Тисяча Зеленського - це стимул, а не плата за вакцинацію, - "слуга народу" Веніславський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
"Тисяча від Зеленського", кошти, які влада планує виділяти українцям за щеплення від ковіду, є ініціативою президента з метою підтримки кампанії з вакцинації. Немає нічого дивного в тому, що деякі люди бачать у цьому "бонусі" прихований контекст.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Україна 24", про це повідомив представник президента України в Конституційному суді, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський.
"Нічого дивного в тому, що відразу сиплються звинувачення, що тут є якийсь прихований контекст. Зовсім не дивно. Тут треба відокремити декілька ключових моментів. Перший ключовий момент - це взагалі проблема вакцинації. Українці - це одна з тих націй, яка найменше бажає вакцинуватися. Другий аспект - альтернативи вакцині в принципі немає. Тому що там, де найбільше є вакцинованих, там немає важких випадків захворювання ковідом. Третій аспект - деякі говорять про те, що влада недостатньо застосовує якісь засоби для стимулювання вакцинації. Ось один з тих засобів або заходів, які стимулюватимуть вакцинування", - пояснив парламентар.
За словами Веніславського, 1000 гривень буде стимулом для українців, які йдуть робити щеплення, запобігаючи цим введенню локдауну.
"Головне, що тут не можна ставити питання про те, що ця 1000 грн - це плата за вакцинацію. Це певний бонус тим людям, які піклуються про своє здоров'я. Людям, які вакцинацією зменшують напругу на медичну систему. Люди, завдяки яким економіка в країні не втратить рівень свого доходу, який вона могла б втратити в разі локдауну. І це підтримка тих сфер, які є більш вразливими, з точки зору введення цих карантинних заходів. Це сфера перевезень транспортом, сфера послуг і сфера культури. У цьому випадку абсолютно логічно, що президент виступив з такою ініціативою. Люди все одно отримують цю 1000 грн, а потім знайдуть, куди її витратити", - додав нардеп.
Він також повідомив, що необов'язково користуватися додатком "Дія", щоб отримати ці гроші.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що вакциновані українці зможуть отримати 1000 грн.
В Офісі Президента пояснили, що тисячу гривень неможливо буде отримати готівкою на руки. Гроші будуть своєрідним депозитом, який можна буде витратити лише на певний перелік послуг.
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Вовіна тища - лохотрон!
Витратити гроші можна в закладах, яким довіряє режим.
У ЗЕ нема питань лише до своїх.
Чому 1000 грн. не сьогодні, а 19.12?
В ці дні починаються шоу Кварталу.
За рахунок нашого бюджету фінансують концерти ЗЕ, фітнеси, к/театри наближених до Банкової осіб.
Правоохоронці не називають імен підозрюваних, але за даними джерела УП, йдеться про Остапа Стахіва та Михайла Милостивого.
16 листопада спецслужба провела низку синхронних спецоперацій одразу в кількох регіонах України, діяльність антиукраїнського угруповання припинено, наголошують у СБУ.
"Лідеру так званих антивакцинаторів і ще одному фігуранту провадження, громадянину РФ, повідомлено про підозру за ст. 109 Кримінального кодексу України ("дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій").
"Параллельно прорабатываем место для отхода и проживания в лесу"
і погроми уже почалися...
Вчора у Львівську лікарню швидкої допомоги після скарг на погане самопочуття доправили скандального антивакцинатора Стахіва, за даними видання zaxid.net.
Проте медики не знайшли приводів для його госпіталізації - і тоді у лікарню увірвались антивакцинатори.
Що, не вони?
А хто?
Коммунисты-антиваксеры, коммунисты-олигархи, коммунисты-православные и т.д.
А так тебе дали тыщу гривень. А потратить её нельзя. И у тебя она есть всегда. И каждый день с утра ты просыпаешься, смотришь на эту тыщу, и преисполняешься любви к власти.
17 ноября, 2021Без рубрикиКомментарии: 4
Кроме того, люди могут лишиться права на субсидию по ЖКХ…
Относительно «вакцинаторской 1000 грн»…
Во-первых, не 1000 грн, а 805 грн, так как 195 грн придется вернуть государству в виде 18% ПДФО и 1,5% военного сбора. Так как эта самая 1000 грн - это… дополнительный доход не по основному месту работы и его надо будет указать в годовой декларации (к апрелю след. года).
Об этом пишет в Фейсбуке экс-нардеп, социальный эксперт Андрей Павловский со ссылкой на эксперта Юрия Гаврилечко.
Во-вторых, из ниоткуда образуется +3 млн декларантов (3 млрд грн/1000 грн), на которых можно будет с мая 2022 года вешать штрафы за неуплату налогов?
Так как абсолютное большинство получивших эти 1000 грн и знать об этой необходимости (уплаты налогов) не будет.
Кстати, сейчас пошла масса сравнений этой выплаты с «юлиной тысячей»… так вот, в третьих, это есть чистой воды манипуляция, так как «юлина тысяча» - это возврат собственных средств граждан с их же депозитов в «Сбербанке», а не дополнительный и, потому, налогооблагаемый доход.
Вячеслав Ільченко - ты об этом писал же, как я помню?
В-четвертых, получив, пусть и единоразово дополнительный доход, вы можете лишиться права на субсидию по ЖКХ, а еще веселее будет, когда вам ее пересчитают и вы вынуждены будете не только ее переоформлять, а еще и долги погашать, которые образуются вследствие того, что с вас ее снимут + возврат «лишней субсидии» придется делать за тот месяц, когда вы эту самую «вакцинаторскую тысячу» оформите в получение!
…
І тут зелені надурили - вовину тисячу отримують не всі вакциновані, а хто вакцинується після 19 грудня, і не тисячу - а минус 18% ПДФО та 1,5% війського збору…
17 ноября, 2021Без рубрикиКомментарии: 0
Так что привет «Діє» и инициативе президента, которому надо быть ближе к народу. Хотя, какая разница? Да?..
Тут, такие дела, что жизнь нанесла подлый удар величайшему политическому лидеру современности по версии Ермака и Мендель.
Об этом написал около час назад в Фейсбуке бывший парламентарий Борислав Береза.
Вы же помните, что Зеленский пообещал 1000 гривен вакцинированным?
А я сейчас в селе Попельня, Житомирской области. В селе живёт до 2000 человек. Есть полностью вакцинированные.
- И тут «зеленые» надурили: «Вовина тысяча» оказалась в 5 раз меньше «Юлиной тысячи» - эксперты
Но нет театра или спортзала. И даже кинотеатра IMAX нет. Такая же ситуация с музеями, фитнес-клубом и концертным залом.
Их просто нет. И даже нет выставочного центра. Совсем нет. Зато есть магазин и кладбище.
И это точно не спортзал и не музей, хотя люди туда ходят. Регулярно. Путешествия тут тоже не практикуют.
Разве что на электричке к детям и внукам. Но чаще они в Попельню приезжают.
Есть конечно вариант, что баба Галя закажет у деда Коли рубку дров и оформит это, как посещение спортзала, но и он и она хотели бы не манипуляциями заниматься, а купить на эту тысячу тех же дров или то, что им необходимо.
Но не могут.
Могут на музей потратить. Или на кино. Но их тут нет.
Поэтому местные жители высказывают об инициативе президента с использованием ненормативной лексики.
Кстати, связь тут тоже не очень. Местами её нет. И это я про мобильную связь. А какой тут мобильный интернет сами понимаете.
Так что привет «Діє» и инициативе президента, которому надо быть ближе к народу.
Хотя, какая разница? Да?