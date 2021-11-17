40% дорослих українців щеплені принаймні однією дозою. Понад 50% киян завершили курс вакцинації від COVID-19, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
В Україні 40% дорослого населення країни отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу. У місті Києві вже досягнули позначки 50% мешканців столиці з двома дозами.
Про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на сьогодні принаймні першу дозу вакцини вже отримали 40% українців віком від 18 років", - повідомив він.
За його словами, позначку 40% перетнули 8 областей та місто Київ. У місті Києві вже досягнули позначки 50% мешканців столиці, які повністю завершили курс вакцинації.
Топ коментарі
+4 Роман Пиляшенко 8ca2f7b2
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Будь ласка, зачекайте...
Правоохоронці не називають імен підозрюваних, але за даними джерела УП, йдеться про Остапа Стахіва та Михайла Милостивого.
16 листопада спецслужба провела низку синхронних спецоперацій одразу в кількох регіонах України, діяльність антиукраїнського угруповання припинено, наголошують у СБУ.
"Лідеру так званих антивакцинаторів і ще одному фігуранту провадження, громадянину РФ, повідомлено про підозру за ст. 109 Кримінального кодексу України ("дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій").
і погроми уже почалися...
Вчора у Львівську лікарню швидкої допомоги після скарг на погане самопочуття доправили скандального антивакцинатора Стахіва, за даними видання zaxid.net.
Проте медики не знайшли приводів для його госпіталізації - і тоді у лікарню увірвались антивакцинатори.
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А що це за слово? Вперше таке чую.
У мене припущення, що це новостворений прикметник від англійського in faulte.
Я вгадав?
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