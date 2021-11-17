Кабмін сьогодні розгляне реабілітацію ветеранів, стратегію цифрового розвитку, COVID-19 та дороги

Кабінет Міністрів у середу розглядатиме питання щодо схвалення Стратегії здійснення цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації системи управління державними фінансами на період до 2025 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації.

Ініціював розгляд відповідного проєкту розпорядження міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна запропонувала утворити міжвідомчу робочу групу з питань розроблення та впровадження системи переходу від військової служби до цивільного життя. Вона ж - за затвердження Державного соціального стандарту фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.

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Олександр Кубраков, міністр інфраструктури, ініціював затвердження переліку автомобільних доріг загального користування державного значення, а також внесення зміни до плану заходів з виконання Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Очільник Міністерства охорони здоровʼя Віктор Ляшко пропонує виділити кошти для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання поширенню на території України коронавірусної інфекції.

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет вніс на розгляд колег змін до методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти, а також щодо врегулювання деяких питань присудження (позбавлення) наукових ступенів

Міністр енергетики Герман Галущенко пропонує ліквідувати Державний концерн "Укрторфˮ.

У порядку денному - затвердження угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Італійської Республіки про взаємне визнання та обмін посвідчень водія, внесення змін до плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату.

Урядовці мають намір внести зміни у додаток до положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.

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Вони планують врегулювати деякі питання спрямування коштів державного дорожнього фонду, а також встановити мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети. Також деякі питання відбору інфраструктурних проєктів, які фінансуються та/або витрати яких рефінансуються за кошти державного бюджету

Учасники засідання планують погодити низку законопроєктів, які потім внесуть на розгляд Верховної Ради. Зокрема, зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення порядку подання податкової звітності, змін до закону про органи самоорганізації населення щодо удосконалення порядку організації, діяльності та припинення органу самоорганізації населення, а також зміни закону про основні засади державного контролю у сфері господарської діяльності. Вони також мають намір погодити проєкти указів Президента про призначення державної стипендії імені Левка Лук’яненка, а також щодо питання Національної премії України імені Бориса Патона.