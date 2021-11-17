Європа залишається єдиним регіоном у світі, де кількість смертей від COVID-19 продовжує зростати, - ВООЗ
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Кількість смертей у європейському регіоні протягом тижня з 8 по 14 листопада зросла на 5% порівняно з минулим тижнем, тоді як інші регіони повідомили про тенденції до зниження або аналогічні показники.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це йдеться у щотижневому епідеміологічному бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).
За даними організації, протягом зазначеного періоду загальна кількість захворюваності на коронавірусну хворобу у світі зросла на 6% порівняно з минулим тижнем і становить 3 346 517. Про зростання повідомили з регіонів Європи, Північної та Південної Америки та регіону західної частини Тихого океану. Інші регіони повідомили про зниження або аналогічні показники.
Число летальних випадків у світі залишилося аналогічним попередньому тижню і сягнуло 49 584.
Найбільша кількість нових випадків зафіксована у США (550 684; зростання на 8%), Росії (275 579; аналогічно показникам попереднього тижня), Німеччині (254 436; зростання на 50%), Великій Британії (252 905; аналогічно показникам попереднього тижня) та Туреччині (180 167; зниження на 9%).
Як повідомлялося, за весь час пандемії в Україні захворіло 3 263 417 осіб, одужало – 2 684 584, летальних випадків – 78 754. Понад 9 млн українців завершили імунізацію від COVID-19.
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Європа остаточно продалась за газові тугрики.
"Асоціація Україна-ЄС не передбачає військового альянсу. Будемо діяти, як коли РФ захопила Крим", - Боррель за підсумками Ради міністрів ЄС з питань оборони.
Наші союзники у війні - англосакси, поляки з балтійцями та, можливо, турки.
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Такої гидотної підлої заяви не було навіть за часів Криму.
Оце ледащо відкрито каже ху№лу: бери Україну, ми тобі допоможемо. Ми свої. Нас чіпати не треба.
"беженцы" в брендовых шмотках и с последнми тел. оплатили от 2500баксов за поездку с рыла , так что беженцами их назвать сложно.
А от зомбована ковідіотською кампанією Україна - остання в Європі за рівнем вакцинації і тестування - примудрилася вже тривалий час успішно конкурувати з США за добовою смертністю за друге місце у світі.
А от статистика останніх двох тижнів дійсно є
https://www.worldometers.info/coronavirus/weekly-trends/#weekly_table