Рецепт успіху стримування російської агресії - заяви, санкції та військова підтримка України, - Кулеба
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Ключові партнери України підтримують нашу державу та готові стримувати Росію від подальших агресивних дій не лише словами, але і конкретними діями.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Урядовий Портал, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"За останній тиждень я відвідав з візитами Вашингтон і Брюссель, де на доручення Президента Володимира Зеленського ми мобілізували міжнародну підтримку України", - зазначив голова МЗС.
Кулеба наголосив, що Україні вдалося заручитися підтримкою партнерів.
"Заяви - це важливо, не треба применшувати їхнє значення. Але рецепт успіху - це заяви, санкції та військова підтримка України. На відміну від весни, коли партнери обмежувалися словами підтримки, зараз вони опрацьовують конкретні дії на підтримку України в протистоянні агресії РФ. Вони будуть робити ці кроки, щоб стримати Росію від подальших агресивних дій", - пояснив міністр.
Глава української дипломатії нагадав, що розгортання військової інфраструктури Росії вздовж кордону нашої держави навесні було не просто спробою залякати України, а конкретним зміцненням стратегічних позицій збройних сил Російської Федерації.
"Потрібно ставитися серйозно до загроз, але панікувати не треба. Всі працюють та реалістично оцінюють ситуацію", - повідомив він.
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