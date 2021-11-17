Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом: Обговорили питання співпраці в оборонній сфері

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський високо оцінив незмінну підтримку з боку Туреччини територіальної цілісності й суверенітету України, а також активне залучення до роботи нового міжнародного механізму – Кримської платформи.

Також він подякував Ердогану за висловлене співчуття у зв’язку із загибеллю українських воїнів на сході нашої держави.

Окрему увагу Президент України приділив питанню звільнення українських громадян, яких незаконно утримує Росія.

Зеленський та Ердоган обмінялися думками щодо безпекової ситуації в регіоні, а також стосовно відповідних ініціатив з посилення безпеки в регіоні Чорного моря.

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Президенти обговорили питання співпраці в оборонній сфері. Сторони констатували, що стратегічне партнерство вже сьогодні зміцнює збройні сили двох держав. Було відзначено реалізацію низки важливих проектів у галузях літакобудування та розбудови ВМС, а також наявні перспективи для поглиблення такої взаємодії.

Зеленський повідомив Ердогану про початок серійного виробництва транспортного літака Ан-178 та запросив Туреччину приєднатися до кола його замовників.

Сторони відзначили налаштованість на завершення найближчим часом підготовки Угоди про зону вільної торгівлі. Також було приділено увагу стану реалізації досягнутих домовленостей щодо низки проектів двостороннього порядку денного, зокрема будівництва житла для представників кримськотатарського народу. Сторони обговорили питання взаємодії в енергетичній сфері, серед іншого, шляхи диверсифікації постачання енергоресурсів.

Президенти домовилися провести ювілейне, 10-те засідання Стратегічної ради високого рівня у лютому 2022 року в Києві

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