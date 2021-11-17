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Білорусь (5965) війна (56233) СБУ (10010) ФСБ (1343) КДБ Білорусі (53) Семен Семенченко (250) ПВК "Вагнер" (1475)

Семенченко про "вагнергейт": Я не вірю жодному повідомленню ТСК. Це - не випадковість. Це - системна робота на знищення нашої військової розвідки. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Семенченко про

СБУ проводить допити в межах доручення про "надання правової допомоги від КГБ РБ". Крім того, КГБ Білорусі має у своєму розпорядженні дані про пересування білоруських патріотів по території України. Більше того, КГБ РБ має записи їх телефонних розмов через українських мобільних операторів. Такі можливості є лише в СБУ.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, на своїй сторінці в фейсбуку написав екснардеп Семен Семенченко.

"Щодо звіту ТСК ВР з "вагнергейту". Не вірю жодному слову.

1) Вагнергейт - найбільш відомий скандал, пов’язаний зі "зливом" спецслужбам РФ та РБ даних про операції української військової розвідки. Але не єдиний, є й інші. Те, що один раз - випадковість, після декількох разів - вже закономірність.

2) Крім "зливу" даних зрадниками використовуються й інші методи-фабрикування кримінальних справ в Україні і допомога спецслужбам РФ і РБ в фабрикації кримінальних справ проти їх опозиційних громадян. Робиться це все руками СБУ. За прикладом не треба далеко ходити. Це група "Шведа", група "Шевченка" і так зване "ПВК Семенченка-Шевченка". Про те як працівники СБУ намагались розстріляти в центрі Києва українських розвідників, які готували операцію по захопленню донецької в’язниці можна почитати тут.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Голосу" Костенко: Щоб дізнатися, хто дав команду зупинити спецоперацію щодо "вагнерівців", достатньо опитати Єрмака із застосуванням поліграфа

3) По справі "групи Шевченка" - поставка стратегічно важливих для української ППО "клістронів" була зірвана СБУ. Група завербованих російських громадян (які і постачали ці деталі) була арештована в РФ працівниками ФСБ. Зараз проти них дають покази, в тому числі і в Україні, в рамках так званого "доручення про надання міжнародної правової допомоги".

4) По справі так званого "ПВК Семенченка- Шевченка". Ідею створення "українського ПВК", спецслужби по боротьбі зі зрадниками або підрозділу по типу "Моссад-Ua" я запропонував ще в 2014 році посилання тут. Але ідея отримала відгук лише через декілька років. Ті ветерани, яких зараз звинувачують в "участі в НЗФ" та "підготовці до захоплення влади в Україні", працювали саме в інтересах Головного управління розвідки МО України. Вони брали участь в підготовці різних операцій на окупованих територіях, територіях країни-агресора та деяких сусідніх країнах. Українська правда провела детальне розслідування на цю тему посилання тут. Серйозне розслідування провів Юрій Бутусов та Цензор.НЕТ. Посилання тут.

5) Фабрикування кримінальної справи почалось одразу в день початку "Вагнергейт", після публікації поста Є. Шевченкa. Спочатку нас збирались звинуватити в створенні терористичної групи (ст 258-3) та підготовці захоплення урядового кварталу і особисто Зеленського. Для чого були отримані відповідні покази в сексотів СБУ. Потім пішли іншим шляхом. В кінці 2020 року в Білорусі були затримані учасники спротиву проти режиму Лукашенко (які почали створювати загони самооборони). Лукашенко публічно звинуватив українську розвідку в тому, що вона "гонить в Білорусь зброю тонами" посилання тут. 8 лютого 2021 року в відправці диверсійних груп звинуватили вже мене. В фільму "Тротил Протесту", який вийшов на державному каналі Білорусі показали записи телефонних переговорів, які вели білоруські патріоти через українських мобільних операторів. В КГБ РБ були надані дані про переміщення цих людей на території України. Такі можливості є лише в СБУ. В лютому 2021 року в СБУ приходить доручення про "надання правової допомоги від КГБ РБ", за яким мене намагаються допитувати. Я відмовився. Не вважаю за потрібне видавати ворогам України прізвища, телефони працівників ГУР МО України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Суд залишив Семенченка під вартою: "Була команда діяти протизаконно". ВIДЕО

Однак, за інформацією "Української Правди", показання на одного з білорусів в Україні дають. Напевно СБУ знайшли кого опитати по "цьому дорученню".

В додатку до публікації чітко видно, як синхронно з політичними подіями вносяться в ЄРДР справи проти нас.

Ст. 258-3 (тероризм) - після початку "Вагнергейт"

Ст. 260 -2,3 (НЗФ) - після чергового "наезда" голови КГБ РБ - Тертеля

Ст. 258 (теракт проти Медведчука) - після першої публікації Юрія Бутусова зі звинуваченнями Єрмака в фальсифікації нашої справи.

СБУ не приховує, що знає про нашу роботу з ГУР МО України. Доказом того є в додатку до цієї публікації. Але висновок з цього робить лише один - тримати мене в одиночці, щоб мовчав. Так само як тримають в Білорусі тих патріотів, які повірили Україні, а потрапили в кубло зрадників", - розповів Семенченко.

"Виходячи з вищевикладеного, повторюсь - я не вірю жодному повідомленню ТСК ВР. Це - не випадковість. Це - системна робота на знищення єдиного органу, здатного на активні операції проти агресора - нашої військової розвідки. Це - нейтралізація усіх добровольців та патріотів, які погодились стати її ресурсом і продовжити свою боротьбу проти агресора. Партнерські відносини СБУ і КГБ РБ (філіал ФСБ) під час війни і нещодавнє вбивство в центрі Києва білоруського активіста - яскравий доказ того, що КГБ РБ і ФСБ відчувають себе в Києві як вдома. Цей ланцюг зрадництва можна описувати безкінечно. Але протидіяти цьому можемо лише ми. Усі разом", - резюмував екснардеп.

Семенченко про вагнергейт: Я не вірю жодному повідомленню ТСК. Це - не випадковість. Це - системна робота на знищення нашої військової розвідки 01
Семенченко про вагнергейт: Я не вірю жодному повідомленню ТСК. Це - не випадковість. Це - системна робота на знищення нашої військової розвідки 02
Семенченко про вагнергейт: Я не вірю жодному повідомленню ТСК. Це - не випадковість. Це - системна робота на знищення нашої військової розвідки 03

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

15 листопада 2021 року Тимчасова слідча комісія ВР представила звіт з розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер": "Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський".

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО. 8 листопада суд продовжив арешт Семенченка до 1 січня.
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Топ коментарі
+16
До свого арешту вірив зеленому режиму.
Крив виключно "клятого Порошенка", хоча зелені наворотили до того вже купу всього проти держави Україна.
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17.11.2021 09:24
+13
Нічого я не перекручую. Знайдіть в його фейсбуці критичні пости про зеленського до арешту Семенченка.
Він банив всіх, хто питав його чому він не критикує зелений режим.
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17.11.2021 10:01
+12
баканова не зря поставили, это раз, реформе сбу не зря сопротивляются всеми рогами и копытами, это 2..., а ведь все уже вокруг намекают, намекают..., я думаю, обещание развалить нашу разведку дал лично "ясноликий", когда пытался заглянуть в глаза путину...., ему сказали, вова, хочешь лизнуть пряник, сделай, как тебе говорят...
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17.11.2021 09:23
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Копитан очевидність.
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17.11.2021 09:06 Відповісти
Аферист Костя Гришин стал настоящим специалистом во всех спецслужбах. Трогательно: человек, не имеющий даже собственного имени и фамилии - уже эксперт. Лушпайка миляет.
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17.11.2021 09:06 Відповісти
* умиляет
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17.11.2021 09:07 Відповісти
баканова не зря поставили, это раз, реформе сбу не зря сопротивляются всеми рогами и копытами, это 2..., а ведь все уже вокруг намекают, намекают..., я думаю, обещание развалить нашу разведку дал лично "ясноликий", когда пытался заглянуть в глаза путину...., ему сказали, вова, хочешь лизнуть пряник, сделай, как тебе говорят...
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17.11.2021 09:23 Відповісти
В разведке в 14 году кацапы в два слоя копошились. Как у себя дома. Несколько лет чистили. А сейчас зелепукки опять набор объявили.
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17.11.2021 11:35 Відповісти
вы хоть бы книги читали, штоле..., про разведчиков
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17.11.2021 11:53 Відповісти
До свого арешту вірив зеленому режиму.
Крив виключно "клятого Порошенка", хоча зелені наворотили до того вже купу всього проти держави Україна.
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17.11.2021 09:24 Відповісти
Алла не перекручуйте , в минулому році коли Зеленський не хотів приймати родичів наших полонених і відгородився кордоном поліції , то саме Семенченко з побратимами прорвалися до ОП і ЗЕ змушений був зустрітися з людьми.
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17.11.2021 09:58 Відповісти
Нічого я не перекручую. Знайдіть в його фейсбуці критичні пости про зеленського до арешту Семенченка.
Він банив всіх, хто питав його чому він не критикує зелений режим.
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17.11.2021 10:01 Відповісти
шо - проти зе-гниди йде так тому ти його топиш?
тупий "мудрий нарід" заслуговує собі гнид-керманичей.
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17.11.2021 10:08 Відповісти
Цю гниду ви із Грішиним і привели до влади.
"Жри_Те." (с)
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17.11.2021 10:17 Відповісти
гниду привели до влади в 2014 му, а сьогодняшне, це все наслідки його керування.
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17.11.2021 11:03 Відповісти
Зєлю привели ви. Насолоджуйтесь.
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17.11.2021 11:10 Відповісти
Безпосередньо я його не приводив,але розумію тих , хто зрозумів як вони помилились в 2014 му. І те що зараз лайно,не відміняє того,що і перед ним не краще було.
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17.11.2021 11:28 Відповісти
Кому як ...
Комусь було би краще, щоб ще в 2014 Україну кинули під ноги пуйлу під дебільні жарти "
"Просто украинскую границу немножко отодвигают вперед"."

https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo
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17.11.2021 11:38 Відповісти
Алла,всім відомо що ви завзята порохоботка, тому раджу вам подивитися де проходив кордон на момент підписання Мінських угод, а потім подивитися де він проходив в момент передачі влади від одного до другого.
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17.11.2021 12:19 Відповісти
Валєра, нормальним людям відомо, що я україноботка. Я однаково аргументовано захищала від нападок ботні та дупоголових і Турчинова, і Яценюка, поки він разом із Аваковим не перейшов на бік Бєні, Єрмака, Татарова.
І на Порошенку я не зациклена. Якби завтра були вибори і Порошенко не балотувався, то я голосувала би і за того ж Турчинова, аби тільки посунути від влади нинішній антимайдан.
А що стосується кордонів, то це питання до пуйла, який плює на всі договора, які підписує паРаша.
І за минулої влади, навіть після підписання Мінських угод, потроху відвойовували території.
Ваш із Грішиним Зєля не повернув ні метра української землі.
Тільки здавав її.
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17.11.2021 12:27 Відповісти
Алла-україноботка.
Багато українофілів завзяті порохофоби. І це закономірно. І дуже жахливо дивитись, як Зелі і Пєтюнчики вже 2,5 роки *********, хто з них гірший. Тільки ось в цій боротьбі невігласи, мабуть, переможуть циніків. На кожен свій зашквар у них завжди знаходиться аналогічний Пєтін.
Тому дуже мудро робить той, хто робить " ... и не оспоривай глупца."
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17.11.2021 13:16 Відповісти
Галіна відноситься до електорату якого політика, діяча?
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17.11.2021 13:20 Відповісти
Серед усієї свори нинішніх політиків, діячів, мені більш за все імпонує Юлька.
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17.11.2021 13:32 Відповісти
Це та, в якої "жоден танк не має вийти з казарм".
А які войовничі постери фотошопили з цією капітулянткою ще до війни!
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17.11.2021 13:35 Відповісти
Алла, це та, яка не є базарною бабою, і яка, нажаль, ще жодного разу не була президентом України, щоб впливати на "жоден танк не має вийти з казарм". Мужики обіс..., пардон, а Юлька, як завжди - *********************?
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17.11.2021 13:53 Відповісти
Я написала про те, що точно було. Сподіваюсь, стенограму засідання, на якому вона це казала, мені не потрібно вчергове шукати і показувати?
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17.11.2021 13:55 Відповісти
Показувати мені нічого не треба. Юлька не була членом РНБО, вона була пересічною громадянкою.
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17.11.2021 14:06 Відповісти
Не така вже й пересічна. Кого попало туди не запросили.
І вона чітко озвучила СВОЮ власну позицію.
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17.11.2021 14:15 Відповісти
Алла, ваші штампи, що ви тут штампуєте, вже давно остогидели. Юлька винна, бо її туди запросили, а коні, як завжди, невинні... Удачі і здоров"я вам.
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17.11.2021 14:22 Відповісти
І Вам не хворать.
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17.11.2021 14:27 Відповісти
Диво дивне! Як іде розмова про зелених, то вонивинні в тому що кордон совається, а як про шоколадних, так там пуйло винен! Відмінна логіка!
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17.11.2021 13:23 Відповісти
Звичайно. Одні організовували спротив окупанту і сприймали окупацію, як трагедію, а інші шкірили зуби з приводу окупації.
Причому шкірили їх з логова окупантів, з МОСКВИ. Вже після того, як кілька місяців вже був окупований Крим.
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17.11.2021 13:26 Відповісти
LOL
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17.11.2021 13:27 Відповісти
Що ж тобі ще лишається писати, Валєра,коли немає що заперечити? 🙂
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17.11.2021 13:37 Відповісти
Навіщо мені витрачати час на пошановальницю Свинарчуківського кодла?
Тисну руку,обіймаю!
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17.11.2021 13:41 Відповісти
Ти вже тут дві з половиною години.
В якійсь із своїх заяв тут ти точно збрехав. 🤭
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17.11.2021 13:46 Відповісти
Алла , я досить жорстко дискутував з Семеном на його сторінці , доводячи йому щоб не дуже сподівався на ЗЕ бо він як і Порошенко має авторитарні замашки , але Семенченко мене ніколи не банив , може і через те що я в дискусіях ніколи не переходжу на особистості .
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17.11.2021 10:49 Відповісти
Я також не перехожу. Принаймі, поки співбесідник сам не робить цього.
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17.11.2021 10:56 Відповісти
І навіть вже після арешту дружина Грішина просила Зелю надати адвоката з ОПи !
Тобто вона вірила Зєлі, Єрмаку, Татарову.

"Дружина Семена Семенченка, арештованого у справі приватної військової компанії, звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням надати чоловіку юриста з Офіса президента."

https://www.pravda.com.ua/news/2021/04/6/7289210/
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17.11.2021 10:05 Відповісти
Слабувато тягнеш.
Докладаю:
- Бутусов також гнав критичні статті на Порошенко.
Чому не гавкаєш?
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17.11.2021 10:09 Відповісти
Зате ти тягнеш як пилосмок.
Бутусов, на відміну від Грішина, критикує зелену кодлу вже давно.
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17.11.2021 10:16 Відповісти
Так, за таких як цей Гришин (Семенченко) і маємо при владі зелень-відвертих ворогів України, яка донищує Україну.
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17.11.2021 10:09 Відповісти
та ні - за таких як ти, які замість нищити зелень - займаються тим що нищать ворогів зелені...
ох і "мудрий же ж нарід"
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17.11.2021 10:11 Відповісти
А я не бачу,що він його ворог ...в семена винуваті усі,крім його самого та зепацюка
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17.11.2021 10:16 Відповісти
Вперед, я Вам не заважаю нищити "зелень". Ви їх привели, Вам з ними і воювати, а ми обождьом. Толку, що ми привели до влади патріотів. Ви кожного дня за ними бігали, обсирали, кидалися "свинками", і фікаліми Бені і ху@ла, брехали і привели до влади свиней, офшорників, відкосників і відвертих ворогів. Чекаєте що хтось за Вас буде їх знімати, а Ви знову понавибираєте Зе, Котлєт, Юзіків, Верещак, Сівох,татарових,єрмаків, демченків...? Дудки, працюйте, може від голоду і холоду мізки почнуть рости.
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17.11.2021 10:19 Відповісти
на Бутусова ще погавкай - бо його колись теж було помічено.
О!
Зараз модно на Комаровського і Гордона гавкати - ату їх, ату!

"мудрий нарід"
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17.11.2021 10:25 Відповісти
Гавкають собаки і сєпарське бидло,яке зо всіх сил боролося з проукраїнським президентом. Привели до влади на подобії себе, тільки з пейсами, з малороськими і совдеповськими поглядами, антимайданівців, які потихеньку, методично, але стабільно знищують Україну і знищують наших патріотів, історію,культуру і мову.
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17.11.2021 10:30 Відповісти
Так, принаймі, об'єднувати зусилля потрібно, а не скавчати друг проти друга...
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17.11.2021 10:34 Відповісти
Нехай спочатку Грішин скаже з ким він готовий об'єднатись.
А то потім буде заявляти "Підтримки саме від тих і тих я не хотів і не потребував".
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17.11.2021 10:45 Відповісти
та навіть якщо Гришин лайно, то його потрібно використовувати згідно призначення - а не витрачати на нього сили (принаймі зараз)
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17.11.2021 10:50 Відповісти
Використовуйте. Вас же багато, його прихильників.
Не боти ж якісь тисячами лайкали його пасквилі у фейсбуку за минулої влади?
Куди вони всі поділись?
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17.11.2021 10:54 Відповісти
У Семенченка були пости виключно проти хуjла і підхуjловників.
Тому їх "лайкали" патріоти, і зараз "лайкають".
А підхуjловники як були проти Семенченка що у 2014 р., що у 2018 р., так і зараз проти.
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17.11.2021 11:02 Відповісти
Негусто вас зараз під його постами в ФБ, не кажучи вже про підтримку в реалі.

Раніше були тисячі лайків, а зараз всього 4 сотні під постом Грішина, який написаний більше, ніж 16 годин тому.

https://www.facebook.com/dostali.hvatit/posts/4906418642726204

КУДИ поділись тисячі однодумців?
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17.11.2021 11:08 Відповісти
з ким об'єднуватися? З тими, що кожного дня лили бруд на Порошенко, Яценюка, Турчинова, Парубія? З тими, що кожного дня бігали за Порошенко і кидалися іграшковими "свинками"? З тими, що розповсюджувати різні російські і бенінські фейки? А це не багато, не мало, а всі, крім "Руху" і "правого сектору". Найбільше паскудили Нацсуки, швабода, слуги Дівулі, жопоблоки і звичайно новенькі беніні зелені. А як гучно кричали і цибали на машини, коштів вистачало їздити за патріотами по всій країні. А яка була одежа, мабуть взята зі складів МВС, яку робили для "беркута" і добавили свій "симбол нацсук". Вони визнали свою помилку? Ні! Де вони сьогодні пропали, що днем з вогнем не відшукати? Чи можливо ми рухаємося в правильному напрямку? Об'єднуватися з тупими, щоб вони потім знову вибрали собі ворога України? Сьогодні не йдуть під офіс, бо сцикотно і можуть закрити? Це при Порошенко кожна макака могла бігати і цибати, верещати, гадячи на сусідів.
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17.11.2021 14:43 Відповісти
Щось не пам'ятаю про,,обьеднуватись,, від зеленого охлосу--досі кидают у Порошенко лайном. ,,Двуличные *ляди,,
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17.11.2021 15:06 Відповісти
неправильно висловився. Мав на увазі не "об'єднуватись" з гімнюками, а задля знищення ворога використати і їх.
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17.11.2021 15:52 Відповісти
Сказал, что ж..ва продаёт Украину кацапам.
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17.11.2021 10:08 Відповісти
Ну а теперь запевай :"я лох ,что валил проукраинскую власть и топил за зекрысу'-слабо?хотя, как будто от этого легче теперь...
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17.11.2021 10:11 Відповісти
Какой стратегический стратег, да?
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17.11.2021 10:21 Відповісти
ТАК КОМУ СЛУЖИТЬ СБУ ?? . Ясно , що тільки не Україні . КОМУ ??
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17.11.2021 10:33 Відповісти
Ряженый аферист и провокатор Вомбат Семечка продолжает играть свою роль. Может из него мученника делают. Потом выпустят и будет от Савченко №2.
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17.11.2021 10:33 Відповісти
Уже зрозуміло за строком слідчої тяганини, яку розвели тупорилі фсбушники, що жодного доказового матеріалу на Семенченка немає.
Як немає його на обвинувачених по справі Шеремета.
Є тільки наказ тримати Семенченка в тюрязі.
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17.11.2021 10:56 Відповісти
Семен, конечно аферист, но информация заслуживает внимания. СБУ действительно давит патриотов и помогает срывать операции ГУР МО. Баканов - придворный пес презедента. Лейтенант руководит генералами, ***...
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17.11.2021 11:15 Відповісти
Усі вони коли під слідством кукарекають про зраду і політичний тиск)
Не вірю!😉
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17.11.2021 11:19 Відповісти
С ними то всё понятно, но Семенченко, сволочь не меньшая. Ему вообще рот открывать нельзя, его место на зоне
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17.11.2021 12:06 Відповісти
СБУ с времён Порошенко и попередников служат ФСБ. Такова реальность.
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17.11.2021 12:11 Відповісти
Сеня, ты заслужил свою отсидку --ты способствовал приходу этого антимайдана, ты служил бене , "верил" оманскому.
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18.11.2021 00:11 Відповісти
 
 