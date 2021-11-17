Береза назвав узурпацією влади закон про столицю від "Слуги народу", який розглянуть найближчим часом

Закон про столицю від "Слуги народу" - реальна узурпація влади для задоволення амбіцій президента Зеленського.

Про це написав у своєму телеграм-каналі народний депутат ВР VIII скликання Борислав Береза і закликав українців протидіяти цьому, передає Цензор.НЕТ.

"Те, що зараз відбувається все більше показує, що головне для Зеленського не інтереси киян, а задоволення своїх бажань та амбіцій, які він ховає за красивими словами. Після такого кроку, Президент втратить довіру майже 4-мільйонного міста, а також довіру міжнародних партнерів. А ще мене дивує, що Зеленський не хоче дочекатися висновків Венеційської комісії. Мабуть йому вже доповіли, що Венеційська комісія вже розглядає це чудо-проєкт і там зауважень на три томи. Закон про столицю від слуг - це вже реальна узурпація влади та наступ на місцеве самоврядування, згортання демократії. І нам треба цьому протидіяти. Всіляко", - наголосив Береза.

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Політик переконаний, що ухвалення антиконституційного закону про столицю з метою усунути Кличка є проявом неповаги до киян.

"Їх не бентежить, що це суперечить рішенню Конституційного суду від 2003 року, що цим вони позбавляють прав обраного громадянами мера, а це позбавляє прав усіх киян самостійно обирати собі владу у місті. Зеленський зовсім збожеволів у своїй боротьбі з Кличко. Своїми незграбними спробами усунути політичного опонента Зеленського, Банкова плює в очі усім киянам. Мене не цікавить прізвище мера, а бентежить те, що після прийняття цього закону можна вже не намагатися обиратися мером Києва, бо справжня влада буде у Голови КМДА, якого призначає Президент. Тож не важливо кого оберуть кияни, а важливіше кого призначить президент", - підсумував Береза.