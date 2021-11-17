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"Велика Британія стоїть пліч-о-пліч з народом України": спільна заява Резнікова та Воллеса щодо нарощування військ РФ біля українських кордонів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міністр оборони України Олексій Резніков та державний секретар з питань оборони Великої Британії Бен Воллес у спільній заяві висловили занепокоєння нарощуванням російських військ поблизу українських кордонів.

Як зазначає Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві міністрів оборони України та Великої Британії, яку публікує пресслужба Міноборони України. 

"Міністр оборони України Олексій Резніков та Державний секретар з питань оборони Великої Британії Бен Воллес заявили: Україна та Велика Британія — стратегічні партнери у сфері безпеки та оборони", - сказано в заяві. 

Також нагадується, що минулого тижня у Лондоні було підписано Міжурядову рамкову угоду. Цей документ продовжує реалізацію спільних проектів з розвитку спроможностей Військово-Морських Сил Збройних Сил України, згідно з домовленостями, досягнутими у червні, коли Велика Британія, Україна та консорціум промисловості Сполученого Королівства підписали Меморандум про реалізацію з метою співпраці для підвищення військово-морських спроможностей України.

"Сьогоднішня зустріч — черговий етап двосторонньої співпраці задля підвищення обороноздатності України та розвитку взаємосумісності", - йдеться далі.

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"Наші уряди не мають бажання бути ворожими або прагнути будь-яким чином стратегічно оточити чи підірвати Російську Федерацію. Ми стурбовані нарощуванням військ та активністю Росії біля кордонів України. Національний суверенітет і територіальна цілісність України беззаперечні. Велика Британія стоїть пліч-о-пліч з народом України і продовжуватиме свою непорушну відданість справі його підтримки. Ми непохитні в цій підтримці і разом ми залишаємося пильними та об’єднаними у захисті наших спільних цінностей і свобод", - резюмують в заяві.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
Англосакси - наші природні союзники проти рашки, як і поляки та прибалти - решта "озабочєний" мутняк.
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17.11.2021 09:28
+21
Шамиль Басаев был прав

28 березня 2014
Ваша великорусская мечта - сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. Это и есть Русизм.»

Шамиль Басаев
https://borinfo.com.ua/boryspil-products-news-2014-3-418-5/
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17.11.2021 09:13
+11
Козломордый, кто вас заставлял нападать на Украину?
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17.11.2021 11:16
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Шамиль Басаев был прав

28 березня 2014
Ваша великорусская мечта - сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. Это и есть Русизм.»

Шамиль Басаев
https://borinfo.com.ua/boryspil-products-news-2014-3-418-5/
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17.11.2021 09:13 Відповісти
Аж легше стало...
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17.11.2021 09:13 Відповісти
А говнокомандуючий не так давно казав що нічого надзвичайного не відбувається. Прозріли?
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17.11.2021 09:13 Відповісти
США и Великобритании как подписантам Будапештского соглашения еще в 2014 году нужно было стать плечом к плечу с Украиной ( непосредственно). Но хорошо хоть вот так, и хоть сейчас.
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17.11.2021 09:24 Відповісти
Англосакси - наші природні союзники проти рашки, як і поляки та прибалти - решта "озабочєний" мутняк.
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17.11.2021 09:28 Відповісти
...і мабуть, що тому є якась причина...
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17.11.2021 09:37 Відповісти
Вот , что значит активная и наступательная внешняя политика Украиньі ! Респект !
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17.11.2021 10:09 Відповісти
Вот , что значит активная и наступательная внешняя политика Великой Британии и Англосаксов! Впрочем, так всегда веками и было. Респект !
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17.11.2021 10:22 Відповісти
Британия как и НАТО не против превратить Украину в полигон... Вопрос в другом: нужно ли это народу Украины?
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17.11.2021 10:45 Відповісти
Козломордый, кто вас заставлял нападать на Украину?
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17.11.2021 11:16 Відповісти
За народ Украины переживаешь падаль фсбешная? А сколько этого народа вы твари уже убили?
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17.11.2021 11:52 Відповісти
скажу больше иФан, лучше быть полигоном в составе НАТО чем помойкой в составе ПИД,,,рашенского Фекалистана!!!
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17.11.2021 12:50 Відповісти
Увага! Veles Vetal бот фсб бортникова.
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17.11.2021 10:58 Відповісти
Паскудно у цій ситуації те, що полігоном для веденя бойових дій буде територія України. І Росії і країнам НАТО не вигідні інші варіанти. Дуже не хочеться, зруйнованих міст і гори трупів. Війна - це горе...Зрозуміло, що в ситуації -"хто нам брат", ніякі американці, чи британці нам далеко не брати,але й наші території вони не віджимали...Брат - "в синьому угарі", з сокирою, зайшов у наш дім. Що робити з таким "братом"?
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17.11.2021 10:59 Відповісти
Так поищите ответ в своем же вопросе)
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17.11.2021 11:18 Відповісти
Если американцы и британцы нам не браты, тогда тамбовский волк тебе брат
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17.11.2021 11:53 Відповісти
Цензор , на какую такую холеру выкладываете в очередной раз это фото с убийцей и триколором , что вверху статьи ? Это глупость или преднамеренно ? Выкладываете токсичную рекламу русского мира ...
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17.11.2021 11:45 Відповісти
Фото взято из помойки rusonline
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17.11.2021 11:50 Відповісти
Це -вже ЩОСЬ., СПОЧАТКУ Штати зараз Брити. ПрорвемОся.
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17.11.2021 11:55 Відповісти
Мусимо прорватися, хоча б заради наших дітей та онуків.
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17.11.2021 15:52 Відповісти
беда в том, малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дурак стоит перед той дыркой ботаксного, педофильнного Шныря в которой ищет мира.....
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17.11.2021 12:48 Відповісти
Британці завжди стоял,у 39 з поляками,у 08 з грузинами,ні хто не бачив де вони стояли,але точнісенько десь стояли.
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17.11.2021 14:41 Відповісти
Это мне одному попадаются такие представители народа Украины, которые в упор не замечают стоящую бок о бок с собою Великобританию? Прям какая-то одна сплошная контра..
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17.11.2021 14:54 Відповісти
 
 