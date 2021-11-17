За добу в Києві від коронавірусу померло 62 особи, виявили 1 609 нових випадків, - Кличко

Минулої доби в столиці зафіксували 1609 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, померли 62 особи.

Про це у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Захворіли 900 жінок віком від 18 до 97 років, 619 чоловіків віком від 18 до 91 років, 38 дівчаток від 1 до 17 років і 52 хлопчики від 4 місяців до 17 років.

Також зафіксовано 62 летальних випадки від вірусу (загалом 7008): 32 жінки від 55 до 88 років та 30 чоловіків від 39 до 85 років.

До лікарень столиці госпіталізували 153 хворих на коронавірус, а також 226 - з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

980 осіб подолали коронавірус (загалом 241 557).

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (323), Дніпровському (228) та в Деснянському (172).

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