Рада сьогодні не розглядатиме податковий законопроєкт 5600: за нього немає голосів, - нардеп "Голосу" Железняк

Сьогодні парламент не розглядатиме законопроєкт №5600, тому що за його ухвалення немає голосів.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в кулуарах Верховної Ради розповів в інтерв’ю журналістам нардеп "Голосу" Ярослав Железняк.

"Нам обіцяли, що це найбільший антиолігархічний законопроєкт. Уже минуло два місяці з того часу, як відбулося ганебне голосування за закон про олігархів, але досі цей законопроєкт (5600. – Ред.) не винесений на голосування. І сьогодні він не буде винесений, тому що на нього немає голосів", - зауважив він.

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За словами депутата, у законопроєкті залишилося дуже мало "від антиолігархічних змін", які обіцяла влада.

Железняк розповів, що фракція "Голос" не буде голосувати за цей законопроєкт.

"Зараз багато "слуг народу", які з’їздили до себе на округи отримали там прочухана від виборців, тому виглядає так, що вони вже теж не хочуть голосувати за цей законопроєкт, тому що в ньому йдеться про підвищення податків", - додав він.