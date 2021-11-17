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40% дорослих українців щеплені принаймні однією дозою. Понад 50% киян завершили курс вакцинації від COVID-19, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

40% дорослих українців щеплені принаймні однією дозою. Понад 50% киян завершили курс вакцинації від COVID-19, - Ляшко

В Україні 40% дорослого населення країни отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу. У місті Києві вже досягнули позначки 50% мешканців столиці з двома дозами.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ. 

"Станом на сьогодні принаймні першу дозу вакцини вже отримали 40% українців віком від 18 років", - повідомив він.

За його словами, позначку 40% перетнули 8 областей та місто Київ. У місті Києві вже досягнули позначки 50% мешканців столиці, які повністю завершили курс вакцинації.

Читайте також: Понад 600 тисяч українців не прийшли за другою дозою COVID-вакцини, - Ляшко

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
Боже, на який рівень розумового розвитку розраховане це лайно?
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17.11.2021 11:19
+1
саме від СБУ агент Стахів учора й відканав у Львові на больнічку

і погроми уже почалися...

Вчора у Львівську лікарню швидкої допомоги після скарг на погане самопочуття доправили скандального антивакцинатора Стахіва, за даними видання zaxid.net.
Проте медики не знайшли приводів для його госпіталізації - і тоді у лікарню увірвались антивакцинатори.
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17.11.2021 11:21
+1
У кремлефашистов за 3 года сразу две успешные спеоперации в Украине по одурачиванию "каклов": сначала долпоепы 73% избрали инфальтивного идиота презом, теперь - антиваксерная истерия - #1 по смертности в мире на млн чел и самое последнее место по вакцинации в Европе. Это ж каким плеать нужно быть дремучим ********* с промытыми мозгами, чтобы боятся вакцины больше - чем сдохнуть от ковида.
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17.11.2021 12:00
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СБУ повідомляє, що блокувала деструктивну діяльність антиукраїнської мережі, яка під "антивакцинаторськими" гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в державі. Так, зловмисники закликали до насильницької зміни конституційного ладу. За попередньою інформацією, їхні дії координували російські куратори.
Правоохоронці не називають імен підозрюваних, але за даними джерела УП, йдеться про Остапа Стахіва та Михайла Милостивого.
16 листопада спецслужба провела низку синхронних спецоперацій одразу в кількох регіонах України, діяльність антиукраїнського угруповання припинено, наголошують у СБУ.
"Лідеру так званих антивакцинаторів і ще одному фігуранту провадження, громадянину РФ, повідомлено про підозру за ст. 109 Кримінального кодексу України ("дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій").
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17.11.2021 11:03 Відповісти
пф. их тут сотни только на цензоре))
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17.11.2021 11:15 Відповісти
ага, 03.11 під вр було ще тисяч 10 агентів які вимагали припинити порушення владою гарантованих Конституцією прав і свобод громадян України
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17.11.2021 11:18 Відповісти
У розпорядженні СБУ є беззаперечні докази причетності фігурантів до протиправної діяльності, в тому числі переписки, в ході яких зловмисники підшукували зброю та співучасників, які мали захоплювати владу у відповідних регіонах. Потім вони збиралися створити на території України власні територіальні громади із "власною міліцією" та "економікою".

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17.11.2021 11:17 Відповісти
Боже, на який рівень розумового розвитку розраховане це лайно?
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17.11.2021 11:19 Відповісти
саме від СБУ агент Стахів учора й відканав у Львові на больнічку

і погроми уже почалися...

Вчора у Львівську лікарню швидкої допомоги після скарг на погане самопочуття доправили скандального антивакцинатора Стахіва, за даними видання zaxid.net.
Проте медики не знайшли приводів для його госпіталізації - і тоді у лікарню увірвались антивакцинатори.
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17.11.2021 11:21 Відповісти
Ичо, помогло?
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17.11.2021 11:30 Відповісти
У кремлефашистов за 3 года сразу две успешные спеоперации в Украине по одурачиванию "каклов": сначала долпоепы 73% избрали инфальтивного идиота презом, теперь - антиваксерная истерия - #1 по смертности в мире на млн чел и самое последнее место по вакцинации в Европе. Это ж каким плеать нужно быть дремучим ********* с промытыми мозгами, чтобы боятся вакцины больше - чем сдохнуть от ковида.
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17.11.2021 12:00 Відповісти
инфальтивного
******
А що це за слово? Вперше таке чую.
У мене припущення, що це новостворений прикметник від англійського in faulte.
Я вгадав?
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17.11.2021 12:54 Відповісти
Ты ж его и избрал, а теперь орешь как потерпевший.
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17.11.2021 12:57 Відповісти
в Украине... самое последнее место по вакцинации в Европе
**********

Вірменія 7,1%
Бєларусь 11,6%
Боснія і Герцеговина 15,3%

Україна 19,6%

Болгарія 23,1%
Молдова 25,4%
Грузія 25,9%

Відзначився Гібралтар:
Гібралтар 118,1%
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17.11.2021 13:14 Відповісти
"не кизди"(с)
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17.11.2021 12:04 Відповісти
 
 