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Із келихом пива та Єрмаком: Зеленський вболівав за збірну України з футболу у пабі. ФОТО
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Президент Володимир Зеленський у компанії голови ОП Андрія Єрмака спострерігав за грою збірної України з футболу як справжній вболівальник - у пабі із келихом пива.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це відвідувачка пабу deshvar_lina написала у своєму інстаграмі.
"З Володимиром Олександровичем вболівали за Збірну України. Наші перемогли. З чим хлопців та українців вітаю!!!" - написала вона.
Фото: інстаграм/ deshvar_lina
Нагадаємо, раніше президент привітав збірну України з футболу із виходом у плей-офф і пообіцяв "зірвати горлянку", якщо збірна потрапить на чемпіонат світу 2022 року.
Топ коментарі
+56 Герхард
показати весь коментар17.11.2021 09:13
+50 Anatoliy A 006b9dda
показати весь коментар17.11.2021 09:14
+46 Підлога Маккартні
показати весь коментар17.11.2021 09:15
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На границе кацапы, семьсот человек умерло за день от ковида, трое раненных на фронте, а гринпоц в пабе с дерьмаком пивом заливаются и пиарятся!
Чтоб вы подавились тем пивом!