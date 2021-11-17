Лерос про вчорашнє засідання щодо обрання йому запобіжного заходу: Прокурори так спішили, що забули прикріпити підозру. Навіть суддя сміялася

Печерський райсуд Києва 16 листопада не зміг обрати запобіжний захід позафракційному народному депутату Гео Леросу, якому повідомили про підозру в хуліганстві за непристойний жест на адресу президента Володимира Зеленського.

Про хід судового засідання Гео Лерос розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"По-перше, засідання суду перенесли на четвер, бо ті документи, той проєкт підозри, який прокуратура надала в суді, вони настільки незначні, що навіть суд сміявся і суддя сміялася з цього. І вона змушена була перенести засідання. Елементарно у проєкті підозри не виявилося навіть самої підозри, яку я підписав під час отримання, вони забули її прикріпити. Вони настільки поспішали подати цю справу до суду, щоб обрати мені запобіжний захід, що забули навіть основний документ туди прикріпити. Тому суддя, звісно, з цього посміялася. Щобільше - суддя зробила зауваження прокурору, тому що в день вручення мені підозри прокурори вже знаючи наперед нібито готові були з'явитися о 17:00 до суду... Захист мій вщент розніс першу частину, тому суд пішов на паузу до четверга, у четвер буде продовження суду", - повідомив нардеп.

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Нагадаємо, 11 листопада нардеп Гео Лерос повідомив, що йому вручають підозру за "за середній палець у Верховній Раді".

Пізніше ДБР офіційно поінформувало, що Леросу повідомлено про підозру за середній палець у бік Зеленського та Єрмака.

12 листопада Леросу була вручена підозра за невиконання рішення суду за скаргою Єрмака.

Нагадаємо, 29 березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (шахрайство), стаття 344 (втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (розголошення державної таємниці) і стаття 365 (перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.

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Президент Володимир Зеленський назвав справу про плівки Дениса Єрмака "порожньою" і заявив, що записами хотіли шантажувати його особисто. Крім цього, він назвав Дениса Єрмака "базікалом", а депутата СН Лероса, який опублікував записи, - "аферистом".

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що через записи розмов Дениса Єрмака веде кримінальне провадження проти його брата Андрія Єрмака, керівника Офісу президента.