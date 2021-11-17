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Рецепт успіху стримування російської агресії - заяви, санкції та військова підтримка України, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рецепт успіху стримування російської агресії - заяви, санкції та військова підтримка України, - Кулеба

Ключові партнери України підтримують нашу державу та готові стримувати Росію від подальших агресивних дій не лише словами, але і конкретними діями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Урядовий Портал, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"За останній тиждень я відвідав з візитами Вашингтон і Брюссель, де на доручення Президента Володимира Зеленського ми мобілізували міжнародну підтримку України", - зазначив голова МЗС.

Кулеба наголосив, що Україні вдалося заручитися підтримкою партнерів.

"Заяви - це важливо, не треба применшувати їхнє значення. Але рецепт успіху - це заяви, санкції та військова підтримка України. На відміну від весни, коли партнери обмежувалися словами підтримки, зараз вони опрацьовують конкретні дії на підтримку України в протистоянні агресії РФ. Вони будуть робити ці кроки, щоб стримати Росію від подальших агресивних дій", - пояснив міністр.

Глава української дипломатії нагадав, що розгортання військової інфраструктури Росії вздовж кордону нашої держави навесні було не просто спробою залякати України, а конкретним зміцненням стратегічних позицій збройних сил Російської Федерації.

"Потрібно ставитися серйозно до загроз, але панікувати не треба. Всі працюють та реалістично оцінюють ситуацію", - повідомив він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+3
Рецепт хороший.
Только шеф-повар говно
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17.11.2021 10:45
+2
рецепт успеха сдерживания мокшанской агрессии - дефрагментация єрєфии. "самое єффективное средство ПВО - танки на аєродроме противника" (с)
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17.11.2021 10:46
+1
Як показала історія, це все марно. Не вірите? Запитайте у азербійджанців.
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17.11.2021 10:43
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Як показала історія, це все марно. Не вірите? Запитайте у азербійджанців.
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17.11.2021 10:43 Відповісти
Рецепт хороший.
Только шеф-повар говно
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17.11.2021 10:45 Відповісти
рецепт успеха сдерживания мокшанской агрессии - дефрагментация єрєфии. "самое єффективное средство ПВО - танки на аєродроме противника" (с)
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17.11.2021 10:46 Відповісти
Це все діє лише тоді, коли влада - патріотична, а не продажна.
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17.11.2021 10:46 Відповісти
Власть такая же какой и народ
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17.11.2021 11:08 Відповісти
До заяв,санкцій і підтримки Кулеба забув додати ще й стіну...Тобто подвійну сітку "рябиця" висотою в три метри - самий надійний засіб проти їхніх танків...
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17.11.2021 10:49 Відповісти
ТА ти шо?!! А 2 з половиною роки тому "рецептом" закінчення війни було всього навсього прибрати Пороха. Шо, щось пішло не так, мразота зелена?
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17.11.2021 10:51 Відповісти
Рецепт успеха сдерживания росийских окупантов ето в первую очередь сильное украинское общество и забота государства в первую очередь о украинцах а не то что вы там написали. Если украинцам будет что терять то кацапов и зубами загрызем. А если государство и дальше так будет наплевательски относиться к украинцам то сколько бы нам оружием не помагали будет как в Афганистане, побросают все оружие и разбегутся в другие страны.
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17.11.2021 11:25 Відповісти
Рецепт успеха - поголовное обилечивание каждого урода, поднявшего оружие или вообще задравшего лапу на Украину. Тольк двухсотые кацапы ведут себя в Украине толерантно.
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17.11.2021 11:25 Відповісти
Сегодня политико-дипломатическое урегулирование гибридной войньі на Юго-,Востоке Украиньі более перспективно , чем военное решение . Имхо
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17.11.2021 11:46 Відповісти
Рецепт успіху стримування російської агресії - иметь свою могучую армию вооруженную до зубов.
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17.11.2021 11:56 Відповісти
Дурна кулєба , рецепт стримування Мордора лише один - це сильна своя особиста Армія!!! І якщо дурень це не розуміє, то нах...з посади 😡
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17.11.2021 12:21 Відповісти
Потрібно значно посилити кордон з білорусью .На укріплення кордону з білорусью виділили "аж 21 млн грн" . Це капля в морі для 1000 км. Зебіли !!!! А кулеба говорить все правильно.
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17.11.2021 13:02 Відповісти
 
 