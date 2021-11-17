"Велика Британія стоїть пліч-о-пліч з народом України": спільна заява Резнікова та Воллеса щодо нарощування військ РФ біля українських кордонів

Міністр оборони України Олексій Резніков та державний секретар з питань оборони Великої Британії Бен Воллес у спільній заяві висловили занепокоєння нарощуванням російських військ поблизу українських кордонів.

Як зазначає Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві міністрів оборони України та Великої Британії, яку публікує пресслужба Міноборони України.

"Міністр оборони України Олексій Резніков та Державний секретар з питань оборони Великої Британії Бен Воллес заявили: Україна та Велика Британія — стратегічні партнери у сфері безпеки та оборони", - сказано в заяві.

Також нагадується, що минулого тижня у Лондоні було підписано Міжурядову рамкову угоду. Цей документ продовжує реалізацію спільних проектів з розвитку спроможностей Військово-Морських Сил Збройних Сил України, згідно з домовленостями, досягнутими у червні, коли Велика Британія, Україна та консорціум промисловості Сполученого Королівства підписали Меморандум про реалізацію з метою співпраці для підвищення військово-морських спроможностей України.

"Сьогоднішня зустріч — черговий етап двосторонньої співпраці задля підвищення обороноздатності України та розвитку взаємосумісності", - йдеться далі.

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"Наші уряди не мають бажання бути ворожими або прагнути будь-яким чином стратегічно оточити чи підірвати Російську Федерацію. Ми стурбовані нарощуванням військ та активністю Росії біля кордонів України. Національний суверенітет і територіальна цілісність України беззаперечні. Велика Британія стоїть пліч-о-пліч з народом України і продовжуватиме свою непорушну відданість справі його підтримки. Ми непохитні в цій підтримці і разом ми залишаємося пильними та об’єднаними у захисті наших спільних цінностей і свобод", - резюмують в заяві.