Тисяча Зеленського - це стимул, а не плата за вакцинацію, - "слуга народу" Веніславський

"Тисяча від Зеленського", кошти, які влада планує виділяти українцям за щеплення від ковіду, є ініціативою президента з метою підтримки кампанії з вакцинації. Немає нічого дивного в тому, що деякі люди бачать у цьому "бонусі" прихований контекст.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Україна 24", про це повідомив представник президента України в Конституційному суді, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський.

"Нічого дивного в тому, що відразу сиплються звинувачення, що тут є якийсь прихований контекст. Зовсім не дивно. Тут треба відокремити декілька ключових моментів. Перший ключовий момент - це взагалі проблема вакцинації. Українці - це одна з тих націй, яка найменше бажає вакцинуватися. Другий аспект - альтернативи вакцині в принципі немає. Тому що там, де найбільше є вакцинованих, там немає важких випадків захворювання ковідом. Третій аспект - деякі говорять про те, що влада недостатньо застосовує якісь засоби для стимулювання вакцинації. Ось один з тих засобів або заходів, які стимулюватимуть вакцинування", - пояснив парламентар.

За словами Веніславського, 1000 гривень буде стимулом для українців, які йдуть робити щеплення, запобігаючи цим введенню локдауну.

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"Головне, що тут не можна ставити питання про те, що ця 1000 грн - це плата за вакцинацію. Це певний бонус тим людям, які піклуються про своє здоров'я. Людям, які вакцинацією зменшують напругу на медичну систему. Люди, завдяки яким економіка в країні не втратить рівень свого доходу, який вона могла б втратити в разі локдауну. І це підтримка тих сфер, які є більш вразливими, з точки зору введення цих карантинних заходів. Це сфера перевезень транспортом, сфера послуг і сфера культури. У цьому випадку абсолютно логічно, що президент виступив з такою ініціативою. Люди все одно отримують цю 1000 грн, а потім знайдуть, куди її витратити", - додав нардеп.

Він також повідомив, що необов'язково користуватися додатком "Дія", щоб отримати ці гроші.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що вакциновані українці зможуть отримати 1000 грн.

В Офісі Президента пояснили, що тисячу гривень неможливо буде отримати готівкою на руки. Гроші будуть своєрідним депозитом, який можна буде витратити лише на певний перелік послуг.

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