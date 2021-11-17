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Зеленський (17406) Туреччина (2248) Ердоган (754)

Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом: Обговорили питання співпраці в оборонній сфері

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом: Обговорили питання співпраці в оборонній сфері

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський високо оцінив незмінну підтримку з боку Туреччини територіальної цілісності й суверенітету України, а також активне залучення до роботи нового міжнародного механізму – Кримської платформи.

Також він подякував Ердогану за висловлене співчуття у зв’язку із загибеллю українських воїнів на сході нашої держави.

Окрему увагу Президент України приділив питанню звільнення українських громадян, яких незаконно утримує Росія.

Зеленський та Ердоган обмінялися думками щодо безпекової ситуації в регіоні, а також стосовно відповідних ініціатив з посилення безпеки в регіоні Чорного моря.

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Президенти обговорили питання співпраці в оборонній сфері. Сторони констатували, що стратегічне партнерство вже сьогодні зміцнює збройні сили двох держав. Було відзначено реалізацію низки важливих проектів у галузях літакобудування та розбудови ВМС, а також наявні перспективи для поглиблення такої взаємодії.

Зеленський повідомив Ердогану про початок серійного виробництва транспортного літака Ан-178 та запросив Туреччину приєднатися до кола його замовників.

Сторони відзначили налаштованість на завершення найближчим часом підготовки Угоди про зону вільної торгівлі. Також було приділено увагу стану реалізації досягнутих домовленостей щодо низки проектів двостороннього порядку денного, зокрема будівництва житла для представників кримськотатарського народу. Сторони обговорили питання взаємодії в енергетичній сфері, серед іншого, шляхи диверсифікації постачання енергоресурсів.

Президенти домовилися провести ювілейне, 10-те засідання Стратегічної ради високого рівня у лютому 2022 року в Києві

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
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17.11.2021 09:16
+6
Правда единственное достижение ЗЕ на международной арене за все это время - привезенная книга про черепно-мозговую травму.
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17.11.2021 09:46
+4
Продам тисячу.
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17.11.2021 10:57
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17.11.2021 09:16 Відповісти
первое изображение, что пришло на ум после прочтения заголовка этой новости!!))))
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17.11.2021 10:59 Відповісти
Домовилися і надалі проводити телефонні розмови...
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17.11.2021 09:19 Відповісти
кардан?
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17.11.2021 09:46 Відповісти
от 2010 ?
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17.11.2021 09:47 Відповісти
И на международной арене Президент Зеленский наладил качественное движение Украины вперёд.
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17.11.2021 09:23 Відповісти
Правда единственное достижение ЗЕ на международной арене за все это время - привезенная книга про черепно-мозговую травму.
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17.11.2021 09:46 Відповісти
И то он её не стал читать или просто неАсилил.
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17.11.2021 11:09 Відповісти
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17.11.2021 11:07 Відповісти
Кто инициировал этот разговор? Бо тут два варианта, або с перепугу, тобто с дуру, або Эрдоган пытается поставить на правильный путь мечтателя законтачиться с Хутей , а хотябы и взглядом.
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17.11.2021 09:32 Відповісти
https://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/2/6/9/16145962.jpg
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17.11.2021 09:38 Відповісти
Зеленский задних не пасет , контактьі наладил с теми , с кем нужно . А Ан-178 может стать отличньім носителем ПКР "Нептун" и противолодочньіх торпед , по типу американского "Посейдона". И для Турции тоже , но с их новьіми ракетами .
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17.11.2021 10:14 Відповісти
Продам тисячу.
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17.11.2021 10:57 Відповісти
Угу..Продам тисячу.Недорого.Срочно.
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17.11.2021 11:11 Відповісти
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17.11.2021 11:14 Відповісти
Шведы готовы прямо сейчас войска отправить. А этот с эрдоганам сотрудничество обсуждают.... А что они еще обсуждают? Мб эрдоган учит его отправлять беженцев в Беларусь
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17.11.2021 11:01 Відповісти
Надеюсь,не как с султаном,в Омане. После которой-инвестиции,хлынули потоком.
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17.11.2021 11:07 Відповісти
Ердоган - молоток .Азербайджаном помогает .Байрактарами.Казаки завсехда сотрудничали с Портой.
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17.11.2021 11:13 Відповісти
Горжусь своим Президентом !
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17.11.2021 11:34 Відповісти
хорошо.
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17.11.2021 14:52 Відповісти
 
 