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Із келихом пива та Єрмаком: Зеленський вболівав за збірну України з футболу у пабі. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Спорт

Президент Володимир Зеленський у компанії голови ОП Андрія Єрмака спострерігав за грою збірної України з футболу як справжній вболівальник - у пабі із келихом пива.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це відвідувачка пабу deshvar_lina написала у своєму інстаграмі.

"З Володимиром Олександровичем вболівали за Збірну України. Наші перемогли. З чим хлопців та українців вітаю!!!" - написала вона.

Із келихом пива та Єрмаком: Зеленський вболівав за збірну України з футболу у пабі 01
Із келихом пива та Єрмаком: Зеленський вболівав за збірну України з футболу у пабі 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збірна України у гостях перемогла Боснію і Герцеговину та вийшла у плей-офф кваліфікації ЧС-2022 з футболу

Із келихом пива та Єрмаком: Зеленський вболівав за збірну України з футболу у пабі 03
Фото: інстаграм/ deshvar_lina

Нагадаємо, раніше президент привітав збірну України з футболу із виходом у плей-офф і пообіцяв "зірвати горлянку", якщо збірна потрапить на чемпіонат світу 2022 року.



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Топ коментарі
+56
А ще ЗЄ в той вечір покакав. І теж разом с Єрмаком.
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17.11.2021 09:13
+50
Интересно,без дерьмака оно отлить само может?
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17.11.2021 09:14
+46
Боже какое счастье сфоткаться вместе с зебилом
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17.11.2021 09:15
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А в цей час Bellingcat старанно корячилось прискіпливо шукаючи факти хто "злив вагнерівців".
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17.11.2021 22:37 Відповісти
Звиздец!
На границе кацапы, семьсот человек умерло за день от ковида, трое раненных на фронте, а гринпоц в пабе с дерьмаком пивом заливаются и пиарятся!
Чтоб вы подавились тем пивом!
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18.11.2021 00:00 Відповісти
Та ще і в карантин.
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18.11.2021 08:30 Відповісти
Два забила это сила
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18.11.2021 04:16 Відповісти
А як же без Єрмака! Єрмак бубочку самого нікуди не пускає.
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18.11.2021 09:26 Відповісти
На стадіон не пішов, щоб не обсвистали?
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18.11.2021 09:28 Відповісти
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