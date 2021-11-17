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Європа (857) смертність (184) статистика (2134)

Європа залишається єдиним регіоном у світі, де кількість смертей від COVID-19 продовжує зростати, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Європа залишається єдиним регіоном у світі, де кількість смертей від COVID-19 продовжує зростати, - ВООЗ

Кількість смертей у європейському регіоні протягом тижня з 8 по 14 листопада зросла на 5% порівняно з минулим тижнем, тоді як інші регіони повідомили про тенденції до зниження або аналогічні показники.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться у щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

За даними організації, протягом зазначеного періоду загальна кількість захворюваності на коронавірусну хворобу у світі зросла на 6% порівняно з минулим тижнем і становить 3 346 517. Про зростання повідомили з регіонів Європи, Північної та Південної Америки та регіону західної частини Тихого океану. Інші регіони повідомили про зниження або аналогічні показники.

Число летальних випадків у світі залишилося аналогічним попередньому тижню і сягнуло 49 584.

Найбільша кількість нових випадків зафіксована у США (550 684; зростання на 8%), Росії (275 579; аналогічно показникам попереднього тижня), Німеччині (254 436; зростання на 50%), Великій Британії (252 905; аналогічно показникам попереднього тижня) та Туреччині (180 167; зниження на 9%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна - у трійці лідерів у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Як повідомлялося, за весь час пандемії в Україні захворіло 3 263 417 осіб, одужало – 2 684 584, летальних випадків – 78 754. Понад 9 млн українців завершили імунізацію від COVID-19.
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Топ коментарі
+2
Олег Леусенко@leusenko1

8 мин



Європа остаточно продалась за газові тугрики.
"Асоціація Україна-ЄС не передбачає військового альянсу. Будемо діяти, як коли РФ захопила Крим", - Боррель за підсумками Ради міністрів ЄС з питань оборони.
Наші союзники у війні - англосакси, поляки з балтійцями та, можливо, турки.
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17.11.2021 10:30
+2
Дельта атакує + сезон. Проте завдяки масовій вакцинації смертність в країнах ЄС тепер у рази менша.
А от зомбована ковідіотською кампанією Україна - остання в Європі за рівнем вакцинації і тестування - примудрилася вже тривалий час успішно конкурувати з США за добовою смертністю за друге місце у світі.
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17.11.2021 10:50
+2
насчет Беларуси не знаю, но в России много умирает. у меня несколько знакомых умерло
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17.11.2021 11:05
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Олег Леусенко@leusenko1

8 мин



Європа остаточно продалась за газові тугрики.
"Асоціація Україна-ЄС не передбачає військового альянсу. Будемо діяти, як коли РФ захопила Крим", - Боррель за підсумками Ради міністрів ЄС з питань оборони.
Наші союзники у війні - англосакси, поляки з балтійцями та, можливо, турки.
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17.11.2021 10:30 Відповісти
борель жопез - ніхто. його шефіня п. баронесса ФДЛ вчора викакала трохи інше.
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17.11.2021 10:36 Відповісти
Кіт Вчений@TedTeddycat

1 мин



Такої гидотної підлої заяви не було навіть за часів Криму.
Оце ледащо відкрито каже ху№лу: бери Україну, ми тобі допоможемо. Ми свої. Нас чіпати не треба.
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17.11.2021 11:07 Відповісти
А ще це , як виявилося, експерементальним шляхом - найтупіший регіон.
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17.11.2021 10:36 Відповісти
Хіба ревуть воли,як ясла повні?
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17.11.2021 10:52 Відповісти
В остальных регионах просто забили болт на статистику вообще.
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17.11.2021 10:43 Відповісти
100% ,взять туже Беларусь, если взять во внимание то что пишут у нас, россии - то по определению Беларусь должна уже вымирать на последних издыханиях.НО, почему то нет, толпы мигрантов валят, едут, без масок.... по логике которую нам втирают каждый день - там просто массовы мор должен быть.
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17.11.2021 10:53 Відповісти
насчет Беларуси не знаю, но в России много умирает. у меня несколько знакомых умерло
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17.11.2021 11:05 Відповісти
Так а вам то откуда знать, что там реально творится? Беженцы бежали от реальной смерти, так что не вариант. Ну и мор может быть вполне, но как и при совке все кто может это осветить будут заткнуты или закопаны.
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17.11.2021 11:26 Відповісти
Мора в Беларусии нет и это факт - общайтесь с белорусами.
"беженцы" в брендовых шмотках и с последнми тел. оплатили от 2500баксов за поездку с рыла , так что беженцами их назвать сложно.
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17.11.2021 11:37 Відповісти
Дельта атакує + сезон. Проте завдяки масовій вакцинації смертність в країнах ЄС тепер у рази менша.
А от зомбована ковідіотською кампанією Україна - остання в Європі за рівнем вакцинації і тестування - примудрилася вже тривалий час успішно конкурувати з США за добовою смертністю за друге місце у світі.
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17.11.2021 10:50 Відповісти
казочкі від змі пропаганди і тупих тролів,які не можуть чи не хочуть подивитися на статистику доковідних часів...
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17.11.2021 10:54 Відповісти
На статистику ковідних смертей доковідних часів?
А от статистика останніх двох тижнів дійсно є

https://www.worldometers.info/coronavirus/weekly-trends/#weekly_table

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17.11.2021 11:14 Відповісти
Кому цікава статистика смертей в Україні по місяцях за останні 3 роки - https://opendatabot.ua/open/death-statistics
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17.11.2021 11:24 Відповісти
Смотрим цифры последних дней: в австрии 10 тыс заразившихся - 20 смертей, в Украине 25 тыс случаев и 800 смертей. А антиваксеры-долпоепы продолжают утверждать за кремлевские деньги, что вакцинация убивает имунитет. Походу без вакцины у антиваксов убило мозги.
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17.11.2021 12:13 Відповісти
Если честно ,у нас еще врачи хреново лечат. Либо протокол по лечению ковида устарел, либо им пофиг. Им платят большие деньги.
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17.11.2021 12:32 Відповісти
 
 