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ВР (11723) Київ (13828) Береза Борислав (150) Слуга народу (2544)

Береза назвав узурпацією влади закон про столицю від "Слуги народу", який розглянуть найближчим часом

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Береза назвав узурпацією влади закон про столицю від

Закон про столицю від "Слуги народу" - реальна узурпація влади для задоволення амбіцій президента Зеленського.

Про це написав у своєму телеграм-каналі народний депутат ВР VIII скликання Борислав Береза і закликав українців протидіяти цьому, передає Цензор.НЕТ.

"Те, що зараз відбувається все більше показує, що головне для Зеленського не інтереси киян, а задоволення своїх бажань та амбіцій, які він ховає за красивими словами. Після такого кроку, Президент втратить довіру майже 4-мільйонного міста, а також довіру міжнародних партнерів. А ще мене дивує, що Зеленський не хоче дочекатися висновків Венеційської комісії. Мабуть йому вже доповіли, що Венеційська комісія вже розглядає це чудо-проєкт і там зауважень на три томи. Закон про столицю від слуг - це вже реальна узурпація влади та наступ на місцеве самоврядування, згортання демократії. І нам треба цьому протидіяти. Всіляко", - наголосив Береза.

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Політик переконаний, що ухвалення антиконституційного закону про столицю з метою усунути Кличка є проявом неповаги до киян.

"Їх не бентежить, що це суперечить рішенню Конституційного суду від 2003 року, що цим вони позбавляють прав обраного громадянами мера, а це позбавляє прав усіх киян самостійно обирати собі владу у місті. Зеленський зовсім збожеволів у своїй боротьбі з Кличко. Своїми незграбними спробами усунути політичного опонента Зеленського, Банкова плює в очі усім киянам. Мене не цікавить прізвище мера, а бентежить те, що після прийняття цього закону можна вже не намагатися обиратися мером Києва, бо справжня влада буде у Голови КМДА, якого призначає Президент. Тож не важливо кого оберуть кияни, а важливіше кого призначить президент", - підсумував Береза.
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Топ коментарі
+10
ЗЕ сливает спецоперации и ворует деньги.

А Байрактарами уничтожает живую силу ВСУ вопреки приказам ЗЕ.

П.С. Врядли никто из твоих знакомых и соседей не знает, что ты ***** зебильный. Как думаешь, кому будут бить морду в ближайшем будущем эти люди?
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17.11.2021 10:00
+7
А що ЗЕ вже не дає концерти на Роісє та в Донбабве?
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17.11.2021 09:48
+2
Узурпация состоялась,когда вы Берёза покорно разошлись в ответ на незаконное требование Зелёного распустить парламент!
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17.11.2021 09:49
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А що в тому так званому "законі"? Невже Київ перейменують в "Старий Кривий Ріг", а Кривий Ріг в "Новий Київ"???
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17.11.2021 09:45 Відповісти
Пойди и прочитай недоумок! Или на украинском "ни в зуб ногой", только видосики на скрепном языке заходят?
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17.11.2021 09:58 Відповісти
Увася, точніше Діма, ти сам на якій мові пишеш, йолоп??? І взагалі це був сарказм. Якщо зовсім кепсько з почуттям гумору, то звертайся до лікаря.
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17.11.2021 10:04 Відповісти
Ваш пост, не дуже схож на сарказм, а якщо і схож, то він схож на сарказм зебіла, який вирішив потроліти "порохоботів" (а-ля "ну и что вам опять не так?")... І якщо ви вважаете себе великим юмористом, то помиляєтесь!!!
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17.11.2021 10:13 Відповісти
А шо ,Береза не в Израиле ?
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17.11.2021 09:45 Відповісти
А що ЗЕ вже не дає концерти на Роісє та в Донбабве?
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17.11.2021 09:48 Відповісти
Нет ,Зеленский при помощи Байрактаров уничтожает живую силу и технику росейских оккупантов ,вот такие концерты ! Зеленскому слава !
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17.11.2021 09:52 Відповісти
ЗЕ сливает спецоперации и ворует деньги.

А Байрактарами уничтожает живую силу ВСУ вопреки приказам ЗЕ.

П.С. Врядли никто из твоих знакомых и соседей не знает, что ты ***** зебильный. Как думаешь, кому будут бить морду в ближайшем будущем эти люди?
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17.11.2021 10:00 Відповісти
Та не переживай ,тебя никто бить не будет ты ведь клинический идиот ,куда там тебе ещё морду бить ,хватит что тебя природа отмудохала ..
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17.11.2021 10:59 Відповісти
Зебил только членом рояли уничтожать умеет
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17.11.2021 10:47 Відповісти
Береза хоть не кугутня в отличии от президента.
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17.11.2021 09:59 Відповісти
там свои съедят бляхера на завтрак - работать а не пиз..еть там нужно а оно не привыкшее...
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17.11.2021 10:05 Відповісти
Узурпация состоялась,когда вы Берёза покорно разошлись в ответ на незаконное требование Зелёного распустить парламент!
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17.11.2021 09:49 Відповісти
А что они должны были сделать?! Напомнить процент проголосовавших за "зеленых комунистов" и недоумков по совместительству? Они утратили легитимность и все их действия, охлос бы не поддержал. Они приняли политическое решение и оно было правильным, а Клоун тогда поторопился...просто очень уж ему хотелось потешить свое самолюбие.
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17.11.2021 10:05 Відповісти
Это розовые сопли.Никто абсолютно не мог помешать до конца каденции им там работать.Даже конституционный пуганый суд констатировал,что оснований НЕТ, но если депутаты сами захотят разбежаться, тогда да.Они думали только о своей жопе, хотели что-то выгадать с выборами,но просчитались.Иногда нужна смелость противостоять охлотолпе.А её не оказалось!
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17.11.2021 10:25 Відповісти
"Я распускаю Верховную раду восьмого созыва. Слава Украине!" - сказал Зеленский, обращаясь к народу Украины, после того, как принес присягу.

СМИ и эксперты ожидали, что сразу после инаугурации Зеленский объявит о роспуске Рады. По их мнению, досрочные выборы выгодны ему, поскольку у него самого и его партии "Слуга народа" высокий рейтинг. К октябрю, когда должны были пройти выборы в парламент, рейтинг мог снизиться.

Никто абсолютно не мог помешать до конца каденции им там работать.

Как они могли работать если они били лишены законодательных полномочий и все законопроекты не имели бы никакой юридической силы?
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17.11.2021 11:01 Відповісти
Не могли они работать. Их распустили (законно или нет, уже другой вопрос). И кстати конституционный суд кстати, сказал что законно! Почитайте его решение, там слова нет "...если депутаты сами захотят...", там есть что мол "...если народ захотел...то можно", а народ типа захотел Клоуна который их распустит.
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17.11.2021 13:49 Відповісти
Вы.похоже.читали...Научитесь ещё понимать,что написано.
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17.11.2021 14:26 Відповісти
Це захоплення влади.
Замість обраного киянами мера грошима громади буде керувати бубочка, через свого посіпаку.
Так робив інуковощч...
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17.11.2021 10:03 Відповісти
кияни мають вийти і товкти зелених поки не позеленіють
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17.11.2021 10:16 Відповісти
удовлетворения амбиций президента Зеленского. не называйте это чмо президентом, оно как было шутом гороховым, так и осталось. и окружение такое же.
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17.11.2021 10:53 Відповісти
Кличко полупокер
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17.11.2021 11:06 Відповісти
У вічі йому скажи сходи.
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17.11.2021 11:44 Відповісти
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17.11.2021 11:34 Відповісти
 
 