МО України. Вони брали участь в підготовці різних операцій на окупованих територіях, територіях країни-агресора та деяких сусідніх країнах. Українська правда провела детальне розслідування на цю тему посилання тут. Серйозне розслідування провів Юрій Бутусов та Цензор.НЕТ. Посилання тут.

5) Фабрикування кримінальної справи почалось одразу в день початку "Вагнергейт", після публікації поста Є. Шевченкa. Спочатку нас збирались звинуватити в створенні терористичної групи (ст 258-3) та підготовці захоплення урядового кварталу і особисто Зеленського. Для чого були отримані відповідні покази в сексотів СБУ. Потім пішли іншим шляхом. В кінці 2020 року в Білорусі були затримані учасники спротиву проти режиму Лукашенко (які почали створювати загони самооборони). Лукашенко публічно звинуватив українську розвідку в тому, що вона "гонить в Білорусь зброю тонами" посилання тут. 8 лютого 2021 року в відправці диверсійних груп звинуватили вже мене. В фільму "Тротил Протесту", який вийшов на державному каналі Білорусі показали записи телефонних переговорів, які вели білоруські патріоти через українських мобільних операторів. В КГБ РБ були надані дані про переміщення цих людей на території України. Такі можливості є лише в СБУ. В лютому 2021 року в СБУ приходить доручення про "надання правової допомоги від КГБ РБ", за яким мене намагаються допитувати. Я відмовився. Не вважаю за потрібне видавати ворогам України прізвища, телефони працівників ГУР МО України.

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Однак, за інформацією "Української Правди", показання на одного з білорусів в Україні дають. Напевно СБУ знайшли кого опитати по "цьому дорученню".

В додатку до публікації чітко видно, як синхронно з політичними подіями вносяться в ЄРДР справи проти нас.

Ст. 258-3 (тероризм) - після початку "Вагнергейт"

Ст. 260 -2,3 (НЗФ) - після чергового "наезда" голови КГБ РБ - Тертеля

Ст. 258 (теракт проти Медведчука) - після першої публікації Юрія Бутусова зі звинуваченнями Єрмака в фальсифікації нашої справи.

СБУ не приховує, що знає про нашу роботу з ГУР МО України. Доказом того є в додатку до цієї публікації. Але висновок з цього робить лише один - тримати мене в одиночці, щоб мовчав. Так само як тримають в Білорусі тих патріотів, які повірили Україні, а потрапили в кубло зрадників", - розповів Семенченко.

"Виходячи з вищевикладеного, повторюсь - я не вірю жодному повідомленню ТСК ВР. Це - не випадковість. Це - системна робота на знищення єдиного органу, здатного на активні операції проти агресора - нашої військової розвідки. Це - нейтралізація усіх добровольців та патріотів, які погодились стати її ресурсом і продовжити свою боротьбу проти агресора. Партнерські відносини СБУ і КГБ РБ (філіал ФСБ) під час війни і нещодавнє вбивство в центрі Києва білоруського активіста - яскравий доказ того, що КГБ РБ і ФСБ відчувають себе в Києві як вдома. Цей ланцюг зрадництва можна описувати безкінечно. Але протидіяти цьому можемо лише ми. Усі разом", - резюмував екснардеп.







Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

15 листопада 2021 року Тимчасова слідча комісія ВР представила звіт з розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер": "Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський".

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО. 8 листопада суд продовжив арешт Семенченка до 1 січня.